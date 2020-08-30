Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифрова...
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": ...
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовско...
Главная / Политика

Шифровка? Послание корейской радиостанции озадачило загадочными цифрами

30 августа 2020, 15:00  •  85 • Политика
На YouTube появилось загруженное в КНДР видео, в котором женщина-диктор диктует номера страниц. В Сеуле полагают, что речь идёт о шифровке для шпионов. Послание корейской радиостанции озадачило загадочными цифрами.
Странное видео выложила северокорейская радиостанция Pyongyang Broadcast Service. Ролик получил название "0100011001-001". В нём некая женщина называет номера страниц какой-то книги, а после даёт ещё одно число.
Страница 564 - номер 23, страница 479 - номер 19, страница 694 - номер 20, - перечисляет она.
Примечательно, что ролик был довольно быстро удалён, но его успело посмотреть 2,5 тыс. человек. Южнокорейская газета "Чосон ильбо" полагает, что озвученные числа являются зашифрованным посланием к северокорейским агентам, работающим за границей. Отмечается, что радиостанция Pyongyang Broadcast Service, которая работает со времён холодной войны, и раньше выпускала подобные трансляции, однако впервые для этих целей был использован YouTube.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
30 августа 2020, 05:50
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
30 августа 2020, 04:00
"Мы же по Крыму фактически отказались": Зеленскому назвали способ сохранить "западный вектор"
30 августа 2020, 00:20
"Я учил историю. Делаю выводы": Лукашенко объяснил войска на западе Белоруссии
30 августа 2020, 09:30
Шойгу загонял альянс. Истребители НАТО вынуждены были кружить над пятью морями из-за русских
30 августа 2020, 08:35
В Крыму выступили против переговоров с Украиной о поставках воды
30 августа 2020, 13:10
"Мы вам не дадим": О "бабской" тактике уличного боя с силовиками проболтался муж Тихановской
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2020, 01:45
НАТО вскрыло всю защиту? Минобороны Белоруссии обвинили в грандиозном промахе
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политологов решают свои задачи
28 августа 2020, 23:35
Уловка русских сработала: почему обнаруженная русская подлодка у берегов Аляски - это часть сценария
27 августа 2020, 03:35
Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлось взять удар на себя
24 августа 2020, 16:55
Кого СБУ пытались похитить в Москве - источник назвал имя, а исполнитель оформил явку с повинной
26 августа 2020, 04:40
Госдеп США сообщил, чего заслуживает Навальный и его семья
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.