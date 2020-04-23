Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов

Тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также снижение НДС и налога на прибыль. Это лишь часть новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, предложенных Госдумой правительству в связи с COVID-19. Они могут войти в третий пакет антикризисных законов. Предварительный список профильная комиссия ГД направила главе кабмина Михаилу Мишустину, выяснили «Известия». В парламенте прорабатывают три сценария развития ситуации. Позитивный предполагает, что пандемия завершится в ближайшее время, по негативному она продлится от шести месяцев до года.

До сотни мер

Комиссия ГД по поддержке бизнеса в условиях COVID-19 направила на имя Михаила Мишустина свои предложения, рассказал «Известиям» глава комиссии, зампред комитета нижней палаты по экономической политике Дмитрий Сазонов.

— Речь идёт о десятках новых мер. Может быть, их в итоге будет даже под сотню. Сейчас мы их дорабатываем. Просто мы хотим как можно быстрее получить обратную связь от правительства, — пояснил парламентарий.

По его словам, все эти меры разделены на шесть блоков. Это снижение издержек, стимулирование спроса, повышение занятости населения, инвестиции, отраслевые и региональные меры поддержки. В числе самых важных депутат назвал возможность для любого вида бизнеса получить субсидию на выплату заработной платы.

— Этот приоритет был объявлен президентом. Речь идёт о сохранении рабочих мест и выплате заработной платы. Чтобы все предприниматели, у которых действительно сложное положение, а не только те, кто подпадает под список отраслей, наиболее пострадавших от вируса, имели возможность взять субсидию на выплату заработной платы, — пояснил Дмитрий Сазонов.

Также, как выяснили «Известия», в числе предложенных правительству мер оказались тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, снижение НДС и налога на прибыль.

— Сейчас мы составляем единую таблицу, куда вносим все предложения, которые поступают от бизнеса, объединений предпринимателей и от граждан, потерявших работу. Например, одной из мер предлагается снижение НДС до 15% для всего бизнеса, не только малого и среднего. То же самое предлагается по снижению налога на прибыль. Также в качестве одной из мер рассматривается возможность введения тарифных каникул, — сообщила «Известиям» вице-спикер Госдумы, зампред комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса Ольга Епифанова.

Ранее Госдума приняла два пакета антикризисных законов. В том числе, были увеличены пособия по безработице — до 12,5 тыс. рублей, освобождены от налога на прибыль расходы предприятий на закупку средств защиты от COVID-19, тестов и медицинского оборудования.

По словам Ольги Епифановой, комиссия ГД проводит мониторинг эффективности уже принятых норм. Например, об отсрочке налогов и взносов, а также выплат по арендной плате. В условиях кризиса даже через год не все предприниматели — парикмахерские, салоны красоты или точки бытовых услуг — смогут найти эту сумму. Это очень большая проблема, подчеркнула парламентарий. По ее словам, также есть вопрос к контрольно-надзорной деятельности. Хотя на проверки бизнеса был введён мораторий, они продолжают проводиться.

О пробуксовке действующих антикризисных мер «Известиям» сообщил и зампред той же комиссии, депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

— Уже принято два блока законопроектов, но, к сожалению, зачастую по ним мы получаем негативную обратную связь. Президент говорит о зарплатных, беспроцентных кредитах. Но, как мы знаем из сообщений кабина, ещё до конца прошлой недели они не выдавались. Также к нам поступают обращения от предпринимателей о том, что до сих пор в отношении них продолжаются проверки различными службами. В регионах необоснованно из-за карантина закрываются предприятия, хотя они могли бы работать, — отметил парламентарий.

По его словам, об этих проблемах комиссия также сообщает в кабмин, чтобы он мог оперативно принимать решения.

— Вместе с правительством мы готовим еще один, третий, пакет предложений по поддержке бизнеса. Но какие в итоге из них будут реализованы, зависит от сроков победы над COVID-19. Сегодня мы рассматриваем три сценария. Первый — ситуация с пандемией ухудшится и затянется на полгода и даже на год. Данных, которые говорят именно об этом, к сожалению, всё больше и больше. Второй сценарий — базовый, в этом случае победить болезнь удастся в течение нескольких месяцев. Третий — оптимистичный: всё закончится в ближайшее время, — пояснил Айрат Фаррахов.

«Известия» направили запрос в правительство по поводу новых мер.

Пока недостаточно

Во фракциях Госдумы неоднозначно относятся к предложенным и уже принимаемым мерам.

— Не понимаю, зачем эту комиссию создали, если ГД распустили и туда никого не пускают (Госдума перешла на дистанционный режим работы 17 апреля. — «Известия»), куда направлять свои предложения, неизвестно, — заявил «Известиям» член фракции Николай Арефьев.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, напротив, отметил, что все принимаемые меры правильные, но, к сожалению, зачастую запоздалые. Он отметил, что потерявшим работу гражданам необходимо не только выплачивать по 12 тыс. рублей, но и предлагать новые места.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») обратил внимание на то, что не все уже принятые законы работают. Например, в ГД обратилась женщина, которая потеряла работу в условиях пандемии, но не может встать на учет и получать пособие.

— И, к огромному сожалению, это не единственный пример. Конечно, в каждом отдельном случае могут быть вполне законные причины для отказа: например, индивидуальным предпринимателям для получения пособия по безработице сначала необходимо закрыть ИП, а уже потом можно претендовать на помощь, — заявил он «Известиям».

«Известия» запросили Минтруд, однако получить оперативный комментарий не удалось.

По словам Петра Толстого, сегодня государство пытается сделать всё, чтобы поддержать людей в непростое время. Но когда меры поддержки не реализуются, например, из-за человеческого фактора, это подрывает доверие к власти в целом.

С этим согласен и зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

— Вы видите, что даже банки неохотно идут на выполнение принятых законов. Как пример — кредит на выплату зарплаты на прошлой неделе не смог взять даже министр экономического развития, — отметил либерал-демократ.

Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил «Известиям», что правительство и Госдума слышат бизнес, но ситуация ухудшается и нужно принимать дополнительные меры. По его мнению, в список наиболее пострадавших отраслей могли бы войти легкая и мебельная промышленность, народные промыслы, реклама и недвижимость. Также необходима поддержка НКО.

— Думаю, что на выход из кризиса бизнесу потребуется очень много времени. Полгода — это оптимистический сценарий. Год или полтора, не меньше, — пояснил Александр Калинин.

Председатель комитета по рекламе и маркетингу «Деловой России» Илья Котов заявил «Известиям», что пока принятых мер по поддержке бизнеса недостаточно. Он отметил, что пока не знаком с новыми предложениями депутатов Госдумы, но готов их внимательно изучить.