Школа на дистанции. Новые реалии среднего образования • 105 • Аналитика

Источник: sciencedebate2008.com





Учителя в онлайн-режиме

Как бы нам ни говорили, но в России дистанционные формы образования в школьной среде не прижились. Различные онлайн-платформы играют в лучшем случае роль дополнительного образовательного ресурса. Среди таких программ наибольшая популярность у форматов видеоконференций (лекций), когда преподаватель, вооруженный доской, презентацией и микрофоном с наушниками, вещает с экрана монитора. Когда же речь заходит об образовательных платформах, в которых школьнику нужно самому добывать знания, создавать проекты, корректировать полученный результат на основе экспертных замечаний, популярность дистанционного образования падает. Не научились пока наши учащиеся школы самостоятельно без ментора образовываться. Потому как нет стойкого мотива к учебе.



И вот пришел режим повышенной готовности в связи с наступлением COVID-19. Можно сколько угодно спорить об эффективности принятых мер, но факт остается фактом: четвертая учебная четверть с большой долей вероятности пройдет в дистанционном режиме, если вообще не будет досрочно завершена. Казалось бы, мы недавно убеждали всех, что цифровая революция захлестнула Россию, но вот перевод детей на внеклассное обучение прошел с большим скрипом.



Первая проблема – это отсутствие единых и адекватных образовательных программ в Рунете. Когда на школьников и учителей свалились десятки предложений по организации бесплатного онлайн-образования, оказалось, что синхронизировать их с учебными программами очень непросто, а порой и невозможно. К примеру, в Московской области предлагаются видеоуроки по математике, которые уже пройдены в условной Псковской области, а в Пермском крае до этих тем еще пару недель ждать. А если еще и программы с учебниками не совпадают… Естественно, такая форма работы не предполагает обратной связи с учащимся. И если у несчастного школьника возникнет вдруг вопрос по материалу, задать его будет некому. Просматривая очередной урок в YouTube, можно лишь лайк или дизлайк поставить да комментарий никому не нужный написать.





Источник: rbc.ru

Первые недели образовательные ресурсы пестрели щедрыми предложениями типа «В связи с карантином теперь всё бесплатно!» Естественно, это оказалось лишь маркетинговым ходом, направленным на привлечение новой аудитории к сайтам. По-настоящему качественные ресурсы для школьников как были платными, так и остались, да еще и цены взвинтили. Однако и здесь есть хорошие новости. Последние годы все школы в обязательном порядке обзавелись персональными сайтами (или хотя бы страничками в соцсетях), на которых домашние задания можно каждый день публиковать. Кроме того, во многих регионах внедрены системы электронной школы, позволяющей родителям и учащимся контролировать оценки и выполнять домашнее задание. С классическими бумажными журналами, думается, режим самоизоляции закончился бы коллапсом.





Источник: sciencedebate2008.com

Второй проблемой дистанционного образования стала слабая материальная база. У части школьников вообще нет дома компьютера, а доступ в Интернет в лучшем случае со смартфона или планшета. Естественно, масштаб этой проблемы в регионах напрямую зависит от благосостояния жителей. Идем дальше. Даже если Интернет доступен с переносных гаджетов, он чаще всего лимитирован несколькими гигабайтами трафика в месяц. То есть ни в Skype урок в онлайн-режиме посмотреть, ни на YouTube запись занятия глянуть. А в некоторых селах по понятным причинам и сотовая связь работает с большими условностями, не говоря уже о 4G. И даже если в семье все-таки есть современный компьютер с широкополосным доступом во всемирную сеть, не забываем про родителей, которые на удаленной работе. Если они добросовестно выполняют свои служебные обязанности и соблюдают самоизоляцию, то детям около PC делать нечего. Думаю, сотрудники банков, часть которых перевели на удаленную работу, подтвердят это. Наконец, важнейшим фактором в дистанционном образовании становится жилищный вопрос, который, как известно, многих погубил. К сожалению, далеко не все дети обеспечены индивидуальными рабочими местами с соблюдением всех санитарных правил, а это значит, что удаленная учеба может проходить и на кухне, и на журнальном столике, и в других неприспособленных местах. Добавим к этому еще и режим самоизоляции бабушек с дедушками (которые нередко живут с детьми и внуками), и родителей, вынужденных сидеть дома.



