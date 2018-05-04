«Широкий жест»: что стоит за информацией о выводе части американского контингента из Южной Кореи

Дональд Трамп опроверг информацию The New York Times о подготовке Пентагоном вариантов вывода части военнослужащих США из Южной Кореи. О том, что такие данные не соответствуют действительности, заявили и в Сеуле. Однако ранее в Южной Корее поднимали вопрос о возможном сокращении американского контингента. Об этом же упоминал и глава Белого дома, требуя, чтобы Сеул платил больше за свою безопасность. Что стоит за разговорами о возвращении ВС США с Корейского полуострова, разбирался RT.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен сокращать американский военный контингент на Корейском полуострове. «Я бы хотел в какой-то момент сэкономить деньги (на размещении войск. — RT)​. Но сокращение войск абсолютно не рассматривается», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее сообщение о том, что американское военное командование может частично вывести контингент из Южной Кореи, опубликовала газета The New York Times. Как отметило издание со ссылкой на свои источники, Дональд Трамп якобы уже дал указания американскому оборонному ведомству подготовить сценарии сокращения сил ВС США на Корейском полуострове.

При этом, по сведениям The New York Times, американское руководство не будет использовать вопрос сокращения войск США в регионе как предмет возможного торга во время предстоящих переговоров с северокорейским лидером. В то же время, если итогом многосторонних дипломатических усилий станет подписание мирного договора между КНДР и Южной Кореей, необходимость сохранять на полуострове прежнюю численность военных отпадёт сама собой, считают источники NYT.

Первый официальный комментарий поступил из Сеула? Пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ён Чхан отметил, что данные NYT не соответствуют действительности.

Позже информацию о намерении Соединённых Штатов сократить число американских военных на территории Южной Кореи прокомментировал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Статья The New York Times — полная ерунда. Президент не просил Пентагон предоставить варианты для сокращения американских сил, дислоцированных в Южной Корее», — сказал он.

Волна слухов

Эксперты обращают внимание на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын вообще не коснулся темы американского военного контингента, а также совместных американо-южнокорейских учений во время недавних переговоров с президентом Республики Корея Мун Чже Ином. Хотя прежде именно регулярные военные манёвры союзников у северокорейских границ провоцировали новые витки обострения на полуострове. Вашингтон и Сеул приостановили учения на время проведения зимней Олимпиады в Пхёнчхане — именно тогда состоялись первые прямые межкорейские контакты на высшем уровне. Впоследствии союзники возобновили учения, однако в Пхеньяне не стали остро реагировать на это — как сообщил в начале марта советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён, Ким Чен Ын понимает, что манёвры должны продолжаться.

В конце апреля в демилитаризованной зоне, в пограничном населённом пункте Пханмунджом состоялась встреча лидеров Южной Кореи и КНДР. Переговоры политических лидеров двух республик проводились и прежде, однако 27 апреля впервые в истории северокорейский лидер пересёк пограничную линию, шагнув на территорию Южной Кореи. Также Ким Чен Ын и Мун Чже Ин договорились о взаимных визитах, стороны подписали совместную декларацию. В документе говорится о планах по денуклеаризации полуострова, транспортной и экономической интеграции разделённых республик.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с президентом Республики Корея Мун Чже Ином

Reuters

© Korea Summit Press Pool

Также в декларации говорится о необходимости проведения многосторонних переговоров — это должно стать залогом мира на полуострове. В частности, планируется провести встречи в формате КНДР, Республика Корея и США, также к переговорам подключится Китай.

Но сначала личные переговоры должны состояться между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Американская и северокорейская стороны обсуждают время и место этой исторической встречи, в качестве принимающей страны ранее называли КНР, а также Швейцарию.

2 мая стало известно о готовности лидера КНДР встретиться с американским президентом в Пханмунджоме, на границе двух республик. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN. По предварительной информации, изначально идею провести встречу на границе высказал Мун Чже Ин, который также может принять участие в переговорах.

В преддверии встречи Пхеньян выразил готовность полностью отказаться от ядерных вооружений на тех условиях, которые выдвинет американская сторона. Об этом сообщила 3 мая газета Asahi Shimbun со ссылкой на дипломатические источники. По информации издания, в последних числах апреля для консультаций с северокорейской администрацией в КНДР даже выехали представители ЦРУ и американские эксперты в атомной сфере.

Предположения о том, что Вашингтон может пойти на сокращение своего военного контингента, появились несколькими днями ранее. Такую версию выдвинул спецпомощник президента Южной Кореи по вопросам объединения Мун Чжон Ин.

«Что станет с войсками США в Южной Корее, если подпишут мирный договор? После этого будет непросто оправдать их дальнейшее присутствие в Южной Корее», — отметил советник президента в статье, опубликованной 30 апреля в журнале Foreign Affairs.

Однако тогда это предположение опровергнул официальный представитель администрации президента Ким Ый Гём. Вопрос нахождения американских войск в Южной Корее никак не связан с перспективами подписания мирного договора с КНДР.

В ответ представитель администрации президента Южной Кореи отверг возможность вывода американских войск, дислоцированных в Республике Корея, и подчеркнул их роль в качестве посредника.

«Позиция правительства заключается в том, что военные США нужны в регионе», — подчеркнул источник агентства «Рёнхап» в администрации президента.

Прецеденты прошлого

Дональд Трамп ранее не раз говорил о необходимости сокращения расходов США на содержание вооружённых сил за рубежом. Например, в апреле 2017 года американский президент обратился к Сеулу с предложением заплатить за развёртывание в Южной Корее систем ПРО THAAD — по оценкам Белого дома, это должно обойтись южнокорейским партнёрам США в $1 млрд.

