Школы, больницы и поликлиники: На что потратит Дальний Восток 94 миллиарда рублей господдержки

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, выделенные регионам деньги "должны работать, а не простаивать". Об этом глава кабинета министров заявил во время совещания, посвященного вопросам соцразвития центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Таких центров в регионе будет 58, и все они будут привлекать финансирование. Именно в этих центрах будут локализованы инвестпроекты, а также сформированы территории опережающего развития, пишет Nation News.

Но самое главное, отметил Дмитрий Медведев, чтобы здесь были созданы все условия для нормальной жизни. Поэтому выделенные из федерального бюджета средства местные власти направят на самые актуальные направления. В ближайшие два года здесь будут построены 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры.