Школьник показал слабые места системы выборов в США на конференции хакеров

На конференции хакеров DEF CON в Лас-Вегасе 11-летний школьник сумел взломать копию сайта с результатами американских выборов всего за 10 минут.

Американская конференция хакеров DEF CON наглядно показала проблемы с защитой, присутствующие на сайте избирательной системы США. Один из участников конференции, 11-летний школьник Эммет Брюэр смог всего за десять минут взломать копию данного интернет-ресурса.

После того, как он обошел защиту сайта, молодой человек изменил на нем информацию о результатов выборов в штате Флорида, приписав победу другому кандидату. Кроме Брюэра, с практической «задачкой» по взлому сайта справилось также еще 35 присутствующих на конференции детей и подростков в возрасте от шести до 17 лет.

Данный эпизод показателен, но не принципиален. Как отметили организаторы конференции, взломать настоящую систему выборов гораздо сложнее, чем ее представленную на «слете» хакеров версию из-за дополнительной защиты.

В любом случае, отмечает Reuters, успехи подростков, способных накручивать кандидатам миллиарды несуществующих голосов и менять названия партий, не могут не вызывать обеспокоенности, даже если речь идет о статичной копии сайта.