С педагогами все проще. Учителя в подавляющем большинстве обеспечены и компьютерами, и выходом в Интернет – специфика работы обязывает. И подготовить пакет заданий для учащихся со ссылками на онлайн-уроки, проверочные тесты и познавательные видео они в состоянии. Но вот организовать видеоуроки с собственным присутствием, да еще и на специализированных платформах могут единицы. Поэтому настоящим мейнстримом стали задания через мессенджеры, посредством которых организуется и обратная связь с детьми. Кстати, самым анекдотичным примером дистанционного образования в режиме самоизоляции стали уроки физической культуры. Думаете, дети на этих занятиях как один занимаются фитнесом в квартирных условиях? Тесты, рефераты, доклады и так далее – вот реальность физкультуры на «удаленке». Как в большинстве случаев и школьного предмета «технология». И третья проблема заключается в слабомотивированных школьниках (так сейчас называют двоечников) и их не менее слабомотивированных родителях. Как организовывать с ними работу? Классный руководитель не может прийти в гости, педагог не может провести краткий ликбез по горячим следам. При этом родители в лучшем случае самоустраняются, в худшем — в пьяном угаре наказывают несчастных малолетних. В общем, этой категории детей и родителей строго противопоказана дистанционная форма обучения.



Непростой ЕГЭ, непростое будущее

Коснемся не менее важного момента итоговой аттестации: ЕГЭ в период самоизоляции. Теперь всем понятно, что, если даже случится чудо и детей выпустят из заточения и отправят в классы, никакого ЕГЭ в классическом понимании не будет. Госэкзамен, как известно, нельзя сдавать в своей школе, но миграция детей из одного учебного заведения в другое точно будет запрещена до конца лета. Поэтому ЕГЭ будет организован для выпускников школы в родных стенах. И сроки Минпросвещения ставит очень гибкие – с 8 июня, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. А если эпидемиологическая обстановка не позволит? Отменять ЕГЭ? И здесь снова множество вопросов. Если варианты ЕГЭ уже разработаны, они едины как минимум для федеральных округов, то как быть с дискредитацией заданий? Кто гарантирует, что из региона, где экзамен прошел раньше, не будет утечек? И отменить ЕГЭ никак нельзя – десятки тысяч детей останутся без возможности поступления в вузы. А экзамен действует 4 года.





Источник: static.ngs.ru

Безусловно, ситуацию может спасти дистанционная сдача Единого государственного экзамена, но таких технологий в России пока нет. И COVID-19, безусловно, должен стать тем самым вызовом, который модифицирует школьный уклад. Одна из сторон «притязаний» на Курилы: силы Японии на северных границах



Во-первых, необходимо разработать надежную и работоспособную систему дистанционной сдачи государственных экзаменов. Хотя бы в резервном варианте. Безусловно, это сложно и дорого, но в любом случае система простаивать не будет – впереди еще регулярные сезонные вспышки ОРВИ, да и возможность подобных эпидемий никто не отменял. Во-вторых, стоит задуматься о национальной системе дистанционного образования в полной аналогии с распространенными видеосистемами конференц-связи. Такая система должна быть соответственно защищена, дабы не случались эксцессы с хакерами. Удалось же платежную систему «Мир» самостоятельно соорудить. Кстати, подобная система школьной конференц-связи будет востребована и в «мирное» время. К примеру, дети, по состоянию здоровья пропускающие уроки, могли бы присутствовать на занятии удаленно. Безусловно, это дорого и хлопотно. Однако прецеденты уже есть – это системы видеонаблюдения на ЕГЭ и различных выборах.



