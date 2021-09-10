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Шлосберг нарушил "закон стаи": "Останется один, как Явлинский"

10 сентября 2021, 11:35  •  84 • Политика
У псковского депутата Льва Шлосберга, снятого с выборов из-за связи с иноагентами, нет шансов попасть в Думу, считает политолог Сергей Маркелов. Он объяснил главную ошибку депутата - он пытается действовать в одиночку и нарушает "закон стаи", а потому останется "один, как Явлинский".
Несмотря на отказы в участии в выборах, депутат Лев Шлосберг намерен судиться дальше. В своём телеграм-канале он сообщил, что решение кассационной коллегии Верховного суда будет обжаловано в президиуме Верховного суда. "Никогда не сдавайтесь", - посоветовал он подписчикам.
Однако все эти красивые слова и призывы не подействуют на суд, уверен политтехнолог, политолог, психолог Сергей Маркелов. В беседе с Царьградом он пояснил, что Шлосберг "недоговорной": "Он живёт по принципу "один в поле воин", а это не так". В политике, подчеркнул эксперт, имеют большое значение договорённости, команда, словом, работает закон стаи.
"У Шлосберга это получается очень плохо. Он остался, как и Явлинский, один", - добавил Маркелов.
Если политического решения не будет, то, понятно, что Верховный суд решит, как и положено, подтвердив полномочия нижнего суда. Если Явлинский или кто-то не добежит до определённых структур на Старой площади и не попробует передоговориться, думаю, девять к одному, что Верховный суд подтвердит полномочия суда,
- подытожил наш собеседник.

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