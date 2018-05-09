«Ширма для сведения политических счетов»: как в мире отреагировали на выход США из иранской ядерной сделки

Решение президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана встретило волну критики во всём мире. В российском МИД этот шаг назвали очередным подтверждением недоговороспособности Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление от лица «евротройки». Глава европейской дипломатии Федерика Могерини отметила, что СВПД — это не двустороннее соглашение, и призвала Иран сохранить приверженность договору. Бывший президент США Барак Обама счёл решение своего преемника серьёзной ошибкой, которая может поставить страну в трудное положение. Иранский лидер Хасан Рухани обратил внимание на то, что Тегеран всегда выполнял свои обязательства, чего нельзя сказать о Вашингтоне. Между тем Израиль и Саудовская Аравия приветствовали решение Трампа, назвав его шагом к стабильности в регионе.

Решение президента США Дональда Трампа об одностороннем выходе из иранской ядерной сделки вызвало бурную реакцию во всём мире. Большинство мировых политиков и дипломатов критически встретили отказ Вашингтона от исполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), однако позиция Трампа нашла и одобрение у некоторых стран.

Напомним, во вторник, 8 мая, хозяин Белого дома объявил о выходе из СВПД. Он связал это решение с тем, что заключённое летом 2015 года соглашение было «надуманным», а данные Ираном обещания — «лживыми».

«Это соглашение в интересах только одной страны, и его не надо было заключать», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, СВПД позволило Ирану продолжать обогащать уран и «в конечном счёте достичь ядерного прорыва». Вместе с тем президент отметил, что Вашингтон не отказывается от поиска решения проблемы иранской ядерной угрозы. Эти усилия, по его словам, включают в себя в том числе и борьбу с иранской ракетной программой.

«Раз мы выходим из иранской сделки, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы найти настоящее всеобъемлющее и долгосрочное решение проблемы иранской ядерной угрозы», — заявил Трамп.

Хозяин Белого дома также анонсировал возвращение санкций «самого высокого уровня» в отношении Тегерана, добавив, что другие страны, которые не хотят допустить попадания ядерного оружия в руки иранских властей, смогут поддержать США.

Позднее Белый дом обнародовал перечень требований к Тегерану, среди которых — отказ от разработки межконтинентальных баллистических ракет, прекращение поддержки группировок «Хезболла», ХАМАС, «Талибан»* и «Аль-Каида»**, отказ от публично заявленной цели уничтожить Израиль, прекращение эскалации конфликта в Йемене, а также прекращение кибератак против США и их союзников и ряд других требований.

«Новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона»

В российском МИД выразили глубокое разочарование решением американского лидера в одностороннем порядке отказаться от выполнения обязательств по СВПД и восстановить антииранские санкции.

«Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права», — подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что СВПД является важнейшей многосторонней договорённостью, заключённой «в интересах укрепления международного и регионального мира и безопасности, а также режима ядерного нераспространения». В министерстве добавили, что нет никаких оснований для подрыва СВПД, а Иран строго придерживается взятых на себя обязательств — и это регулярно подтверждалось со стороны МАГАТЭ.

«Объявленные 8 мая решения — это новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона. Они также демонстрируют, что американские претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана являются лишь ширмой для сведения с ним политических счетов», — подчёркивается в распространённом заявлении.

В заключение в МИД отметили, что Совместная комиссия участников СВПД должна оперативно рассмотреть сложившуюся ситуацию, и подчеркнули: Россия открыта к дальнейшему взаимодействию с остальными участниками соглашения и продолжит активно сотрудничать с Ираном.

«Сделка — не двустороннее соглашение и не находится в руках какой-либо отдельной страны»

Сожаление в связи с выходом США из ядерной сделки выразил от лица евротройки (Великобритании, Германии и Франции) президент Пятой республики Эммануэль Макрон. По его словам, эти действия американского лидера ставят под угрозу международный режим нераспространения ядерного оружия.

We will work collectively on a broader framework, covering nuclear activity, the post-2025 period, ballistic activity, and stability in the Middle-East, notably Syria, Yemen, and Iraq. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 мая 2018 г.

«Мы будем совместно работать над более широкой платформой, которая будет охватывать ядерную деятельность, период после 2025 года, баллистическую активность, а также стабильность на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, Йемене и Ираке», — заявил Макрон.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ходе специальной пресс-конференции подчеркнула, что Евросоюз будет сохранять приверженность полному выполнению СВПД до тех пор, пока Иран будет соблюдать свои обязательства в ядерной области, как это было до сих пор.

«ЕС сожалеет в связи с сегодняшним заявлением президента США по ядерной сделке с Ираном. Если США пересмотрят позицию, мы будем это приветствовать. США остаются нашим партнёром и другом, и мы, конечно, продолжим вместе работать над многими другими проблемами... Как мы говорили и раньше, ядерная сделка — не двустороннее соглашение и не находится в руках какой-либо отдельной страны. Она была единогласно одобрена Советом Безопасности ООН и является ключевым элементом глобальных усилий по нераспространению. Она значима сама по себе, но также стала ободряющим сигналом для перспективы денуклеаризации Корейского полуострова», — подчеркнула Могерини.

В заключение она обратилась к иранскому руководству и народу с просьбой сохранить приверженность СВПД и не позволить никому разрушить это соглашение.

Крайнюю обеспокоенность в связи с решением Дональда Трампа также выразил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, призвавший другие стороны договора соблюдать свои обязательства.

