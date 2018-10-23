«Шли бы вы отсюда, господа»: Комиссия по правам человека в США отказалась обсуждать дело Бутиной

Как сообщили в Совете по правам человека при президента России, Комиссия по правам человека в США не намерена проверять условия содержания в американской тюрьме нашей соотечественницы Марии Бутиной.

Американская Комиссия по правам человека не намерена сотрудничать со своим аналогом в нашей стране — Советом по правам человека при президенте России. Об этом на брифинге для представителей прессы сообщил сам глава СПЧ Михаил Федотов.

По его словам, он отправил соответствующее обращение на имя своего американского коллеги Кэтрин Ламон. Со стороны СПЧ было предложено помочь проследить за соблюдением прав американских граждан в российских тюрьмах. В ответ Комиссию попросили проследить судьбой заключенной в США Марии Бутиной.

Ответ из Вашингтона был отрицательным. Не только там отказались от сотрудничество — этоо было сделано в чрезвычайно жесткой форме.

«В перевод на русский язык звучит как «шли бы вы отсюда, господа». Нехороший ответ. Они обосновали его, что «мы не работаем с правительственными организациями». А кроме того, нет никакой компетенции за рубежом», — отметил Федотов.

В заключение глава СПЧ отметил, что нисколько не удовлетворен данным ответом и намерен обжаловать его у президента Трампа.