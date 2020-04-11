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Шмыгаль прогнозирует массовое нарушение карантина украинцами в мае
11 апреля 2020, 09:35 • 128 • Украина
Киев, 10 апреля. Властям Украины придется пересмотреть карантинные меры, поскольку уже в мае украинцы начнут массово возвращаться на работу. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Сейчас, по его словам, ограничения действуют, чтобы «избежать массовых скоплений людей». Однако карантин уже привел к резкому росту безработицы. Официально, по словам Шмыгаля, на сегодняшний день на Украине зарегистрировано более 320 тыс. безработных за последние две недели.
По данным на утро 10 апреля, на Украине было зарегистрировано 2203 случая инфицирования коронавирусом, 69 человек умерли.
В пятницу сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине 150 млн долларов для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Как передавала «Газета.ру», из этой суммы 100 млн долларов будут направлены на повышение уровня социальной защиты и 50 млн на поддержку уязвимых слоев населения.
В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.
Автор: Олеся Волкова
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