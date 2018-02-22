Шило на мыло по-киевски • 268 • Аналитика Обсуждение вариантов смены главарей киевского режима без ликвидации самого режима абсолютно контрпродуктивно







На днях в поле моего зрения попал любопытный документ. Который сейчас активно распространяется по всем каналам связи и доводится до сведения всех участников карательной операции Киева на Донбассе. Вот его текст:





«Обращение к военнослужащим Украины!

Вы нам не враги. Наш враг - только преступный киевский режим. Который захватил власть путем государственного переворота и свержения законного президента. Не верьте сказкам про «выборы», которые якобы узаконили их власть. Государственные преступники не вправе их назначать.

Но вы им служите. Оружие в ваших руках – вещественное доказательство вашего соучастия в их преступлениях. И это - ваш пропуск на скамью подсудимых. Военная присяга – не оправдание. Она не имеет юридической силы, если принесена самозванцам.

Бросайте это оружие! Избавьтесь от прямого доказательства вашего участия в преступных деяниях. И бегите как можно дальше от этой уголовной банды! Пока еще не поздно.

Командование армии Новороссии»



Мне ничего не известно о степени подлинности этого обращения. Но могу вполне определенно сказать, что в нём совершенно точно ухвачена основная проблема современной украинской ситуации. Ибо проблема заключена именно в самом киевском режиме как таковом, а не в его отдельных, пускай даже самых гнусных, представителях.



Сейчас стало очень модно спускать всех собак на тамошнего главаря Порошенко. И что характерно, едва ли не главную скрипку в этих наездах играет ... рептильная, холуйская по своей природе, киевская пресса. И подается эта кампания травли чуть ли не как свидетельство полного торжества демократии и свободы слова на Украине. На самом деле всё куда проще.



Не секрет, что многим на Западе Петр Порошенко надоел хуже горькой редьки. Неисправимый алкаш, политический двурушник, патологический жадина и вообще давно потерявшийся в жизни человек. Который даже фактическое объявление войны России в виде «закона о реинтеграции Донбасса» подписывает скорее из страха за свое будущее, нежели от реального желания воевать. И при этом, его страх личного краха только усилится после подписания этого крайне рискованного документа. В общем, настроения в пользу скорейшей замены этого слабохарактерного персонажа только усиливаются.



Причем замены именно в целях всемерного укрепления самого киевского режима, но никак не его разрушения. Именно потому так старается профашистская киевская пресса, получившая отмашку на критику своего нынешнего главаря в видах того, что ему на смену готовы прийти еще более кровожадные нацистские бультерьеры.



Вот почему когда к этим поискам более эффективной замены нынешнему «президенту» Украины, но отнюдь не к смене самого режима, подключаются и некоторые фигуранты политического процесса в других, более восточных, столицах, мне это представляется некой помесью непростительной наивности и заведомо ошибочного расчета.



Откровенно говоря, смешно слушать, как кое-кто на полном серьезе начинает вертеть на языке тему той же Юлии Тимошенко, которая, дескать, совсем из другого теста и стоит ей немножко подсобить, как она всё там поменяет. Детский лепет – иначе не скажешь.

Когда данную тему начинает раскочегаривать тот же госдеп США – это совершенно понятно. У американцев в руках все приводные ремни данной ситуации. Начиная с того, что в Штатах под неусыпной опекой спецслужб находится бывший подельник Юлии Владимировны в газовых аферах, в бытность его премьер-министром Украины, Павел Лазаренко. Который знает про закулисные коммерческие подвиги «газовой принцессы» Украины, чуть больше, чем достаточно, чтобы держать её вечном американском крючке. Именно поэтому означенная пани Юля вновь стала желанным гостем на молитвенных завтраках в Вашингтоне и прочих «виповских» междусобойчиках, типа мюнхенского, куда пускают далеко не всех. Наемники для блага России. Часть 2



В России многие могут быть не в курсе этой истории. Зато на Украине практически все знают – почем фунт тимошенковского «изюма». Вот только малюсенький фрагмент того, что писала на эту тему украинская пресса, когда ей это еще было дозволено.



