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Школа по-американски: Учитель менял хорошие оценки на фото обнаженных учеников
31 января 2018, 08:54 • 106 • В мире
В США учитель требовал у учеников голые фото в обмен на хорошие оценки
Стало известно об инциденте, который произошел в одной из школ США. В американском штате Нью-Джерси арестовали педагога, который вел себя крайне непристойно. Так, учитель испанского языка требовал у своих учеников, чтобы те принесли свои обнаженные фото. Взамен учитель обещал алкоголь, китайскую еду и хорошие оценки.
О шантаже узнала одна из родительниц учащихся. Она тут же пришла к учителю, чтобы разобраться в случившемся. Известно, что педагог умолял ее не обращаться в полицию и уверял, что все это недоразумение.
Сейчас 39-летний преподаватель был отстранён от занятий в школе. Сообщается, что в этой школе проработал около 15 лет.
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