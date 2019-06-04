«Широкий простор для произвола»: сенат США одобрил законопроект о визовых санкциях за вмешательство в выборы

Американские сенаторы единогласно одобрили законопроект о «защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы». Инициатива предусматривает отказ в выдаче виз или вида на жительство лицам, причастным к вмешательству в избирательные процессы в США, а также их депортацию, если они уже находятся на территории страны. Теперь документ направят в конгресс для утверждения, а затем — президенту на подпись. По мнению экспертов, формулировки в законопроекте фактически позволяют обвинить во «вмешательстве» кого угодно. Аналитики считают, что в первую очередь новый нормативный акт направлен против России.

Сенат конгресса США единогласно одобрил законопроект, предусматривающий санкции в отношении тех, кого американские власти посчитают причастным к вмешательству в избирательный процесс. Теперь документ под названием DETER Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act — «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы») должен быть утверждён палатой представителей, после чего он направится на подпись президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.

Законодательная инициатива, разработанная сенаторами Диком Дурбином (Демократическая партия) и Линдси Грэмом (Республиканская партия), предусматривает введение запрета на въезд в страну (на выдачу американских виз и вида на жительство) лицам, участвовавшим во «вмешательстве» в американские выборы, а также их депортацию, если эти лица уже находятся на территории США.

«Запрещая иностранцам, которые ненадлежащим образом вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединённые Штаты, этот закон посылает сигнал враждебным странам по всему миру, что мы не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы», — заявил Грэм.

По его словам, американская общественность могла наблюдать за якобы попытками российских властей нанести удар «в самое сердце демократических ценностей, независимости и свободы».

Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, принятый американским сенатом закон прежде всего направлен против России, поскольку именно её подозревали в якобы влиянии на избирательный процесс в США в 2016 году.

«Понятно, что у всех подобных инициатив одна цель — усиление конфронтации с Россией, сдерживание политическое и экономическое. Если американцы думают, что их земля — это рай, куда стремятся все попасть, то напрасно они себя тешат такими иллюзиями. Я думаю, что это такая санкционная атака — таким образом они пытаются посеять недовольство среди людей в той же России», — заметил сенатор в беседе с RT.

«Широкий простор для произвола американских властей»

В принятом американскими сенаторами законопроекте вызывает вопрос формулировка о наказании «за вмешательство в выборы», отметил директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв. По его словам, в санкционный список могут включить фактически кого угодно.

«Сама по себе формулировка открывает широкий простор для произвола американских властей в отношении любых лиц, действия которых могут интерпретироваться как вмешательство. Например, высказывания о выборах в США — это вмешательство или нет? Публикации, выступления на конференциях, доклады, высказывание мнения в интервью, встречи с различными деятелями — это всё может интерпретироваться как вмешательство. Поэтому, конечно, сам по себе закон иначе как негативно оценить нельзя», — указал политолог.

В свою очередь, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок добавил, что Вашингтон продолжает обвинять Москву в том, что она якобы вмешалась в президентские выборы 2016 года.

«Совершенно ожидаемое было решение, потому что в истеблишменте США, в политических кругах есть абсолютная убеждённость в том, что вмешательство России в американские выборы было. Варьируется, скорее, мнение относительно того, в какой степени это вмешательство было. Есть два консенсуса: первый — что вмешательство было, а второй — что оно не повлияло на результаты выборов», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал армии США Джеймс Ставридис призвал запретить въезд в страну россиянам, которые собираются приехать в Соединённые Штаты «с любой целью», а также разорвать какое-либо сотрудничество с Москвой и ввести санкции в отношении государственных структур и ключевых российских политиков.

Отметим, что в сентябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении зарубежных государств за вмешательство в американские выборы, а также за распространение пропаганды и дезинформации.

При этом в апреле 2019-го завершилось почти двухлетнее расследование «российского вмешательства» в выборы 2016 года в США, которое проводил офис спецпрокурора Роберта Мюллера. В Вашингтоне настаивают, что Москва якобы причастна к взлому компьютерных сетей Демократической партии и её кандидата Хиллари Клинтон, а также пыталась «повлиять» на итоги голосования, используя для этого Агентство интернет-исследований и хакерские атаки со стороны «связанных с ГРУ военных».

Между тем в Кремле категорически отвергли подобные обвинения.

«Мы сожалеем, что такого качества документы оказывают непосредственное влияние на развитие и без того находящихся в не лучшем состоянии двусторонних российско-американских отношений», — констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.