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«Шмель», противотанковые гранатомёты и взрывчатка: ФСБ пресекла деятельность девяти подпольных оружейных мастерских

23 января 2019, 13:54  •  126 • В России
В 32 регионах России задержаны 86 человек, которых подозревают в причастности к незаконному изготовлению и обороту оружия и боеприпасов. ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность девяти подпольных оружейных мастерских. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли 197 единиц огнестрельного оружия, реактивный огнемёт «РПО-А «Шмель», два ручных противотанковых гранатомёта «РПГ-26», 11 ручных осколочных гранат, а также 33 кг взрывчатых веществ.
 
 

ФСБ пресекла деятельность 86 человек, причастных к изготовлению, модернизации и сбыту оружия, а также боеприпасов. Пресечена деятельность девяти подпольных мастерских.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 32 регионах пресечена деятельность 86 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны», — говорится в официальном заявлении ФСБ.

По адресам проживания нелегальных оружейников были проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

  • Изъятые ФСБ оружие и боеприпасы
  • © Кадр: видео ФСБ
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Спецслужбам удалось изъять из незаконного оборота 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулемётов, 38 карабинов и винтовок), реактивный огнемёт «РПО-А «Шмель», два ручных противотанковых гранатомёта «РПГ-26», 11 ручных осколочных гранат, 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более 10 тыс. патронов различного калибра и свыше 9 тыс. комплектующих для их изготовления.

Следственные подразделения ФСБ и МВД России проведут необходимые экспертизы изъятого вооружения и примут решения о возбуждении уголовных дел по статьям 222 (незаконный оборот оружия), 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.

Обыски в Крыму

Также в среду, 23 января, Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю проводит обыски в домах двух участников незаконного украинского вооружённого формирования имени Номана Челебиджихана.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нём), в отношении двух жителей Республики Крым, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания», — говорится в сообщении ведомства.

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Незаконное формирование действует в приграничных районах Херсонской области Украины, оно было создано в 2016 году одним из организаторов так называемой блокады Крыма — Ленуром Ислямовым. В него вербуются участники АТО и украинские военные. 

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что продолжает возрастать террористическая угроза как со стороны Украины, так и со стороны международных террористических группировок. Как пояснил политик, для реализации «диверсионно-террористических планов» могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб, в том числе выходцы из Крыма, которые состоят в батальоне имени Номана Челебиджихана. 

Безопасность полуострова

В конце декабря 2018-го также сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили подпольную оружейную мастерскую в подвале жилого дома в Севастополе. 

«В подвале жилого дома в городе Севастополе обнаружена подпольная мастерская, оборудованная для переделки и реставрации оружия и средств поражения», — сообщили в ведомстве.

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Сотрудники спецслужб изъяли у владельца мастерской 15 предметов, которые внешне похожи на стрелковое оружие. Как пояснили в ФСБ, изделия были собраны и доработаны в кустарных условиях из составных частей, приобретённых у «чёрных копателей» и в интернете. Предметы были направлены на экспертизу.

Кроме того, в декабре при въезде в Крым был задержан участник бандформирования. Стало известно, что он весной 2018 года организовал на территории полуострова тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Сотрудники ФСБ обнаружили в этом тайнике 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

Задержанный был обвинён в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК России). Кроме того, по данным спецслужб, он имеет отношение к деятельности националистического военизированного формирования — батальона им. Номана Челибиджихана.

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