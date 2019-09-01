«Ширма для эвакуации боевиков»: зачем США нанесли удар по Сирии

Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.

Это произошло на следующий день после того, как сирийские правительственные войска после переговоров с Москвой и Анкарой объявили о прекращении огня со своей стороны для того, чтобы перемирие помогло мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору. Однако, через несколько часов после этого ВВС США атаковали будущие пути гуманитарных коридоров – это обернулось многочисленными жертвами и разрушениями.

При этом американская сторона утверждает, что атаковала позиции боевиков международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), однако, непонятно, почему этот авиаудар ВВС США не был проведен ранее, а именно после прекращения стрельбы правительственной армией, передает НСН.

«Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб,

а на ряде направлений сорвали его. Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны России.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов обратил внимание на то, что заявленная информация Пентагона о гибели свыше сорока исламистов, ничем не подтверждена, поэтому ВВС США вполне могли осуществить эту атаку и для прикрытия эвакуации лидеров боевиков самими американцами, передает ФАН.

«Действительно, были сообщения о выходе части боевиков под видом беженцев из Идлиба, это было как раз за день до удара. Вероятно, это были отряды радикалов-исламистов, которые внешние силы пытаются сохранить. Не исключено, что САР с ними также покинули и некоторые протурецкие боевики, связанные с отдельными политическими элитами в Анкаре», — пояснил аналитик.

В феврале нынешнего года боевики запрещенной в России террористической организации ИГ (организация запрещена в России) атаковали позиции сирийской правительственной армии около деревни Аль-Сукария мухафазы Дэйр-эз-Зор на востоке Сирии, на границе с Ираком, сообщило сирийское информационное агентство SANA.

При этом ранее данный район был атакован с воздуха самолетами возглавляемой США военной коалиции. В результате налета были ранены два солдата и уничтожена пушка сирийской артиллерии.

Ранее стало известно, сколько мирных жителей погибли в результате авиаударов антитеррористической коалиции во главе с США в Сирии с августа 2014 года по декабрь 2018 года. Как отмечается в сообщении самой коалиции,

число гражданских лиц, которые были непреднамеренно убиты в результате авиаударов, составляет минимум 1190 человек.

За обозначенный период коалиция провела около 33 тысяч авиаударов.

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США, как и другие страны-участники коалиции, осуществляют свою деятельность без разрешения Дамаска или Совета безопасности ООН. Тем не менее, Сирия регулярно подвергается обстрелам, причем страдают не только военные, но и местное население.

Осенью прошлого года российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии заявил, что за весь период существования американской военной базы Эт-Танфе в Сирии войска США не провели ни одной операции против боевиков ИГ.

Как отмечалось, рядом с этой базой располагается крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 тысяч женщин и детей.

В феврале 2017 года два американских вертолета приземлились вблизи города Аш-Шаддади и вывезли оттуда несколько главарей ИГ. Террористов перенаправили на базу «Сабах Аль-Хейр» в 20 км южнее города Хасаке. Эта база используется американскими военными как тренировочный центр для членов незаконных вооруженных группировок, писали арабские СМИ.

В сирийском МИДе в этой связи заявляли, что действия международной коалиции по главе с Соединенными Штатами в Сирии способствуют укреплению ИГ. Об этом также подробно рассказывалось в заявлении МИД Сирии, направленном генсеку ООН Антониу Гутеррешу.