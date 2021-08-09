Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысле...
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
В США оценили израильскую гимнастку
"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независим...
Главная / Политика

Школы в России устарели и морально, и физически: Мишустин начал работу над ошибками

09 августа 2021, 13:05  •  107 • Политика
Михаил Мишустин заявил, что здания школ в России устарели и морально, и физически. Начата работа над ошибками, составляется программа обновления общеобразовательных учреждений.
Правительство России приступило к разработке программы по капитальному ремонту школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями.
Поручение о разработке подобной программы отдал президент России Владимир Путин, напомнил премьер. Многие здания, как подчеркнул Мишустин, устарели и морально, и физически. Все они должны быть приведены в порядок, поскольку детям следует создать комфортные условия для занятий.
Кроме того, кабмин намерен продолжить оказывать помощь регионам России в вопросах строительства новых школ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





107
Источник
Похожие новости
09 августа 2021, 03:00
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
09 августа 2021, 01:10
Украина начала жить "в долг у природы". В Киеве объяснили, почему это хорошо
09 августа 2021, 04:50
Пять признаков краха США: National Interest отдали мир России и Китаю
09 августа 2021, 08:30
"Мы, конечно, потратились, но": ВМФ получит сразу три атомные подлодки. Русские аплодируют
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 августа 2021, 03:00
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
09 августа 2021, 03:55
Данилов: западных «мастодонтов» пугает успех Зеленского
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
09 августа 2021, 01:10
Украина начала жить "в долг у природы". В Киеве объяснили, почему это хорош...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2021, 18:55
В США оценили израильскую гимнастку
07 августа 2021, 21:40
Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота
05 августа 2021, 04:35
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
07 августа 2021, 20:45
"Терпение России на пределе": Китайцы предупредили НАТО о запахе пороха у Крыма
03 августа 2021, 12:15
Полковник Баранец: Американские танки своими пушками вскоре будут чесать купола псковских церквей
07 августа 2021, 13:25
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.