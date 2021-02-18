Школа российских асов: как проходит подготовка лётчиков боевой авиации ВКС в Липецком авиацентре

Лётчики дислоцированного в Липецке 968-го смешанного авиаполка отработали выполнение учебно-боевых задач в условиях слабой видимости и порывистого ветра. Об этом сообщил RT врио начальника группы руководства полётами этого формирования майор Сергей Горовик. Липецкий авиацентр, куда входит 968-й полк, считается одной из лучших в России школ по подготовке боевых лётчиков. Его выпускники овладевают приёмами воздушного боя, управлением разными типами самолётов, навыками дозаправки в воздухе и действий в составе звеньев. По мнению экспертов, деятельность Липецкого авиацентра обеспечивает непрерывное совершенствование мастерства офицеров ВКС России.

Личный состав 968-го смешанного авиаполка (Липецк) отработал выполнение учебно-боевых задач над Воронежской областью в сложных метеоусловиях и в тёмное время суток. Об этом сообщил RT врио начальника группы руководства полётами этого формирования майор Сергей Горовик.

«Многое зависит от погоды, но, несмотря на сложные метеорологические условия (низкая облачность, порывистый ветер, мороз. — RT), экипажи успешно выполнили поставленные задачи на высотах от 400 до 4000 м. Это является показателем их мастерства и современности эксплуатируемой техники, которая демонстрирует высокие лётные и боевые возможности», — сказал Горовик.

В состоявшейся в Липецке тренировке принимали участие экипажи многоцелевых самолётов Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, лёгких модернизированных истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25СМ. В полётах приняли участие выпускники Краснодарского лётного училища и опытные пилоты.

«Большую работу в условиях зимней стужи провёл инженерно-технический состав. Для него это тоже было непростым испытанием. Ни сильные низкие температуры, ни холодный ветер не помешали нашим специалистам подготовить самолёты к тренировкам», — пояснил Горовик.

По словам собеседника RT, как правило, полёты зимой ограничивает плохая видимость, снегопад, метель, необходимость постоянной обработки реагентами взлётно-посадочной полосы и проверки самолётов на обледенение.

От молодых лётчиков до «Соколов России»

Дислоцированный в Липецке 968-й полк входит в состав Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ. Организация занимается методическим обеспечением оперативно-тактической авиации ВКС и обучением офицеров навыкам управления разными типами боевых самолётов.

Также Центр специализируется на научно-исследовательской деятельности, которая позволяет определить возможности новой и модернизированной авиатехники. В частности, лётчики продолжают изучать манёвренные и ударные характеристики Су-35 и Су-34.

По словам Горовика, в процессе войсковых испытаний специалисты Центра установили, что бортовое оборудование и вооружение данных самолётов позволяют им выполнять боевые задачи в любое время суток вне зависимости от сезона и погоды.

«На самом деле какой-то существенной разницы между подготовкой лётного состава в холодное и тёплое время года нет. Если командир части поставил задачу выполнить бомбометание на определённом полигоне, то она выполняется. Это позволяет говорить о высоком качестве и надёжности современной российской авиатехники», — подчеркнул Горовик.

Наиболее сложным элементом подготовки лётного состава, как рассказали RT офицеры Липецкого центра, является дозаправка в воздухе гигантским танкером Ил-78. Данный приём выполняется на скорости 600—650 км/ч, которую необходимо удерживать в течение продолжительного времени.

От лётчика требуется практически ювелирное мастерство, чтобы пристыковать штангу самолёта к концу конуса шланга, по которому из танкера будет перетекать авиационный керосин. В момент дозаправки пилот должен уметь противостоять воздействию воздушных масс и справляться с так называемой болтанкой.

Также с большими трудностями сопряжена одновременная дозаправка в воздухе двух самолётов. Экипажи боевых машин обязаны сохранять между собой расстояние порядка 20 м на одной горизонтальной плоскости.

Групповая слётанность — ещё один важный эпизод подготовки, на котором делают акцент специалисты Липецкого центра. Данный навык позволяет российским лётчикам эффективно действовать в составе звеньев: держать строй, сохраняя безопасную дистанцию, и синхронно выполнять элементы пилотажа.

Для отработки групповой слётанности офицеры ВКС занимаются развитием глазомера и детальным разбором тактических приёмов с миниатюрными моделями самолётов. Кроме того, перед тренировками в воздухе лётчики стараются научиться интуитивно понимать друг друга, что невозможно без крепких товарищеских отношений.

По мнению Говоркина, с этой задачей прекрасно справляется группа «Соколы России», командиром которой является полковник Александр Гостев. Ранее он получил известность благодаря умению выполнять такие сложные элементы, как петля с поворотом, столб, колокол, плоский штопор, проход на минимальной скорости, кадушка и вращение по курсу на закритических углах атаки.

Под тренировки «Соколов России» отведена отдельная зона аэродрома 968-го полка и особый сектор воздушного пространства, где как раз отрабатываются элементы высшего пилотажа и приёмы воздушного боя.

Многоцелевой самолёт Су-30СМ готовится к взлёту на аэродроме в Липецке

© Алексей Заквасин / RT

«Соколы России» существуют с 1993 года и сейчас оснащены самолётами Су-35С. Деятельность группы направлена на демонстрацию ударных и манёвренных возможностей отечественной авиации. Чаще всего асы показывают зрителям российских и международных шоу оборонительно-наступательные приёмы ближнего воздушного боя.

«Сложность и риск этой программы («Соколов России». — RT) заключается в маневрировании боевых истребителей на малой высоте (до 200 м), в ограниченном пространстве (непосредственно над местом показа) и на больших скоростях (500—800 км/ч)», — поясняется в материалах Минобороны РФ.

Сложные манёвры

Как отмечают эксперты, липецкие специалисты известны как мастера ближнего воздушного боя и пионеры в области постановки новых тактических задач. Несмотря на появление в арсенале России, стран — членов НАТО и других государств ракет «воздух-воздух» большой дальности, актуальность манёвров на малых и средних дистанциях никуда не ушла, считают аналитики.

Важность навыков ведения ближнего боя объясняется бурным развитием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые в немалой степени нивелируют риск поражения самолётов ракетным вооружением.

Как заявил в беседе с RT заслуженный лётчик России Владимир Попов, современный лётчик должен в совершенстве уметь применять автоматическую пушку, которая установлена на всех машинах оперативно-тактической авиации ВКС для самообороны и атаки неприятеля в ближнем бою.

«Все эти направления деятельности для липецкого центра являются главными, поскольку, только проходя подготовку в этом центре, лётчики авиации получают возможность выполнять полный комплекс боевых задач, которые возлагаются на них. Для этого они проходят соответствующие теоретические курсы и выполняют тренировочные полёты», — рассказал Попов.

По словам эксперта, в Липецком центре уделяют большое внимание развитию навыков ориентирования на местности, особенно в зимний период, когда наземная поверхность покрыта сплошным снежным покровом. В результате лётчик может потерять способность адекватно оценивать своё местоположение.

«Дальность и контрастность видимости зимой резко уменьшаются, как следствие, информационная составляющая значительно снижается. Ведь лётчик пилотирует не только по приборам, но и визуально, ориентируясь на линию горизонта. Ощущая её, можно более качественно совершать манёвры. В Липецке помогают лётчикам справляться с такими проблемами», — говорит Попов.

В комментарии RT военный обозреватель, авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко отметил, что в силу специфики в Липецком авиацентре служат одни из самых высококвалифицированных кадров ВКС. Большой опыт, по мнению эксперта, офицерам передают лётчики группы «Соколы России».