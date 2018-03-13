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Шейнин: Оправдывать нападения на русских - то же самое, что поддерживать Гитлера

13 марта 2018, 22:54  •  123 • Политика
Очередной конфликт ведущего Шейнина с польским экспертом произошел сегодня на российском ТВ. На этот раз поляк оправдывал готовых нападать на граждан России украинских радикалов.
В ходе телепередачи «Время покажет» участники в очередной раз обсуждали события на Украине, в частности намерения украинских националистов препятствовать проведению президентских выборов в немногочисленных представительствах России на Украине.
Неожиданно давний гость программы польский политолог Якуб Корейба заявил, что полностью понимает украинцев, которые готовы нападать на граждан России.
Свое мнение он обосновал тем, что Россия якобы ведет агрессивную, «хулиганскую» политику по отношению к Украине.
На это ведущий передачи Артем Шейнин ответил, что «это фактически желтые звезды для россиян на Украине» и более того - «Гитлера оправдывали так же».

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