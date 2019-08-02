Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дорогой динозавров. Вымрем или приспособимся?
"Фейк, но остроумный": СК "официально" поблагодарил "До...
"Начнем вводить пошлины": Твит Трампа про торговлю с Китаем вызвал обр...
Запад о разгоне митинга в Москве: вам - нельзя, а нам можно! (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Школы, больницы и поликлиники: На что потратит Дальний Восток 94 миллиарда рублей господдержки

02 августа 2019, 09:24  •  20 • Политика
Сумма поддержки, которую получат из федерального бюджета в следующие три года регионы Дальнего Востока, составит более 94 миллиардов рублей. Пойдут эти деньги на самые важные проекты – школы, детские сады, больницы и поликлиники.
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, выделенные регионам деньги "должны работать, а не простаивать". Об этом глава кабинета министров заявил во время совещания, посвященного вопросам соцразвития центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Таких центров в регионе будет 58, и все они будут привлекать финансирование. Именно в этих центрах будут локализованы инвестпроекты, а также сформированы территории опережающего развития, пишет Nation News.
Но самое главное, отметил Дмитрий Медведев, чтобы здесь были созданы все условия для нормальной жизни. Поэтому выделенные из федерального бюджета средства местные власти направят на самые актуальные направления. В ближайшие два года здесь будут построены 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
01 августа 2019, 17:09
Лекарства нет, но вы держитесь? ВИЧ в России выходит из-под контроля пугают активисты, эксперт винит скупость чиновников
01 августа 2019, 20:24
США похвалили сирийских боевиков в Эт-Танфе, назвав их своими "официальными партнерами"
02 августа 2019, 09:24
Новые санкции США против России по делу Скрипалей уже подписаны – СМИ
02 августа 2019, 06:09
Замглавы ЦИК прокомментировал действия получивших отказ кандидатов
02 августа 2019, 09:24
Пока Билл Гейтс беднел: российские миллиардеры улучшили позиции в топ-500 богатейших людей мира
02 августа 2019, 06:09
"Консенсуса не будет": Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 августа 2019, 02:54
"Не холоп, а хозяин": В гостях у Скабеевой поляк Корейба напал на украинца
02 августа 2019, 02:54
Пустился в бега, прихватив жизненно важную информацию: Эксперты гадают, что ждет Поро...
02 августа 2019, 02:54
"Фейк, но остроумный": СК "официально" поблагодарил "Дождь&q...
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
02 августа 2019, 02:54
"В Канаде леса горят добрее и честнее": Военкор показал, как активист сравн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
31 июля 2019, 11:54
"Кремль делает все": Польская журналистка попыталась очернить отдых в Крыму и случайно сделала ему рекламу
27 июля 2019, 20:09
Взрывпакеты, куски асфальта и бутылки: Митинг в Москве наглядно доказал "мирный протест"
31 июля 2019, 08:39
"И страны НАТО не помогут": Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
26 июля 2019, 17:54
«Нафтогаз» отреагировал на сообщения о «коротком контракте» с Россией
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог сравнил столицы России и Украины
27 июля 2019, 07:09
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.