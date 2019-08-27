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«Широкий перечень геополитических проблем»: о чём будут говорить Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Москве

27 августа 2019, 07:09  •  17 • В мире
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры во время однодневного рабочего визита турецкого лидера в РФ. Ожидается, что президенты России и Турции обсудят вопросы двустороннего взаимодействия и актуальную международную повестку. Эксперты считают, что главы государств сконцентрируют внимание на ситуации в Сирии, совместных энергетических проектах, а также перспективах дальнейшего военно-технического сотрудничества.
 
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган © Alexander Zemlianichenko / SPUTNIK / AFP
 

Президент России Владимир Путин 27 августа проведёт переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Москву с однодневным рабочим визитом.

Кремль на своём официальном сайте сообщил, что главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

«В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении Кремля.

У России с Турцией сложные, но конструктивные отношения, которые развиваются очень интенсивно, напомнил в беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Есть противоречия в этих отношениях, которые прежде всего касаются разного виденья современного и будущего состояния Сирии. Однако у России и Турции уже есть достаточно большой позитивный опыт разрешения любых спорных ситуаций и совместного взаимодействия во благо как народов двух стран, так и мирового сообщества в целом», — отметил политолог.

Сирийское урегулирование

Как предположил в разговоре с RT директор Центра изучения новой Турции. Юрий Мавашев, главной темой переговоров станет ситуация в Идлибе.

«Сейчас Россия должна отстаивать свои интересы и даже в какой-то момент это можно сделать более настойчиво, потому что в вопросе Идлиба она предложила Турции всё, что могла… Для Турции Идлиб — болезненная тема, потому что для неё это последний рубеж влияния в Сирии» — пояснил эксперт.

Напомним, несколько дней назад, 23 августа, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта в Сирии. Пресс-служба кремля сообщила, что президенты затронули вопросы двустороннего взаимодействия «в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб».

  • Бои в провинции Иблид
  • © Omar HAJ KADOUR / AFP

«Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы», — говорилось в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили и другие аспекты сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску конституционного комитета Сирии.

Глава МИД России ранее сообщил журналистам, что российские и турецкие военнослужащие находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе, где их действия направлены на то, чтобы пресечь регулярные нарушения режима прекращения огня со стороны террористов.

В начале 2018 года Путин и Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону внутри Идлиба, чтобы пресечь возможные провокации.

27 августа Путин и Эрдоган обсудят как ситуацию в Идлибе, так и ситуацию в районах, которые контролируют курдские отряды самообороны, пояснил Владимир Шаповалов.

«Речь пойдёт о формировании новой конституции и переучреждении на основании этой конституции сирийской государственности», — рассказал политолог.

Но диалог между Россией и Турцией не ограничится исключительно сирийской проблематикой, добавил Шаповалов.  

«Он будет касаться широкого перечня геополитических проблем, поскольку существует ещё большой Ближний Восток, который является сейчас зоной повышенной конфликтности. Кроме того, Россия и Турция занимают близкую позицию по широкому спектру вопросов, которые касаются Венесуэлы и Ирана», — отметил Владимир Шаповалов.

«Турецкий поток»

Как отмечают эксперты, среди тем экономического блока основное внимание будет уделено «Турецкому потоку».

До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию первую нитку газопровода «Турецкий поток» — магистраль мощностью 15,75 млрд кубометров в год, целиком ориентированную на внутренний энергетический рынок Турции.  

14 августа проектная компания South Stream Transport B.V., которая занимается строительством магистрали, сообщила, что строительство приёмного терминала для «Турецкого потока» завершено на 95%.

  • Турецкий поток
  • © ПАО «Газпром»

В дальнейшем, после расширения мощности газопровода и завершения строительства его второй ветки, начнутся транзитные поставки в Европу. Однако маршрут второй нитки «Турецкого потока» пока не назван, хотя, по всей видимости, он пройдёт через Болгарию, Сербию и Венгрию в Австрию, где находится Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. При этом также рассматривается вариант маршрута через территорию Греции.

В разговоре с RT Юрий Мавашев не исключил, что в рамках обсуждения совместных экономических проектов не только продолжится диалог по «Турецкому потоку», но и, возможно, начнётся обсуждение разработки Кипрского шельфа, богатого газовыми месторождениями.

«Газпром» заявлял, что он готов оказать содействие Турции. Однако если Москва поддержит Анкару, это станет вопросом международного масштаба, потому что категорически против выступают Франция и Великобритания. Скорее всего, на встрече будут обсуждать в каких параметрах Россия готова поддержать Турцию и сможет ли она сделать это таким образом, чтобы не вызывать международного раздражения», — пояснил политолог.   

Также у России и Турции есть ещё один важнейший совместный энергетический проект — строительство АЭС «Аккую», которым занимается «Росатом», напоминают эксперты. В начале апреля Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую».

Как пояснил в комментарии RT доцент Института общественных наук РАНХиГС востоковед Сергей Демиденко, АЭС «Аккую» на сегодня является одним из главных проектов между странами.

«Его Россия успешно продолжает реализовывать, с учётом того, что она самостоятельно будет эту станцию эксплуатировать и продавать электроэнергию турецкому населению», — отметил эксперт в разговоре с RT.  

Очевидно, что в рамках диалога между Путиным и Эрдоганом будут рассмотрены и экономические отношения, которые развиваются позитивно, рассказал в беседе с RT Владимир Шаповалов

«Лидеры двух стран будут обсуждать строительство «Турецкого потока» и атомной электростанции, развитие российского туризма в Турции, поставки в Россию турецких товаров. Скорее всего, нужно будет ожидать экономических переговоров и, возможно, заключение новых контрактов между Россией и Турцией», — предположил политолог.

Военно-техническое сотрудничество

Одной из главной сфер сближения России и Турции в последние два года стало сотрудничество в военно-технической сфере, отмечают эксперты. Для укрепления обороноспособности страны Анкара закупает у России ракетные комплексы С-400 «Триумф».

  • Доставка в Турцию элементов ЗРК С-400 из России
  • © TURKISH DEFENCE MINISTRY / AFP
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Это вызвало негативную реакцию со стороны США, которые попытались надавить на Турцию, заставив её отказаться от сделки. Вашингтон заявлял, что союзник США по НАТО не может интегрировать в свою оборонную систему российские системы ПРО.

Госдеп США угрожал Анкаре применением санкций в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Кроме того, американский конгресс заблокировал передачу Турции истребителей пятого поколения F-35, прекратил обучение турецких пилотов полётам на этих машинах, а также исключил Анкару и турецкие компании из программы производства этих самолётов.

Однако Турция не отказалась от покупки комплексов С-400, компоненты которых доставлялись в страну в течение лета.  

В середине июля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности России поставить Турции самолётов Су-35 при поступлении официального запроса.

По мнению экспертов, вопрос приобретения российских истребителей также может быть затронут в ходе переговоров лидеров двух стран.

«Турецкая сторона потенциально может сделать запрос на российские самолёты», — отметил Юрий Мавашев.

Очевидно, что переговоры по развитию военно-технического сотрудничества России и Турции будут продолжены, уверен Владимир Шаповалов.

«Турция, купив российские установки С-400, вступила в тяжёлый конфликт с США, поэтому поставки российского вооружения — важное направление для Анкары», — заключил эксперт.  

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