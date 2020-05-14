Шмыгаль готовится добить Украину

Правительство Украины в текущем году хочет взять 10 млрд долларов западных кредитов от разных международных финансовых организаций. Об этом сегодня, 13 мая, на внеочередном заседании Верховной Рады в ходе «Часа вопросов к правительству», рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.По словам премьера, это деньги от разных международных финансовых организаций: МВФ, европейских структур, ЕС и стран-партнеров в целом.«Их объем в этом году превышает $10 млрд финансовой поддержки», - сказал Шмыгаль.При этом он напомнил, что чаще всего выделение всех денег зависит от договоренностей властей Украины с Международным валютным фондом.«Поэтому это очень важно, чтобы мы двигались вперед и получали эти средства, чтобы в следующем году вырасти на 7%, а не падать в пропасть и не иметь возможности выбраться из нее еще лет десять», - отметил Шмыгаль.Кроме того, по его заявлению, Украина может ждать первого трранша помощи от Международного валютного фонда (МВФ) уже к концу мая 2020 года.«Надеемся, что к концу мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша средств, как это было оговорено», - сообщил премьер, добавив, что Украина и МВФ находятся «на этапе, близком к подписанию меморандума».Напомним, что Украина и МВФ отказались от трехлетней программы расширенного финансирования EFF, которая предварительно была согласована. Вместо нее будет программа на 18 месяцев - стэнд-бай (stand-by). Это значит, что сумма транша для Украины будет меньше, чем планировалось, а также МВФ может выдвинуть Украине новые требования для получения финансирования.В государственном бюджете на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, объем выплат по государственному долгу оценивается в 423,6 млрд гривен ($15,4 млрд). Из них: 282,1 млрд грн ($10,3 млрд) уйдет на погашение основной суммы и 141,5 млрд грн ($5,1 млрд) — на выплату процентов.По данным НБУ в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить $15,877 млрд, из которых $12,095 млрд — основная сумма долга, $3,781 млрд- проценты.