«Я крайне обеспокоен заявлением о том, что США выходят из СВПД и начинают ужесточать санкции. Я призываю других участников СВПД полностью соблюдать свои обязательства по СВПД и всех других членов ООН поддержать это соглашение», — заявил генсек ООН.

В МИД Турции назвали неудачным шагом решение США о выходе из ядерного соглашения, а министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара продолжит вести торговлю с Тегераном в прежнем объёме.

«Мы по-прежнему будем осуществлять нашу торговлю с Ираном во всех возможных направлениях и ни перед кем за это не будем отчитываться», — заявил Зейбекчи телеканалу CNN Turk.

«Мы поворачиваемся спиной к ближайшим союзникам Америки»

Серьёзной ошибкой назвал принятое Трампом решение 44-й президент США Барак Обама. По его словам, Соединённые Штаты в конечном счёте могут оказаться в тупиковой ситуации.

«Уходя от СВПД, мы поворачиваемся спиной к ближайшим союзникам Америки и к соглашению, над которым работали ведущие дипломаты, учёные и разведчики нашей страны. В условиях демократии всегда будут происходить изменения в политике и приоритетах от одной администрации к другой, но последовательное пренебрежение соглашениями... рискует подорвать доверие к Америке и ставит нас в противопозицию с крупнейшими мировыми державами», — подчеркнул Обама.

«Я считаю, что решение поставить СВПД под угрозу без каких-либо нарушений Ираном этой сделки является серьёзной ошибкой. Без СВПД США могут в конечном счёте остаться перед проигрышным выбором между обладающим ядерным оружием Ираном и ещё одной войной на Ближнем Востоке», — отметил бывший глава США.

Между тем Минфин США объявил, что Вашингтон намерен восстановить вторичные санкции за сотрудничество с Тегераном до 5 ноября.

Биньямин Нетаньяху

Reuters

© Amir Cohen

«Рецепт катастрофы для мира во всём мире»

Среди немногих мировых лидеров, приветствовавших решение президента США Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном, был израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который 9 мая прибудет в Москву с рабочим визитом.

«Израиль полностью поддерживает сегодняшнее отважное решение президента Трампа отвергнуть катастрофическую ядерную сделку с террористическим режимом в Тегеране, — цитирует Нетаньяху РИА Новости. — Сделка не отодвинула войну. Она её приблизила. Сделка не ограничила иранскую агрессию, но драматичным образом её активизировала. Мы видим это по всему Ближнему Востоку. С момента заключения сделки мы видим рост иранской агрессии каждый день — в Ираке, Ливане, Йемене, Газе и, самое главное, в Сирии, где Иран пытается создать военные базы для нападения на Израиль».

По словам главы кабмина Израиля, Тегеран несмотря на СВПД продолжает разработку баллистических ракет, «способных нести ядерные боеголовки в разные концы мира», а также активизировал попытки скрыть свою секретную военно-ядерную программу.

«Если оставить всё это без изменения, это — рецепт катастрофы. Катастрофы для нашего региона, для мира во всем мире», — подчеркнул Нетаньяху.

В свою очередь министр разведки еврейского государства Исраэль Кац назвал решение Трампа событием исторического масштаба и призвал европейские страны последовать примеру Соединённых Штатов.

«Мировое сообщество должно сплотиться против ядерных амбиций Ирана. Я обращаюсь к лидерам европейских стран: не будьте слабым звеном коалиции. Присоединяйтесь к санкциям, которые объявил президент США», — заявил Кац.

По его словам, введение жёсткого санкционного режима и демонстрация готовности применить силу — это «единственный путь остановить диктаторские режимы».

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман также приветствовал выход США из иранской ядерной сделки и выразил уверенность в том, что этот шаг администрации Дональда Трампа приведёт к падению «ужасного и жестокого» режима в Иране.

Поддержал решение Трампа и другой ключевой союзник США на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия. Во внешнеполитическом ведомстве королевства также заявили о поддержке намерения Вашингтона вернуться к жёстким экономическим санкциям в отношении Тегерана.

«Иран использовал снятие санкций для продолжения деятельности по подрыву стабильности в регионе, в первую очередь, для совершенствования баллистических ракет и поддержки террористических группировок в регионе, а также режима Башара Асада в Сирии», — заявили в МИД Саудовской Аравии.

АЭС в Бушере

Reuters

«Если необходимость возникнет, мы начнём промышленное обогащение»

Обращаясь к нации, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что после выхода США из СВПД это соглашение стало договором между Ираном и пятью странами (Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией). Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран всегда выполнял обязательства, которые были на него возложены в ядерной сделке и до неё, тогда как Соединённые Штаты никогда этого не делали.

«Сегодня мы увидели, какая страна не проявляет уважения к международным обязательствам», — отметил Рухани.

По его словам, несмотря на выход США из сделки экономический рост Ирана продолжится, а рынок будет оставаться стабильным. Глава государства также поручил внешнеполитическому ведомству в ближайшее время провести консультации по СВПД со странами Европы, Россией и Китаем.

Вместе с тем Рухани заявил, что поручил иранским специалистам быть готовыми в случае необходимости возобновить промышленное обогащение урана.

«Я поручил Организации атомной энергетики быть готовой предпринять последующие шаги в случае необходимости. Если эта необходимость возникнет, мы начнём промышленное обогащение без каких-либо ограничений», — подчеркнул Рухани.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.