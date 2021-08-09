Школы в России устарели и морально, и физически: Мишустин начал работу над ошибками

Михаил Мишустин заявил, что здания школ в России устарели и морально, и физически. Начата работа над ошибками, составляется программа обновления общеобразовательных учреждений.

Правительство России приступило к разработке программы по капитальному ремонту школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями.

Поручение о разработке подобной программы отдал президент России Владимир Путин, напомнил премьер. Многие здания, как подчеркнул Мишустин, устарели и морально, и физически. Все они должны быть приведены в порядок, поскольку детям следует создать комфортные условия для занятий.

Кроме того, кабмин намерен продолжить оказывать помощь регионам России в вопросах строительства новых школ.