«Всё началось в январе 1997 года - по факту хищения госимущества в днепропетровском совхозе "Науковый" было возбуждено дело, затем следствие вышло на фигуру премьер-министра Украины Павла Лазаренко и его тайные банковские счета. Позже, в начале 1998 года, ГлавКРУ провело масштабную проверку в газовой сфере и обнаружило убытки в госбюджете и в АО "Укргазпром". Началось второе расследование. И вот из этих двух дел и выросло, так называемое, "дело Тимошенко". Она в то время возглавляла корпорацию "Единые энергетические системы Украины, которая в газовой сфере играла ключевую роль, а интересы ЕЭСУ лоббировал Павел Лазаренко, занимавший пост премьер-министра. Как было установлено, на тайные зарубежные счета Лазаренко поступали десятки миллионов долларов со счетов кипрской компании Somolli Enterprises Limited, принадлежавшей Юлии Тимошенко, ее мужу и еще одному жителю Днепропетровска.

О ходе расследования рассказал бывший заместитель Генерального прокурора Украины Николай Обиход, именно он стоял у истоков уголовных дел против Тимошенко и Лазаренко, которые были возбуждены в 1997—1998 годах и даже написал книгу о тех событиях.

Николай Обиход, экс-замгенпрокурора Украины: Мы установили валютные счета кипрской компании, которая была учреждена в 1992 году Тимошенко, её мужем Александром, который сейчас сбежал в Чехию и третьим их партнёром также днепропетровчанином Александром Кравцом. Это одна из основных заграничных структур оффшорных структур Юлии Владимировны и её партнёров. …Эта кипрская фирма являлась основным донором для поступления валютных средств на тайные счета сначала вице-премьера, а затем премьера Лазаренко. Через счета Тимошенко только в 96 и 97 годах прошло около 350 млн долларов из них часть – 86 млн через посредника советника некоего Петра Кириченко поступили на тайные счета Лазаренко в швейцарских банках, всё это было отслежено, подтверждено документально, хотя мы всё это время слышали, от Тимошенко и других, что этого никогда не было» Что Россия и США сократили по договору СНВ-3

Юлии Тимошенко и её двум партнёрам - мужу и Александру Кравцу принадлежали также несколько крупных фирм, через счета которых прошло несколько миллиардов долларов, источником происхождения которых ТАКЖЕ была газовая сфера украинской экономики. Счета этих фирм открывались в различных банках по всему миру и через них перечислялись деньги кипрской компании, а затем поступали на счета Тимошенко и Лазаренко. Это более 500 миллионов долларов.

Что же касается Тимошенко - в то время было собрано достаточно доказательств для официального предъявления ей обвинений: первое - в даче взяток Лазаренко на сумму 86 миллионов 800 тысяч долларов и контрабанде российского природного газа на сумму около 2 миллиардов долларов.

СХ: Николай Обиход, экс-замгенпрокурора Украины:

Почему контрабанда? Простая схема, которая действовала в 96-97 году, когда корпорация ЕЭСУ возглавляемая Тимошенко приобретая газ от российского Газпрома значительную его часть показывала, что якобы она получала от британской компании, проводила по таможне как полученные поставки газа не от Газпрома, а от британкой компании и затем деньги в оплату газа перечисляла не Газпрому, а на счета британской фирмы. Таким образом, около 1,5 млрд были выведены из экономики Украины и скрыты. Фирма «Юнайтед энерджи лимитед» - предмет собственности через оффшорные схемы Юлии Владмимровны, Кроме того, ей были предъявлены обвинения в сокрытии выручки на сумму 105 миллионов долларов и в организации сокрытия валютной выручки на сумму 76 млн долларов. Была придумала также почти гениальная схемы для того чтобы скрывать доходы. Фиктивно открыты корреспондентские счета украинского «Южкомбанка» президентом которого была Юлия Тимошенко.» Немецкие солдаты «сдержат Россию»?

Источник - программа «Антидот», телекомпания «Академия» (Одесса) 19.10.2012 г.



