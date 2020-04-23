Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководств...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
Главная / Политика

Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов

23 апреля 2020, 02:10  •  26 • Политика
Тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также снижение НДС и налога на прибыль. Это лишь часть новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, предложенных Госдумой правительству в связи с COVID-19. Они могут войти в третий пакет антикризисных законов. Предварительный список профильная комиссия ГД направила главе кабмина Михаилу Мишустину, выяснили «Известия». В парламенте прорабатывают три сценария развития ситуации. Позитивный предполагает, что пандемия завершится в ближайшее время, по негативному она продлится от шести месяцев до года.

До сотни мер

Комиссия ГД по поддержке бизнеса в условиях COVID-19 направила на имя Михаила Мишустина свои предложения, рассказал «Известиям» глава комиссии, зампред комитета нижней палаты по экономической политике Дмитрий Сазонов.
— Речь идёт о десятках новых мер. Может быть, их в итоге будет даже под сотню. Сейчас мы их дорабатываем. Просто мы хотим как можно быстрее получить обратную связь от правительства, — пояснил парламентарий.
По его словам, все эти меры разделены на шесть блоков. Это снижение издержек, стимулирование спроса, повышение занятости населения, инвестиции, отраслевые и региональные меры поддержки. В числе самых важных депутат назвал возможность для любого вида бизнеса получить субсидию на выплату заработной платы.
— Этот приоритет был объявлен президентом. Речь идёт о сохранении рабочих мест и выплате заработной платы. Чтобы все предприниматели, у которых действительно сложное положение, а не только те, кто подпадает под список отраслей, наиболее пострадавших от вируса, имели возможность взять субсидию на выплату заработной платы, — пояснил Дмитрий Сазонов.
Также, как выяснили «Известия», в числе предложенных правительству мер оказались тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, снижение НДС и налога на прибыль.
— Сейчас мы составляем единую таблицу, куда вносим все предложения, которые поступают от бизнеса, объединений предпринимателей и от граждан, потерявших работу. Например, одной из мер предлагается снижение НДС до 15% для всего бизнеса, не только малого и среднего. То же самое предлагается по снижению налога на прибыль. Также в качестве одной из мер рассматривается возможность введения тарифных каникул, — сообщила «Известиям» вице-спикер Госдумы, зампред комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса Ольга Епифанова.
Ранее Госдума приняла два пакета антикризисных законов. В том числе, были увеличены пособия по безработице — до 12,5 тыс. рублей, освобождены от налога на прибыль расходы предприятий на закупку средств защиты от COVID-19, тестов и медицинского оборудования.
По словам Ольги Епифановой, комиссия ГД проводит мониторинг эффективности уже принятых норм. Например, об отсрочке налогов и взносов, а также выплат по арендной плате. В условиях кризиса даже через год не все предприниматели — парикмахерские, салоны красоты или точки бытовых услуг — смогут найти эту сумму. Это очень большая проблема, подчеркнула парламентарий. По ее словам, также есть вопрос к контрольно-надзорной деятельности. Хотя на проверки бизнеса был введён мораторий, они продолжают проводиться.
О пробуксовке действующих антикризисных мер «Известиям» сообщил и зампред той же комиссии, депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
— Уже принято два блока законопроектов, но, к сожалению, зачастую по ним мы получаем негативную обратную связь. Президент говорит о зарплатных, беспроцентных кредитах. Но, как мы знаем из сообщений кабина, ещё до конца прошлой недели они не выдавались. Также к нам поступают обращения от предпринимателей о том, что до сих пор в отношении них продолжаются проверки различными службами. В регионах необоснованно из-за карантина закрываются предприятия, хотя они могли бы работать, — отметил парламентарий.
По его словам, об этих проблемах комиссия также сообщает в кабмин, чтобы он мог оперативно принимать решения.
— Вместе с правительством мы готовим еще один, третий, пакет предложений по поддержке бизнеса. Но какие в итоге из них будут реализованы, зависит от сроков победы над COVID-19. Сегодня мы рассматриваем три сценария. Первый — ситуация с пандемией ухудшится и затянется на полгода и даже на год. Данных, которые говорят именно об этом, к сожалению, всё больше и больше. Второй сценарий — базовый, в этом случае победить болезнь удастся в течение нескольких месяцев. Третий — оптимистичный: всё закончится в ближайшее время, — пояснил Айрат Фаррахов.
«Известия» направили запрос в правительство по поводу новых мер.

