Шифровка? Послание корейской радиостанции озадачило загадочными цифрами

Странное видео выложила северокорейская радиостанция Pyongyang Broadcast Service. Ролик получил название "0100011001-001". В нём некая женщина называет номера страниц какой-то книги, а после даёт ещё одно число.

Страница 564 - номер 23, страница 479 - номер 19, страница 694 - номер 20, - перечисляет она.

Примечательно, что ролик был довольно быстро удалён, но его успело посмотреть 2,5 тыс. человек. Южнокорейская газета "Чосон ильбо" полагает, что озвученные числа являются зашифрованным посланием к северокорейским агентам, работающим за границей. Отмечается, что радиостанция Pyongyang Broadcast Service, которая работает со времён холодной войны, и раньше выпускала подобные трансляции, однако впервые для этих целей был использован YouTube.