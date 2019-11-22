Школьники, которые не завтракают, хуже сдают экзамены: В Великобритании полмиллиона детей из бедных семей приходят в школу голодными

Данное иссследование, опубликованное в среду в журнале Frontiers in Public Health, было проведено исследователями из Университета Лидса. Специалисты хотели выяснить, есть ли связь между употреблением завтрака и академической успеваемостью.

Исследование проводилось среди 16-летних учащихся: в этом возрасте в Великобритании школьники обычно проходят стандартизированное тестирование GCSE, аналог российского ЕГЭ. Выянилось, что учащиеся, которые редко завтракали по утрам, получали более низкие отметки за тесты, чем те, кто завтракал регулярно.

Доктор Кэти Адольфус из Школы психологии Университета Лидса заявила, что в Британии "растёт проблема продовольственной бедности, и примерно полмиллиона детей, приходящих в школу каждый день, слишком голодны, чтобы учиться".