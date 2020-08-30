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Шифровка? Послание корейской радиостанции озадачило загадочными цифрами
30 августа 2020, 15:00 • 85 • Политика
На YouTube появилось загруженное в КНДР видео, в котором женщина-диктор диктует номера страниц. В Сеуле полагают, что речь идёт о шифровке для шпионов. Послание корейской радиостанции озадачило загадочными цифрами.
Странное видео выложила северокорейская радиостанция Pyongyang Broadcast Service. Ролик получил название "0100011001-001". В нём некая женщина называет номера страниц какой-то книги, а после даёт ещё одно число.
Примечательно, что ролик был довольно быстро удалён, но его успело посмотреть 2,5 тыс. человек. Южнокорейская газета "Чосон ильбо" полагает, что озвученные числа являются зашифрованным посланием к северокорейским агентам, работающим за границей. Отмечается, что радиостанция Pyongyang Broadcast Service, которая работает со времён холодной войны, и раньше выпускала подобные трансляции, однако впервые для этих целей был использован YouTube.
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