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Шито белыми нитками

16 апреля 2018, 15:09  •  164 • Карикатуры

Сергей Лавров заявил, что швейцарская лаборатория при анализе проб с места отравления Скрипалей выявила следы токсина BZ, производимого на Западе, — такой вывод разваливает версию Лондона, поспешившего обвинить Россию. В самой лаборатории от четкого ответа уклонились.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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