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Шмелёва стала чемпионкой Европейских игр на велотреке в гите

30 июня 2019, 17:54  •  50 • Украина
Российская велогонщица Дарья Шмелёва завоевала золото в гите на 500 м на Европейских играх 2019 года в Минске.
 
© Алексей Филиппов РИА Новости
 

Россиянка победила с результатом 33,209 секунды.

Второй стала украинка Олёна Старикова из Украины (33,389). Замкнула тройку лучших итальянка Мириам Вече (34,151).

Ранее гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро в упражнении на бревне на Европейских играх.

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