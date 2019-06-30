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Шмелёва стала чемпионкой Европейских игр на велотреке в гите
30 июня 2019, 17:54 • 50 • Украина
Российская велогонщица Дарья Шмелёва завоевала золото в гите на 500 м на Европейских играх 2019 года в Минске.
© Алексей Филиппов РИА Новости
Россиянка победила с результатом 33,209 секунды.
Второй стала украинка Олёна Старикова из Украины (33,389). Замкнула тройку лучших итальянка Мириам Вече (34,151).
Ранее гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро в упражнении на бревне на Европейских играх.
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