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Школьники, которые не завтракают, хуже сдают экзамены: В Великобритании полмиллиона детей из бедных семей приходят в школу голодными

22 ноября 2019, 05:24  •  78 • В мире
Исследование, проведённое в Соединённом Королевстве, показало, что учащиеся средних школ, которые пропустили завтрак, сдавали экзамены и контрольные хуже, чем те, кто поел утром. Выяснилось, что 500 000 школьников не завтракают, потому что нечем.
Данное иссследование, опубликованное в среду в журнале Frontiers in Public Health, было проведено исследователями из Университета Лидса. Специалисты хотели выяснить, есть ли связь между употреблением завтрака и академической успеваемостью.
Исследование проводилось среди 16-летних учащихся: в этом возрасте в Великобритании школьники обычно проходят стандартизированное тестирование GCSE, аналог российского ЕГЭ. Выянилось, что учащиеся, которые редко завтракали по утрам, получали более низкие отметки за тесты, чем те, кто завтракал регулярно.
Доктор Кэти Адольфус из Школы психологии Университета Лидса заявила, что в Британии "растёт проблема продовольственной бедности, и примерно полмиллиона детей, приходящих в школу каждый день, слишком голодны, чтобы учиться".

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