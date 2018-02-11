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Ведущий Царьграда Юрий Пронько отреагировал на волну негатива в сторону российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пхенчхане.

Поливать грязью стоит не участвующих в ОИ-2018 российских спортсменов, а чиновников, которые не смогли защитить их. Такое мнение высказал ведущий Царьграда Юрий Пронько.

Его возмутила волна негативных комментариев в сторону российских атлетов.

"Шизофрения накрыла Рунет: люди ничего не достигли, но поливают грязью наших спортсменов на Олимпиаде-2018 за то, что они поехали туда "за баблом и карьерой"", - отметил он.

Пронько предложил "энергию этих деятелей" направить "в сторону чинуш, которые не смогли защитить честь наших спортсменов".

"Болел, болею и буду болеть за наших спортсменов!" - добавил ведущий Царьграда.

Сборную России отстранили от участия в ОИ-2018 из-за якобы государственной допинг-системы в РФ. Некоторые атлеты получили индивидуальные приглашения на Олимпийские игры. Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Южной Корее в нейтральном статусе. В случае их побед не звучит российский гимн и не поднимается российский флаг - они заменены на олимпийские символы. Атлетам запрещено демонстрировать флаг России.