Ну и что из всего этого следует? А то, что к власти на Украине действительно может прийти целиком проамериканская фигура, которая будет еще крепче, чем Порошенко, привязана к вашингтонскому паровозу грехами своей политической молодости.



Да Тимошенко, скорее всего, сможет укрепить режим, до безобразия расшатанный его нынешними «кирывниками». Но какой нам с этого навар? Выполнять приказы своих заокеанских работодателей она будет с еще большим рвением, а подпирать её снизу будут точно такие вооруженные и на все готовые нацистские банды, которые сегодня подпирают Порошенко. Разогнать которые она не сможет, даже если сильно захочет. Последнее, впрочем, сомнительно. Просто потому, что эти банды – незаменимый инструмент непрямого управления Украиной в руках тех же США.



Именно в этом - полной внешней управляемости и неспособности противостоять прессингу откровенно фашиствующих радикалов, вплоть до полной смычки с ними, заключена основная суть нынешней киевской власти, а вовсе не в личности запьянцовского Порошенко.

И с этой сутью Тимошенко ровно ничего не сделает. Потому что во-первых, ей этого не позволят, а, во-вторых, она сама вряд ли захочет. С какого такого перепуга бывшему премьер- министру при оранжевом нацисте Ющенко, тоже пришедшем к власти в результате государственного переворота, заниматься искоренением нацизма на Украине? Да не будет она этого делать. От слова совсем.



Болтать об этом, возможно, будет. Она и раньше это умела. Сам слышал, как в Одессе, в прошлые времена, она несла по кочкам того же Бандеру, а на следующий день во Львове славила его до небес. Да и чего еще, даже в плане болтологии можно ожидать от политика, который еще совсем недавно не стеснялся призывать «уничтожать русских из атомного оружия»?!



Впрочем, все это, конечно, словесная шелуха. И не в этом суть дела. Но именно в том, о чем говорится в вышеуказанном призыве «командования армии Новороссии» – в преступной, антинародной сути самого киевского режима. Независимо от фамилий его очередных предводителей. И Тимошенко совершенно не тот человек, которая может эту суть изменить.



