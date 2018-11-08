ШИЗО вместо крабов и икры: Цеповяз помещён в штрафной изолятор

Прокуратура Амурской области добивается возбуждения уголовного дела против должностных лиц исправительной колонии №3, в которой отбывает наказание член банды Цапка Вячеслав Цеповяз. Проведённые проверки показали, что заключённому предоставлялись привилегии — особое меню, возможность пользоваться мобильным телефоном и встречаться с другими заключёнными (что запрещено законом). В прокуратуре отметили, что администрация ИК-3 создала Цеповязу комфортные условия: он даже имел свободный доступ к служебным помещениям и мог систематически общаться с сыном с помощью смс-сообщений. В настоящее время фигурант резонансного убийства в станице Кущёвская помещён в штрафной изолятор. Его бывшая жена подтвердила RT, что тратила на содержание Цеповяза порядка 250 тыс. рублей в месяц, и выразила готовность предоставить все сведения об этих денежных переводах.

Прокуратура добивается возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц исправительной колонии №3 в Амурской области (ИК-3), где отбывает наказание член банды Цапка Вячеслав Цеповяз. Осуждённый на 20 лет колонии строгого режима фигурант резонансного убийства в станице Кущёвская оказался в центре внимания после публикации в СМИ фотографий, на которых он ест крабов и отдыхает с большим комфортом.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительного учреждения по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что проведённая летом 2018 года проверка выявила существенные нарушения: Цеповязу необоснованно предоставлялись привилегированные условия содержания. Тогда сообщалось, что выявленные нарушения были устранены, а два человека привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако проведённая в октябре повторная проверка показала, что осуждённый продолжает пользоваться незаконными привилегиями.

Было установлено, что должностные лица ИК-3 ослабили постоянный надзор за поведением Цеповяза, создав условия для «систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом запретов».

Это выразилось в предоставлении осуждённому дорогих продуктов питания, необоснованных дополнительных свиданий, а также возможности пользоваться сотовым телефоном и встречаться с другими заключёнными, что запрещено законом.

«В нарушение требований законодательства администрация учреждения незаконно перевела его на облегчённые условия отбывания наказания. Тем самым созданы комфортные условия для отбывания наказания... Выявлены факты необоснованного применения к осуждённому поощрений в виде дополнительных краткосрочных и длительных свиданий, хотя он имеет непогашенные дисциплинарные взыскания», — рассказали в Амурской прокуратуре.

Также сообщается, что по незаконному согласованию с руководством учреждения Цеповяз имел свободный доступ к служебным помещениям пенитенциарного учреждения, пользовался стационарной телефонной связью, а также систематически переписывался с сыном, отправляя смс-сообщения с различных номеров.

В четверг, 8 ноября, стало известно, что осуждённого по делу о массовом убийстве в Краснодарском крае поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), условия содержания в котором существенно более суровые по сравнению с обычной (даже одиночной) камерой.

«Сообщили сегодня, что помещён в штрафной изолятор. Причину не знаю. Наверное, какой-то проступок совершил, нарушил внутренний распорядок. Осуждённый может до одного месяца находиться в ШИЗО», — заявила председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова.

Позднее ТАСС со ссылкой на ФСИН сообщил, что Цеповяз был помещён в штрафной изолятор из-за нарушений распорядка дня.

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«Заведение работало, пока о нём не узнали в Москве»

Председатель ОНК подтвердила, что Цеповяз помещён в ШИЗО, однако об условиях его содержания в изоляторе пока ничего не известно, поскольку наблюдательная комиссия пока не посещала заключённого.

«До изолятора Цеповяз содержался в общем бараке. Точное число людей не помню, но условия жизни у него ничем не отличались от условий других заключённых. В плане жилья поблажек ему не делали», — рассказала Охотникова.

При этом, как удалось выяснить RT, до 2015 года на территории ИК-3 в посёлке Среднебелая, где отбывает наказание Цеповяз, долгое время работало кафе для заключённых. Там осуждённые, обладающие определёнными суммами на своих счетах, могли заказывать себе блюда, которых не было в меню тюремной столовой.

«Заведение работало, пока о нём не узнали в Москве. Центральный аппарат ФСИН закрыл его своим приказом примерно года три назад. Работа таких кафе запрещена на территории колоний», — рассказала Охотникова.

«Пришло письмо, что такие заведения запрещены, и оно было закрыто», — добавила она.

В свою очередь, адвокат экс-супруги Цеповяза Эдуард Чургулия сообщил RT, что его клиентку уже вызвали в областную прокуратуру для дачи показаний по ситуации с условиями содержания её мужа. Напомним, именно бывшая жена заключённого Наталья Стришняя дала журналистам скандальные фотографии и рассказала, что платила за особые условия содержания до трёх миллионов рублей в год.

«Из краевой прокуратуры позвонили и сообщили, что её собираются опросить по поручению Амурской областной прокуратуры. Встреча с представителями надзорного ведомства состоится на следующей неделе», — заявил Чургулия.

Он также отметил, что его доверительница готова предоставить все имеющиеся у неё данные, включая номера платёжных карт, на которые переводились деньги.

Сама Наталья Стришняя подтвердила RT, что переводила деньги на счета Вячеслава Цеповяза, подельника Сергея Цапка, и может предоставить исчерпывающую информацию. По её словам, в среднем в месяц на содержание бывшего мужа уходило 250 тысяч рублей.

«Помимо этого, были затраты на услуги адвокатов, на их командировочные. Посредником в Благовещенске был человек Вячеслава — то ли это случайный знакомый, то ли... я вообще не знаю, где он его взял. Во время своих поездок в Амурскую область я с ним встречалась», — рассказала Стришняя.

Добавим, что в УФСИН России по Амурской области подтвердили подлинность распространённых фотографий. Отмечается, что снимки были сделаны в 2015 году. Материалы проверки по этому факту переданы в следственные органы.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил взять на контроль центрального аппарата ход проведения доследственной проверки сотрудников ИК-3 и дать «жёсткую правовую оценку» их действиям.

Между тем адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов заявил RT, что защита обжалует решение о помещении его клиента в ШИЗО.

«Мы пока даже не знаем, на каком основании он там находится, — сообщил Муртазов. — Будем узнавать, получать документы. И, конечно, обжаловать, если его водворение в ШИЗО было безосновательным или проведено по надуманному поводу».

По его словам, условия содержания Цеповяза проверяют в течение года как ФСИН, так и прокуратура.

«Уже на протяжении года к Вячеславу ходят проверки из разных органов — из-за этих самых фотографий. Спрашивают его, допрашивают, проверяют... Житья ему нет весь год из-за них! И колонию проверяли — искали те самые комнаты, мангалы, которые на фото были. Пытались найти места с фотографий, но, конечно, не нашли. Проверки на этом заканчивались», — пояснил RT Муртазов.

Также адвокат заявил, что его клиент сейчас фактически нищий.

«У Вячеслава сейчас нет ничего: по брачному контракту всё передано бывшей супруге. И мы собираемся это оспаривать, чтобы получить ту часть имущества, на которую он имеет право по закону. В основном это недвижимость: фирма ООО «Слава Кубани», земля, дом. Вот он выйдет на свободу, а ему и жить будет негде. Остался без гроша».