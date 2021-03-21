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Шифровка на газировке: В Норвегии вспыхнул скандал с теорией заговора о COVID-19

21 марта 2021, 20:40  •  76 • В мире
В Норвегии вспыхнул скандал с теорией заговора о COVID-19. Центральным объектом стали прохладительные напитки. Обнаружилась шифровка на газировке.
Шифровка на газировке была размещена продюсером О. Матисеном. На этикетках компании Norgesgruppen он разместил упоминания о теориях заговора, связанных с коронавирусом.
Менеджер по связям с общественностью Кине Сойланд компании Norgesgruppen заявил, что из всех торговых сетей и точек партия газированных напитков будет изъята, а продажи прекращены. Продукт вернётся к покупателям, только когда этикетку на газировке заменят.
Любопытно, что этикетки с шифровкой были придуманы и напечатаны ещё год назад. Руководство Norgesgruppen прекрасно знало об этом и с 1 мая 2020 года прекратила сотрудничество с Матисеном. Напитки продавались в обычном режиме, но на этой неделе фотографии бутылочек появились в соцсетях. Разгорелся скандал, сообщает норвежское информационное агентство NTB.
Одной из упомянутых теорий заговора были учения, проведённые осенью 2019 года. Организаторами мероприятия стали, в числе прочих, Билл и Мелинда Гейтс. EVENT201 – это "игра", которая смоделировала пандемию. Так появилась теория, что супруги Гейтсы о появлении коронавируса знали заранее.
Другое упоминание ID2020. Эту организацию часто обвиняют в создании чипов, которые якобы будут вживлять при помощи вакцин. Третья теория заговора связывает развитие новый стандарт мобильной связи 5G и COVID-19.

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