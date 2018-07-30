Школьный учебник: украинцы - славянизированные германцы

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Украинский учебник географии для восьмого класса, выдержки из которого опубликовал журналист Андрей Манчук, поразил пользователей Facebook.

«Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня – выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?» – цитирует Манчук учебник на своей странице в Facebook.

Учебник издан в 2016 году и рекомендован министерством образования и науки Украины.

Также в учебнике говорится, что «невероятно богатая» природа Украины «породила феноменальные качества украинской нации, которые она разнесла по всему миру», и что весь мир кормится «генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину».

Особенностью украинского характера авторы учебника – Петр Масляк и Светлана Капирулина – назвали «непреодолимую тягу к звездам». «Она нашла свое реальное проявление в техническом творчестве с ракетостроения и освоения космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы», – считают они.

Школьникам сообщают, что украинцы «веками создавали» самые мелодичные в мире песни. «Ни одна нация на нашей планете не имеет более 200 тыс. песен. Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии. Кроме хлеба украинцы дали миру песню. Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способна превратить Украину в одну из ведущих стран мира», – сообщается в учебнике.

Также в учебнике говорится, что некоторые немецкие историки считают украинцев «славянизированными германцами». «Отсюда будто присущи украинцам трудолюбие, аккуратность и тому подобное. В подтверждение приводятся факты, что в украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке. (например, украинское «цибуля» (лук) и немецкое «цвибель»). Вы, наверное, знаете, что украинское «решта» (остальные), «мабуть» (вероятно), «струмок» (ручей) – английские rest, maybe, sream», – говорится в учебнике.

Кроме того, авторы учебника утверждают, что «американские ученые считают украинский древнейшей нацией мира».

В комментариях некоторые пользователи соцсети шутят над авторами учебника, другие предупреждают о печальных последствиях такого образования.

Содержание учебника заставляет вспомнить о выступлениях представителей украинской власти, которые также отличаются необычными взглядами на историю и географию. Так, в начале июля президент Петр Порошенко заявлял, что князь Владимир 1030 лет назад крестил не Русь, а Украину.

В мае Порошенко утверждал, что нацизм победил «прежде всего украинский солдат».

В феврале депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко объявила о том, что украинцы появились за несколько веков до нашей эры.

В январе певица Руслана заявляла, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.

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