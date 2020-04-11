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Шмыгаль прогнозирует массовое нарушение карантина украинцами в мае

11 апреля 2020, 09:35  •  128 • Украина
Киев, 10 апреля. Властям Украины придется пересмотреть карантинные меры, поскольку уже в мае украинцы начнут массово возвращаться на работу. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной», — заявил премьер в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». 
Сейчас, по его словам, ограничения действуют, чтобы «избежать массовых скоплений людей». Однако карантин уже привел к резкому росту безработицы. Официально, по словам Шмыгаля, на сегодняшний день на Украине зарегистрировано более 320 тыс. безработных за последние две недели. 
«До введения карантина регистрировалась одна тысяча в день, сейчас — 4–5 тыс. в день», — уточнил Шмыгаль, отметив, что пик эпидемии COVID-19 в стране еще не пройден. 
По данным на утро 10 апреля, на Украине было зарегистрировано 2203 случая инфицирования коронавирусом, 69 человек умерли.
В пятницу сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине 150 млн долларов для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Как передавала «Газета.ру», из этой суммы 100 млн долларов будут направлены на повышение уровня социальной защиты и 50 млн на поддержку уязвимых слоев населения.
В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.
Автор: Олеся Волкова

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