Важным выводом из сложившейся ситуации становится простой тезис о незаменимости профессий педагога. Никто не сможет полноценно учить удаленно (как, впрочем, кормить и лечить) — везде необходимо личное присутствие профессионала на рабочем месте. А вот офисный «планктон», который успешно и без особых проблем ушел на удаленную работу, по сути, оказался особо-то и не нужен. Уберите эту прослойку в посткоронавирусном мире — и ничего страшного не произойдет. И это самый главный урок, который стоит усвоить выпускникам 2020 года при выборе будущей профессии. Как бы нам ни говорили, но в России дистанционные формы образования в школьной среде не прижились. Различные онлайн-платформы играют в лучшем случае роль дополнительного образовательного ресурса. Среди таких программ наибольшая популярность у форматов видеоконференций (лекций), когда преподаватель, вооруженный доской, презентацией и микрофоном с наушниками, вещает с экрана монитора. Когда же речь заходит об образовательных платформах, в которых школьнику нужно самому добывать знания, создавать проекты, корректировать полученный результат на основе экспертных замечаний, популярность дистанционного образования падает. Не научились пока наши учащиеся школы самостоятельно без ментора образовываться. Потому как нет стойкого мотива к учебе.И вот пришел режим повышенной готовности в связи с наступлением COVID-19. Можно сколько угодно спорить об эффективности принятых мер, но факт остается фактом: четвертая учебная четверть с большой долей вероятности пройдет в дистанционном режиме, если вообще не будет досрочно завершена. Казалось бы, мы недавно убеждали всех, что цифровая революция захлестнула Россию, но вот перевод детей на внеклассное обучение прошел с большим скрипом.Первая проблема – это отсутствие единых и адекватных образовательных программ в Рунете. Когда на школьников и учителей свалились десятки предложений по организации бесплатного онлайн-образования, оказалось, что синхронизировать их с учебными программами очень непросто, а порой и невозможно. К примеру, в Московской области предлагаются видеоуроки по математике, которые уже пройдены в условной Псковской области, а в Пермском крае до этих тем еще пару недель ждать. А если еще и программы с учебниками не совпадают… Естественно, такая форма работы не предполагает обратной связи с учащимся. И если у несчастного школьника возникнет вдруг вопрос по материалу, задать его будет некому. Просматривая очередной урок в YouTube, можно лишь лайк или дизлайк поставить да комментарий никому не нужный написать.Первые недели образовательные ресурсы пестрели щедрыми предложениями типа «В связи с карантином теперь всё бесплатно!» Естественно, это оказалось лишь маркетинговым ходом, направленным на привлечение новой аудитории к сайтам. По-настоящему качественные ресурсы для школьников как были платными, так и остались, да еще и цены взвинтили. Однако и здесь есть хорошие новости. Последние годы все школы в обязательном порядке обзавелись персональными сайтами (или хотя бы страничками в соцсетях), на которых домашние задания можно каждый день публиковать. Кроме того, во многих регионах внедрены системы электронной школы, позволяющей родителям и учащимся контролировать оценки и выполнять домашнее задание. С классическими бумажными журналами, думается, режим самоизоляции закончился бы коллапсом.Второй проблемой дистанционного образования стала слабая материальная база. У части школьников вообще нет дома компьютера, а доступ в Интернет в лучшем случае со смартфона или планшета. Естественно, масштаб этой проблемы в регионах напрямую зависит от благосостояния жителей. Идем дальше. Даже если Интернет доступен с переносных гаджетов, он чаще всего лимитирован несколькими гигабайтами трафика в месяц. То есть ни в Skype урок в онлайн-режиме посмотреть, ни на YouTube запись занятия глянуть. А в некоторых селах по понятным причинам и сотовая связь работает с большими условностями, не говоря уже о 4G. И даже если в семье все-таки есть современный компьютер с широкополосным доступом во всемирную сеть, не забываем про родителей, которые на удаленной работе. Если они добросовестно выполняют свои служебные обязанности и соблюдают самоизоляцию, то детям около PC делать нечего. Думаю, сотрудники банков, часть которых перевели на удаленную работу, подтвердят это. Наконец, важнейшим фактором в дистанционном образовании становится жилищный вопрос, который, как известно, многих погубил. К сожалению, далеко не все дети обеспечены индивидуальными рабочими местами с соблюдением всех санитарных правил, а это значит, что удаленная учеба может проходить и на кухне, и на журнальном столике, и в других неприспособленных местах. Добавим к этому еще и режим самоизоляции бабушек с дедушками (которые нередко живут с детьми и внуками), и родителей, вынужденных сидеть дома.