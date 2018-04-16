Шито белыми нитками

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Сергей Лавров заявил, что швейцарская лаборатория при анализе проб с места отравления Скрипалей выявила следы токсина BZ, производимого на Западе, — такой вывод разваливает версию Лондона, поспешившего обвинить Россию. В самой лаборатории от четкого ответа уклонились.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий