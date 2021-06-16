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Школьников Венгрии защитили от европейской "толерантности"
16 июня 2021, 03:40 • 71 • В мире
Парламент Венгрии защитил детей в этой стране от европейской "толерантности". Школьникам теперь не будут рассказывать о сексуальных меньшинствах.
Под запрет попало распространение информации и материалов о гомосексуалистах и трансгендерах. Кроме того, уроки по половому воспитанию, согласно новому закону, имеют право вести только люди с высшим педагогическим образованием и организации из особого списка властей. Различные неправительственные организации могут оказаться вне этого списка, пишет Hungary Today.
Среди несовершеннолетних нельзя распространять материалы, где содержится пропаганда гомосексуальных отношений, гендерной идентичности и порнография. По телевидению фильмы и программы, попадающие под действие закона, будут показываться только в вечернее и ночное время - с 22:00 до 05:00. У каждого такого эфирного продукта должна быть возрастная маркировка 18+.
Всё это является поправками к законопроекту, который ужесточает наказание за сексуальные преступления против детей. Левые оппозиционные партии тут же высказались против, однако депутаты от партии "Фидес - Венгерский гражданский союз", лидером которой является премьер-министр Виктор Орбан, в подавляющем большинстве высказались "за".
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