С педагогами все проще. Учителя в подавляющем большинстве обеспечены и компьютерами, и выходом в Интернет – специфика работы обязывает. И подготовить пакет заданий для учащихся со ссылками на онлайн-уроки, проверочные тесты и познавательные видео они в состоянии. Но вот организовать видеоуроки с собственным присутствием, да еще и на специализированных платформах могут единицы. Поэтому настоящим мейнстримом стали задания через мессенджеры, посредством которых организуется и обратная связь с детьми. Кстати, самым анекдотичным примером дистанционного образования в режиме самоизоляции стали уроки физической культуры. Думаете, дети на этих занятиях как один занимаются фитнесом в квартирных условиях? Тесты, рефераты, доклады и так далее – вот реальность физкультуры на «удаленке». Как в большинстве случаев и школьного предмета «технология». И третья проблема заключается в слабомотивированных школьниках (так сейчас называют двоечников) и их не менее слабомотивированных родителях. Как организовывать с ними работу? Классный руководитель не может прийти в гости, педагог не может провести краткий ликбез по горячим следам. При этом родители в лучшем случае самоустраняются, в худшем — в пьяном угаре наказывают несчастных малолетних. В общем, этой категории детей и родителей строго противопоказана дистанционная форма обучения.Коснемся не менее важного момента итоговой аттестации: ЕГЭ в период самоизоляции. Теперь всем понятно, что, если даже случится чудо и детей выпустят из заточения и отправят в классы, никакого ЕГЭ в классическом понимании не будет. Госэкзамен, как известно, нельзя сдавать в своей школе, но миграция детей из одного учебного заведения в другое точно будет запрещена до конца лета. Поэтому ЕГЭ будет организован для выпускников школы в родных стенах. И сроки Минпросвещения ставит очень гибкие – с 8 июня, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. А если эпидемиологическая обстановка не позволит? Отменять ЕГЭ? И здесь снова множество вопросов. Если варианты ЕГЭ уже разработаны, они едины как минимум для федеральных округов, то как быть с дискредитацией заданий? Кто гарантирует, что из региона, где экзамен прошел раньше, не будет утечек? И отменить ЕГЭ никак нельзя – десятки тысяч детей останутся без возможности поступления в вузы. А экзамен действует 4 года.Безусловно, ситуацию может спасти дистанционная сдача Единого государственного экзамена, но таких технологий в России пока нет. И COVID-19, безусловно, должен стать тем самым вызовом, который модифицирует школьный уклад.Во-первых, необходимо разработать надежную и работоспособную систему дистанционной сдачи государственных экзаменов. Хотя бы в резервном варианте. Безусловно, это сложно и дорого, но в любом случае система простаивать не будет – впереди еще регулярные сезонные вспышки ОРВИ, да и возможность подобных эпидемий никто не отменял. Во-вторых, стоит задуматься о национальной системе дистанционного образования в полной аналогии с распространенными видеосистемами конференц-связи. Такая система должна быть соответственно защищена, дабы не случались эксцессы с хакерами. Удалось же платежную систему «Мир» самостоятельно соорудить. Кстати, подобная система школьной конференц-связи будет востребована и в «мирное» время. К примеру, дети, по состоянию здоровья пропускающие уроки, могли бы присутствовать на занятии удаленно. Безусловно, это дорого и хлопотно. Однако прецеденты уже есть – это системы видеонаблюдения на ЕГЭ и различных выборах.Важным выводом из сложившейся ситуации становится простой тезис о незаменимости профессий педагога. Никто не сможет полноценно учить удаленно (как, впрочем, кормить и лечить) — везде необходимо личное присутствие профессионала на рабочем месте. А вот офисный «планктон», который успешно и без особых проблем ушел на удаленную работу, по сути, оказался особо-то и не нужен. Уберите эту прослойку в посткоронавирусном мире — и ничего страшного не произойдет. И это самый главный урок, который стоит усвоить выпускникам 2020 года при выборе будущей профессии. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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