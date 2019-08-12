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Школы США делают из детей трансгендеров? Отец рассказал, как его дочь пытаются "переучить" в сына
12 августа 2019, 19:39 • 16 • Политика
Отец девочки-трансгендера рассказал, как школа в тайне от него пытается сделать из его дочери мальчика. "Моей дочери нужен психиатр, а не гормоны", - сказал он американским СМИ.
В американской школе детей в тайне от родителей подталкивают становиться трансгендерами. Но даже когда об этом становится известно, многие боятся поднимать скандал, опасаясь обвинений в нетолерантности. Об этом в интервью изданию USA Today рассказал отец девочки, которую пытаются сделать мальчиком.
По его словам, всё детство его дочь была типичной девочкой - играла в куклы, любила красивые наряды. При этом ещё в ранн6ем возрасте у неё обнаружили расстройство аутистического спектра.
Когда девочка перешла в среднюю школу (в ней учатся дети с 14 до 17 лет), она подружилась с девушкой-трансгендером и вскоре заявила, что является "мальчиком, запертым в теле девочки". Школьные учителя тут же дали ей мужское имя и начали обращаться с ней, как с мальчиком, а также разрешили посещать "гендерно-нейтральные" раздевалки. При этом родителям обо всём этом никто не сообщил.
Когда мужчина узнал, что происходит с его дочерью, он написал требование к работникам школы, чтобы они прекратили превращать его дочь в неизвестно что, однако школа просто проигнорировала это. Также отец девочки узнал, что не только он столкнулся с этой проблемой. Другие родители также пострадали от этого, но боятся поднимать шум из страха быть обвиненными нетерпимости.
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