Пока недостаточно

Во фракциях Госдумы неоднозначно относятся к предложенным и уже принимаемым мерам.
— Не понимаю, зачем эту комиссию создали, если ГД распустили и туда никого не пускают (Госдума перешла на дистанционный режим работы 17 апреля. — «Известия»), куда направлять свои предложения, неизвестно, — заявил «Известиям» член фракции Николай Арефьев.
Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, напротив, отметил, что все принимаемые меры правильные, но, к сожалению, зачастую запоздалые. Он отметил, что потерявшим работу гражданам необходимо не только выплачивать по 12 тыс. рублей, но и предлагать новые места.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») обратил внимание на то, что не все уже принятые законы работают. Например, в ГД обратилась женщина, которая потеряла работу в условиях пандемии, но не может встать на учет и получать пособие.
— И, к огромному сожалению, это не единственный пример. Конечно, в каждом отдельном случае могут быть вполне законные причины для отказа: например, индивидуальным предпринимателям для получения пособия по безработице сначала необходимо закрыть ИП, а уже потом можно претендовать на помощь, — заявил он «Известиям».
«Известия» запросили Минтруд, однако получить оперативный комментарий не удалось.
По словам Петра Толстого, сегодня государство пытается сделать всё, чтобы поддержать людей в непростое время. Но когда меры поддержки не реализуются, например, из-за человеческого фактора, это подрывает доверие к власти в целом.
С этим согласен и зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
— Вы видите, что даже банки неохотно идут на выполнение принятых законов. Как пример — кредит на выплату зарплаты на прошлой неделе не смог взять даже министр экономического развития, — отметил либерал-демократ.
Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил «Известиям», что правительство и Госдума слышат бизнес, но ситуация ухудшается и нужно принимать дополнительные меры. По его мнению, в список наиболее пострадавших отраслей могли бы войти легкая и мебельная промышленность, народные промыслы, реклама и недвижимость. Также необходима поддержка НКО.
— Думаю, что на выход из кризиса бизнесу потребуется очень много времени. Полгода — это оптимистический сценарий. Год или полтора, не меньше, — пояснил Александр Калинин.
Председатель комитета по рекламе и маркетингу «Деловой России» Илья Котов заявил «Известиям», что пока принятых мер по поддержке бизнеса недостаточно. Он отметил, что пока не знаком с новыми предложениями депутатов Госдумы, но готов их внимательно изучить.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
22 апреля 2020, 22:10
"Громкая ссора" Путина и наследного принца Сальмана. Кому выгоден "ультиматум русским"?
22 апреля 2020, 22:10
"Никакого снижения не будет": Глава Минэнерго выступил против дешёвого бензина в России
23 апреля 2020, 00:10
"У вас сейчас нет защиты - ни социальной, ни правовой": Мэр Сибая посмеялся над безработными горожанами
23 апреля 2020, 00:10
"Северный поток - 2" стал занозой для властей США
23 апреля 2020, 00:10
"Странное самоубийство": Депутат Мосгордумы усомнился в информации о гибели Леонида Ошарина
23 апреля 2020, 00:10
Переговоры "нормандской четвёрки" онлайн: Готовится саммит по Донбассу в формате видеоконференции - источники
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 апреля 2020, 00:10
"У вас сейчас нет защиты - ни социальной, ни правовой": Мэр Сибая посмеялся...
23 апреля 2020, 00:10
"Северный поток - 2" стал занозой для властей США
23 апреля 2020, 00:10
"Странное самоубийство": Депутат Мосгордумы усомнился в информации о гибели...
23 апреля 2020, 00:10
По пятам Порошенко: почему второе пришествие Саакашвили может обернуться крахом для У...
23 апреля 2020, 00:10
Сытый Киев на фоне бедствующей Украины: почему Зеленский ничего не предпринимает
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 апреля 2020, 02:10
Грузия: «Экспорт и туризм на нуле. Зато мы больше не зависим от России» (Обзор ИноСми)
19 апреля 2020, 02:05
«Доказала свою эффективность»: на что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
20 апреля 2020, 07:10
«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
16 апреля 2020, 09:29
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
17 апреля 2020, 07:10
Славянск и Краматорск: начало странной войны
18 апреля 2020, 23:35
Малайзийский "Боинг" над Донбассом сбила ракета с "пластилиновой" начинкой
18 апреля 2020, 19:10
«Обезьянки с Майдана, не можете справиться сами, попросите Россию»: От «импотента» Зеленского требует обратиться к Москве за помощью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.