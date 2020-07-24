«Широкий спектр задач»: как патрульные корабли проекта 22160 усилят Черноморский флот

Патрульный корабль «Павел Державин» вышел в море для проведения заводских испытаний, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. «Павел Державин» относится к проекту 22160, разработанному в Северном проектно-конструкторском бюро. Такие корабли предназначены для охраны других судов и морских баз, а также патрулирования 200-мильной экономической зоны. Все шесть первых кораблей типа 22160 создаются для нужд ЧФ. Их наличие в составе ВМФ России позволит серьёзно укрепить безопасность в регионе, отмечают эксперты.

Патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» вышел в море для заводских испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«На выходе в море будет проведена наладка и проверка функционирования всех систем корабля, проверена работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытаны резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также выполнена проверка работы внутрикорабельных средств связи», — говорится в сообщении.

После завершения ходовых испытаний специалисты Зеленодольского завода имени А.М. Горького, на котором было построено судно, совместно с представителями Минобороны проведут ревизию корабельных систем и механизмов, а также продолжат готовить «Павла Державина» к следующему этапу испытаний.

Параллельно с этим экипаж осваивает управление судном и изучает особенности его эксплуатации и технического обслуживания.

Корабль был назван в честь капитана 1-го ранга Павла Державина, который во время Великой Отечественной войны командовал бригадой бронекатеров.

С 1941 по 1943 год его отряду удалось проконвоировать свыше 1,2 тыс. транспортов и отразить 1545 воздушных атак, сбив при этом 24 и подбив 19 немецких самолётов. В ходе десантных операций катера Державина осуществили переброску более 8 тыс. десантников и эвакуировали 3 тыс. раненых солдат.

В ходе Керченской десантной операции Державин в течение 165 суток обеспечивал бесперебойную паромную переправу через Керченский пролив. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Черноморский патруль

Проект 22160 был разработан в АО «Северное проектно-конструкторское бюро». Эти суда предназначены для патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах и экологического мониторинга окружающей среды.

В военное время они выполняют задачи по охранению кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил противника, отмечается на сайте Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Водоизмещение таких кораблей составляет 1,5 тыс. т, длина — 94 м, ширина — 14 м, а осадка — 3,4 м. Они могут находиться в автономном плавании 60 суток и развивать скорость до 30 узлов. Максимальная дальность хода достигает 6 тыс. морских миль. На судне предусмотрены места для размещения 80 членов экипажа. При этом фактическая численность команды определяется поставленной перед судном задачей.

На вооружении патрульных кораблей стоят 57-мм автоматическая артиллерийская установка АУ А-220М (разработчик — ЦНИИ «Буревестник») и две морские тумбовые пулемётные установки калибра 14,5 Завода им. В.А. Дегтярёва. От ударов с воздуха судно защищают зенитный комплекс «Гибка» и ПЗРК «Игла».

Радиоэлектронную борьбу судно может вести с помощью системы постановки пассивных помех ПК-10 и корабельного комплекса радиоэлектронного подавления ТК-25Э.

«На корабле предусмотрена возможность базирования вертолёта Ка-27ПС. Корабль оснащён самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения», — отмечается на сайте Минобороны.

Вертолёт Ка-27ПС Тихоокеанского флота производит посадку на палубу крейсера «Варяг» во время учений

РИА Новости

© Виталий Аньков

В оборонном ведомстве также отметили, что при строительстве кораблей проекта 22160 в России впервые стали применять модульную концепцию, которая позволяет оперативно изменять набор вооружений. В том числе, как отмечают некоторые СМИ, на суда могут быть установлены пусковые установки крылатых ракет «Калибр».

«Это корабли ближней морской зоны. Они предназначены главным образом для патрулирования и охраны государственных границ, в том числе могут выполнять задержание нарушителей. Модульная система позволяет расширить набор вооружений. В том числе, как утверждают СМИ, за счёт установки ракет «Калибр», что серьёзно повышает их боевой потенциал», — рассказал в интервью RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Корабль «Павел Державин» был заложен в феврале 2016 года. Церемония спуска на воду состоялась 21 февраля 2019-го. После завершения государственных испытаний судно поступит на вооружение Черноморского флота для охраны водного района Новороссийской военно-морской базы ЧФ.

Головным кораблём проекта стал «Василий Быков». Он был заложен в 2014 году и передан ВМФ в декабре 2018-го. Вторым судном этого класса стал «Дмитрий Рогачёв» — он пополнил состав Черноморского флота в прошлом году. Как ранее отмечали представители Зеленодольского завода, в планах предприятия — строительство патрульных кораблей «Сергей Котов», «Виктор Великий» и «Николай Сипягин».

Производство «Сергея Котова» находится на финальной стадии: в этом году его планируется спустить на воду. Как отмечают эксперты, судя по интервалу между спуском кораблей данной серии на воду и их передачей заказчику, «Сергей Котов» может пополнить ВМФ РФ уже в 2021 году.

«Надёжно войдёт в структуру ВМФ»

Все шесть кораблей проекта 22160 предназначены для Черноморского флота. В этом регионе традиционно складывается непростая обстановка с точки зрения безопасности, отмечают аналитики. Главная причина такого положения дел — постоянные попытки НАТО нарастить здесь своё присутствие.

Так, в первой половине июля глава украинского Минобороны Андрей Таран и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора договорились расширить присутствие «сил и средств» в Чёрном море. В то же время в черноморскую акваторию регулярно заходят боевые корабли стран НАТО, в том числе США.

Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков»

© Министерство обороны РФ

«Черноморский флот находится в достаточно непростой ситуации. Ему постоянно приходится соприкасаться с боевыми судами НАТО, которые регулярно обозначают там своё присутствие и проводят учения, в том числе с участием Украины. При этом они особо и не скрывают, против кого это направлено», — пояснил Кнутов.

По словам экспертов, укрепление состава патрульных кораблей актуально и в свете возможного повторения провокаций наподобие той, что украинские моряки устроили в Керченском проливе в 2018 году. Напомним, тогда три украинских судна попытались незаконно пересечь границу России, после чего были задержаны российскими пограничниками.

В свою очередь, бывший заместитель главкома ВМФ адмирал Игорь Касатонов в интервью RT отметил, что такие корабли в целом довольно востребованы в российском флоте.