Школьники травили бедняка-одноклассника, но потом пожалели и одарили его

Ученик мемфисской школы Martin Luther King Jnr College Майкл Тодд с самого начала учебного года приходил на школьные занятия в одной и той же одежде, так как у его матери не хватало денег на новые вещи. Другие школьники постоянно травили мальчика и издевались над ним.

"У меня правда нет другой одежды, из-за этого надо мной всю жизнь издевались", — пояснил Тодд в разговоре с журналистами.

Однако в какой-то момент у одноклассников Тодда, Кристофера Грэма и Антуана Гарретта, произошел перелом в отношении к нему. Им стало жаль его, поэтому они собрали свои вещи и подарили ему.

Это был лучший день в жизни Тодда, признался Тодд после случившегося. По его словам, он никогда раньше не получал таких подарков. Услышав эти слова, Грэм расплакался.

Сейчас школа ведет сбор средств, чтобы поддержать семью Тодда, пишет издание.