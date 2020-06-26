Шмелева: после самоизоляции кажется, что вокруг так много людей

Серебряный призер Олимпийских игр в велоспорте Дарья Шмелева вернулась к тренировкам на треке. О своих первых впечатлениях она рассказала специальному корреспонденту РИА Новости Веронике Гибадиевой.

— Даша, как прошло ваше возвращение к тренировкам на треке?

— На первой тренировке повторяла себе только одно: "Крути педали, крути педали". Даже как-то страшно было. Времени прошло достаточно много с последнего выхода на трек. Вдруг бы кто-то споткнулся и крутить бросил! Даже не знаю, я бы, наверное, тоже бросила, так что все время приговаривала: "Крути, крути". (Смеется.)

— Где вы в итоге самоизолировались по приезде из Краснодарского края?

— Все разбежались по домам, мы никуда до Омска не выезжали. Сняли квартиру и сидели дома.

— Говорят, в Омске было очень жарко. Застали жару?

— Когда прилетели, из-за нее и смены часовых поясов сильно морило. К тому же прилетели в ночь. Весь день поэтому слегка штормило, плюс в Москве-то в это время было холодно, а тут очень жарко. К этому тоже пришлось привыкнуть. Условия здесь хорошие. Единственное, поездить на шоссе, чтобы мы никому не мешали и чтобы нам никто не мешал, вот это действительно сложно. Нужно из города выезжать, да и то там одна полоса... Водителям некомфортно, нам страшно.

— А в целом как вам в Омске?

— Я здесь первый раз. Те, от кого слышала про Омск, приезжали сюда в дождливое или холодное время — в Омск, в Сибирь! Но ведь надо попробовать, нужно, в конце концов, составить свое мнение обо всем этом. И могу сказать, что это достаточно хорошее место, для подготовки, для тренировок.

Трек есть, нам всячески пытаются во всем помочь, по питанию можно договориться. Все гораздо лучше, чем я ожидала. Это касается и полотна — пугали, но я заезжаю, и вроде как нормально. Первое впечатление хорошее.

Мы ведь Омск смотрим как один из вариантов для финального этапа подготовки перед Играми, склоняюсь к тому, что я соглашусь, если предложат этот вариант. Конечно, мы пока только втягиваемся в работу, напоминаем себе, вот, что педали крутить надо, но в целом по условиям все нормально. Плюс еще адаптация и акклиматизация. В том числе социальная. (Смеется.)

— Людей боитесь?

— Я уже привыкла к одиночеству на самоизоляции, а теперь опять нужно общаться. В общем, вышла из самоизоляции, и кажется, что вокруг теперь людей так много. Иногда даже хочется сказать: "Спасибо, люди, мне вас хватило, до свидания". (Смеется.) Но выходить из этого состояния тоже надо. Хотя столько людей, столько людей. (Смеется.)

— Спортсмены говорят о разных причинах для тревоги после самоизоляции: неопределенность, отсутствие возможности долгосрочного планирования, просто нервы, в конце концов. У вас с этим как?

— Страхов никаких нет. Было время поразмыслить о том, что я могла потерять, что приобрести за это время. В плане подготовки по первым тренировкам я даже чем-то была довольна — не все так плохо. Не понимала ведь, насколько я там натренировалась дома: уничтожала себя сама, без тренера. Так что плакать не о чем, но старт с места нужно нарабатывать, и делать это необходимо именно на треке. Надеюсь, все это быстро вернется.

— Соревнования подождут или нужно стартануть, чтобы проверить себя?

— Вот это, пожалуй, следующий необходимый шаг. Нужен старт, нужно все прочувствовать, потому что это не просто был какой-то перерыв, это была изоляция и стресс. Неопределенность всех беспокоила, так как неясно было, когда все это закончится. Да и сейчас я пока не считаю, что все закончилось. И разговоры уже появились о том, что в Китае какие-то вспышки и возможен еще один перенос Олимпийских игр...

— Ближайшие планы по соревнованиям?