«Я проинформировал Южную Корею, что было бы уместно, если бы они заплатили», — сказал Трамп в интервью Reuters.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

Однако в Сеуле это предложение не встретило понимания — как отметил тогда Мун Чже Ин, занимавший в то время пост советника главы государства по внешнеполитическим вопросам, инициатива Трампа не соответствовала исходному договору сторон. В ноябре 2016 года Сеул также выражал обеспокоенность планами победившего на выборах Трампа по выводу американских военных из Южной Кореи.

«Дональд Трамп упомянул о выводе американских военных с полуострова. Эта политика не может быть принята, так как присутствие США в Азии также служит интересам США, а не только Южной Кореи. Вывод войск был бы не очень хорошей новостью», — цитировал слова председателя южнокорейского Совета по внешним делам Тай Ик Чанга «Интерфакс».

Следует отметить, что Дональд Трамп — не первый американский президент, задумывающийся о частичном выводе военных сил из Южной Кореи.

Серьёзному сокращению американский контингент подвергся в начале 90-х, когда Джордж Буш вывел с полуострова тактическое ядерное оружие.

В 2004 году по распоряжению Джорджа Буша-младшего из Южной Кореи были выведены 12500 из 37000 военных, дислоцированных на полуострове. Правда, военнослужащие были направлены не на родину, а в другие зарубежные пункты военного базирования и в Ирак.

Солдаты 1-й кавалерийской дивизии США ведут огонь по войскам Северной Кореи при форсировании реки Нактонган во время битвы за Тэгу, 1950 год

© Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S. Army Follow/Flickr

«Наша стратегия сдерживания, направленная против Северной Кореи, будет оставаться по-прежнему крепкой, не думаю, что северные корейцы воспримут (вывод военных) как ослабление проводимой нами политики», — заявил тогда глава Пентагона, в то время этот пост занимал Дональд Рамсфелд.

Сегодня мирные инициативы Сеула положительно влияют на рейтинг южнокорейского президента. По данным опроса, проведённого с 23 по 27 апреля среди 2502 человек, действия Мун Чже Ина поддерживает 70% жителей Южной Кореи, и только 24,4% респондентов высказались против принимаемых президентом мер. Что касается Дональда Трампа, то смягчение позиции в отношении Корейского кризиса позволило ему стать кандидатом на соискание Нобелевской премии мира в 2019 году. 3 апреля конгрессмены от Республиканской партии выдвинули президента США на престижную международную награду. В обращении, направленном в Нобелевский комитет, говорится о заслугах Трампа в деле завершения корейского противостояния и сворачивания ядерной программы КНДР.

Денежный вопрос

Вывод части военного контингента США из Южной Кореи не отразился бы на балансе сил, считают эксперты, но мог быть использован в политических целях в определённых условиях, считают эксперты. Сейчас в Южной Корее дислоцированы 8-я полевая армия сухопутных войск и 7-я воздушная армия ВВС США — это очень значительная сила, отмечают эксперты. Всего в Южной Корее находятся 28,5 тыс. американских военнослужащих, Пентагон поддерживает группировку в стране начиная с 1953 года, когда был остановлен вооружённый конфликт между северянами и южанами, а Корея оказалась разделена на два государственных образования.

Но в случае открытого конфликта Пентагону всё равно потребовалось бы перебрасывать на Корейский полуостров значительное подкрепление, пояснил в интервью RT военный эксперт Михаил Тимошенко. Амия КНДР насчитывает около миллиона военнослужащих, также Пхеньян располагает большим количеством вооружений, пусть и устаревших. Например, по некоторым данным, подводный флот КНДР представлен примерно 70 дизельными субмаринами.

«При таком масштабе сил, которыми располагают потенциальные противники, если бы США вывели из Южной Кореи пять тысяч военнослужащих, это не повлияло бы на баланс в регионе, — пояснил Тимошенко. — С практической точки зрения США могут спокойно позволить себе вывести какую-то часть контингента, никаких военно-тактических последствий это бы не повлекло — зато такой шаг можно преподнести как широкий жест доброй воли. Весь вопрос в политической мотивации».

Впрочем, по мнению эксперта, сейчас разговоры о возможном выводе американских военных из Южной Кореи носят явно преждевременный характер.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

«О том, что после заключения мира между Кореями неизбежно встанет юридический вопрос о выводе или сохранении американской группировки на полуострове, говорил ещё Генри Киссинджер. Этот вопрос есть, и его нужно будет в будущем решать, — отметил в интервью RT Евгений Ким. — Но сейчас говорить об этом рано. Американская авиация может ударить по основным северокорейским городам, для этого солдатам даже не придётся ступать на землю противника. А вот южнокорейские военные за многие десятилетия, прошедшие с войны, разучились воевать».

Как рассказал эксперт, военные Республики Корея привыкли полагаться во всём на американцев. Попытка президента Но Му Хёна перевести командование от американских к южнокорейскм военным не увенчалась успехом — в 2008 году полномочия политика закончились, а его идею положили «в стол».

«Американский президент, скорее всего, намерен воспользоваться ситуацией и потребовать от Сеула нарастить платежи за нахождение в Республике Корея ВС США», — считает Ким.

Как отметил эксперт, Япония платит США более $2 млрд, а Сеул — только $1 млрд. Южнокорейская сторона не покрывает все расходы Пентагона. Раз Сеул сам просит Вашингтон оставить своих военных в республике, значит, у американского руководства появляется ещё один повод потребовать нарастить выплаты.

«У США есть пределы возможностей, и содержание войск по всему земному шару требует очень больших расходов — сейчас в конгрессе даже рассматривают сценарий реструктуризации внешнего долга. США устали нести ношу «мирового жандарма», отсюда и желание переложить часть расходов на союзников», — подвёл итог Евгений Ким.