И вообще, должен признать, что таких людей в Киеве сегодня в принципе не наблюдается. Как говорится – иных уж нет, а те далече. И это не говоря уже про в целом крайне дрянное качество всей украинской элиты – что домайданной, что нынешней. Впрочем, Украина по большом счету, это и есть один сплошной и бесконечный майдан, а такая же «невмирущая» Тимошенко – пророк его. На днях в поле моего зрения попал любопытный документ. Который сейчас активно распространяется по всем каналам связи и доводится до сведения всех участников карательной операции Киева на Донбассе. Вот его текст:Мне ничего не известно о степени подлинности этого обращения. Но могу вполне определенно сказать, что в нём совершенно точно ухвачена основная проблема современной украинской ситуации. Ибо проблема заключена именно в самом киевском режиме как таковом, а не в его отдельных, пускай даже самых гнусных, представителях.Сейчас стало очень модно спускать всех собак на тамошнего главаря Порошенко. И что характерно, едва ли не главную скрипку в этих наездах играет ... рептильная, холуйская по своей природе, киевская пресса. И подается эта кампания травли чуть ли не как свидетельство полного торжества демократии и свободы слова на Украине. На самом деле всё куда проще.Не секрет, что многим на Западе Петр Порошенко надоел хуже горькой редьки. Неисправимый алкаш, политический двурушник, патологический жадина и вообще давно потерявшийся в жизни человек. Который даже фактическое объявление войны России в виде «закона о реинтеграции Донбасса» подписывает скорее из страха за свое будущее, нежели от реального желания воевать. И при этом, его страх личного краха только усилится после подписания этого крайне рискованного документа. В общем, настроения в пользу скорейшей замены этого слабохарактерного персонажа только усиливаются.Причем замены именно в целях всемерного укрепления самого киевского режима, но никак не его разрушения. Именно потому так старается профашистская киевская пресса, получившая отмашку на критику своего нынешнего главаря в видах того, что ему на смену готовы прийти еще более кровожадные нацистские бультерьеры.Вот почему когда к этим поискам более эффективной замены нынешнему «президенту» Украины, но отнюдь не к смене самого режима, подключаются и некоторые фигуранты политического процесса в других, более восточных, столицах, мне это представляется некой помесью непростительной наивности и заведомо ошибочного расчета.Откровенно говоря, смешно слушать, как кое-кто на полном серьезе начинает вертеть на языке тему той же Юлии Тимошенко, которая, дескать, совсем из другого теста и стоит ей немножко подсобить, как она всё там поменяет. Детский лепет – иначе не скажешь.Когда данную тему начинает раскочегаривать тот же госдеп США – это совершенно понятно. У американцев в руках все приводные ремни данной ситуации. Начиная с того, что в Штатах под неусыпной опекой спецслужб находится бывший подельник Юлии Владимировны в газовых аферах, в бытность его премьер-министром Украины, Павел Лазаренко. Который знает про закулисные коммерческие подвиги «газовой принцессы» Украины, чуть больше, чем достаточно, чтобы держать её вечном американском крючке. Именно поэтому означенная пани Юля вновь стала желанным гостем на молитвенных завтраках в Вашингтоне и прочих «виповских» междусобойчиках, типа мюнхенского, куда пускают далеко не всех.В России многие могут быть не в курсе этой истории. Зато на Украине практически все знают – почем фунт тимошенковского «изюма». Вот только малюсенький фрагмент того, что писала на эту тему украинская пресса, когда ей это еще было дозволено.Ну и что из всего этого следует? А то, что к власти на Украине действительно может прийти целиком проамериканская фигура, которая будет еще крепче, чем Порошенко, привязана к вашингтонскому паровозу грехами своей политической молодости.Да Тимошенко, скорее всего, сможет укрепить режим, до безобразия расшатанный его нынешними «кирывниками». Но какой нам с этого навар? Выполнять приказы своих заокеанских работодателей она будет с еще большим рвением, а подпирать её снизу будут точно такие вооруженные и на все готовые нацистские банды, которые сегодня подпирают Порошенко. Разогнать которые она не сможет, даже если сильно захочет. Последнее, впрочем, сомнительно. Просто потому, что эти банды – незаменимый инструмент непрямого управления Украиной в руках тех же США.Именно в этом - полной внешней управляемости и неспособности противостоять прессингу откровенно фашиствующих радикалов, вплоть до полной смычки с ними, заключена основная суть нынешней киевской власти, а вовсе не в личности запьянцовского Порошенко.И с этой сутью Тимошенко ровно ничего не сделает. Потому что во-первых, ей этого не позволят, а, во-вторых, она сама вряд ли захочет. С какого такого перепуга бывшему премьер- министру при оранжевом нацисте Ющенко, тоже пришедшем к власти в результате государственного переворота, заниматься искоренением нацизма на Украине? Да не будет она этого делать. От слова совсем.Болтать об этом, возможно, будет. Она и раньше это умела. Сам слышал, как в Одессе, в прошлые времена, она несла по кочкам того же Бандеру, а на следующий день во Львове славила его до небес. Да и чего еще, даже в плане болтологии можно ожидать от политика, который еще совсем недавно не стеснялся призывать «уничтожать русских из атомного оружия»?!Впрочем, все это, конечно, словесная шелуха. И не в этом суть дела. Но именно в том, о чем говорится в вышеуказанном призыве «командования армии Новороссии» – в преступной, антинародной сути самого киевского режима. Независимо от фамилий его очередных предводителей. И Тимошенко совершенно не тот человек, которая может эту суть изменить.И вообще, должен признать, что таких людей в Киеве сегодня в принципе не наблюдается. Как говорится – иных уж нет, а те далече. И это не говоря уже про в целом крайне дрянное качество всей украинской элиты – что домайданной, что нынешней. Впрочем, Украина по большом счету, это и есть один сплошной и бесконечный майдан, а такая же «невмирущая» Тимошенко – пророк его. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 268 Источник Похожие новости Наемники для блага России. 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