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Шито белыми нитками
16 апреля 2018, 15:09 • 164 • Карикатуры
Сергей Лавров заявил, что швейцарская лаборатория при анализе проб с места отравления Скрипалей выявила следы токсина BZ, производимого на Западе, — такой вывод разваливает версию Лондона, поспешившего обвинить Россию. В самой лаборатории от четкого ответа уклонились.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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