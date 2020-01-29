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«Шикарная вышла разводка»: Зачем Трампу "мирить" Израиль с Палестиной и почему "сделку века" назвали провальной

29 января 2020, 14:24  •  46 • Аналитика

Трамп накануне анонсировал "сделку века", которая должна стать чуть ли не единственным вариантом примирения Израиля и Палестины. Стороны, участвующие в примирении, уже рассказали о своих позициях. Присоединились к оценке и эксперты, а также мировые наблюдатели. Среди экспертных мнений объяснение, зачем Трампу "мирить" Израиль с Палестиной и почему они "сделку века" назвали провальной.

Президент США Дональд Трамп предложил "сделку века" по разрешению палестино-израильского конфликта. Согласно обнародованной Трампом карте Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию, а палестинский Западный берег будет отделён от Иордании полосой израильской территории. Однако в Вашингтоне полагают, что только таким образом можно будет разрешить конфликт между Палестиной и Израилем.

Реализация "сделки века" должна удвоить площадь Палестины и создать в стране около 1 млн рабочих мест. США, предлагает Вашингтон, также готовы работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.

При этом палестинцам необходимо отказаться от террора в отношении Израиля и прекратить поддержку ХАМАС. По мнению Трампа, его предложение является последним шансом на формирование полноценного палестинского государства.

"Сделка века" Палестине не нравится. Как и другим представителям региона. Лишь Саудовская Аравия отнеслась с воодушевлением к предложению. Израиль также лоялен. Но об этом чуть позже - есть экспертная позиция на этот счёт.

К слову, в МИД России заявили, что Москва изучит предложение США по урегулированию палестино-израильского конфликта, однако окончательное решение остаётся за Израилем и Палестиной.

"Решения принимают стороны, вовлечённые в конфликт, - это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение. Они выдвинули инициативу, её будут изучать все. Но прежде всего решение принимают стороны конфликта".

Реакция

Итак, как мы уже говорили, диаметрально противоположными оказались мнения Израиля и Палестины на "сделку века". Если первый на словах согласился с американским планом, то вторая отказалась его принимать. Турция считает "сделку века" Трампа по Ближнему Востоку мертворожденной и направленной на аннексию палестинских земель, о чём заявили в МИД.

Того же мнения придерживается и экс-премьер-министр Ливана Тамам Салям. На своей странице в соцсети Twitter он высказал своё возмущение предложенной Трампом "сделкой века".

"Сделка века торпедировала все решения международной легитимности, узаконивает оккупацию поселений, - возмутился Салям. - И это пощёчина каждому честному гражданину, стремящемуся к справедливому миру".

Он также отметил, что поддерживает решение о создании палестинского государства. Кроме того, Ливан, по словам Саляма, "придерживается права на возвращение беженцев на их земли".

План провальный?

Ситуацию в том числе прокомментировал политолог Евгений Сатановский. Он отмечает, что Дональд Трамп "решил под выборы внести вклад в историю и наконец-то развести израильтян и палестинцев, обеспечив всем им спокойное будущее", а также добавляет примечательную деталь - напоминает, где именно опубликован план "сделки века". Вышел он на страницах New York Times.

"Газета левая, стоит горой за демократов, Сороса и экологические маразмы в стиле Г. Тунберг, Трампа терпеть не может, Израиль полощет по всем направлениям, врёт при этом - как дышит. Она, кстати, и нас прицельно не любит. Особенно со времён Обамы, когда это стало модно. Но это отдельно. Так вот, план есть. В Израиле его не обсуждает только ленивый". 

Сатановский говорит, что в Израиле к "сделке века" отнеслись неоднозначно.

"Левые критикуют. Правые тоже не сильно счастливы. Никаких подарков Трамп им не делает - скорее, наоборот. Поскольку он к Израилю относится много лучше, чем его предшественники, но он американец, а они вопреки их собственному и окружающего мира мнению никаких подарков Израилю отродясь не делали. А за всё, что таковыми именовали, сдирали цену как минимум двойную, ессли не тройную. "Бойся данайцев, дары приносящих" - это про них. Да и советы их... Кабы Израиль им следовал, его б на карте давно не было. И там про это знают. Что до американских гарантий безопасности... "Не смешите мои копыта", - говаривал по этому поводу мультипликационный конь Юлий из серии про богатырей студии "Мельница". И был прав". 

Анализируя все "подводные камни" и "течения", Сатановский приходит к выводу, что план получился хоть и полезный для Трампа, но, по всей видимости, нереализуемый.

"Шикарная вышла разводка. Одна из самых крупных финансово-политических афер ХХ и нынешнего веков. И если Трамп там хочет что-то сделать, он титан и стоик в одном лице. Выйдет ли у него? Вряд ли. Альтернатива проста: послать всех подальше, прирезать к Израилю те территории, которые у него и так есть, а те, на которых живут палестинцы, отдать под контроль кому угодно. Хоть Египту. Хоть Иордании. Хоть марсианам. Так ведь брать никто не хочет! Предлагали... Так что будет, как будет..."

И к слову, Трамп в своей карте с новыми границами Израиля и Палестины "прихватил" и сирийские Голаны. Хотя ясно, что это как минимум спорная территория. 

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Фото: trunews.com

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