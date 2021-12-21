Шейнин ловко осадил американца Бома по вопросу НАТО и России: "Не кажется ли тебе"

Телеведущий программы "Время покажет" Артём Шейнин ловко загнал американского журналиста Майкла Бома в ловушку в споре о НАТО и России.

Россия выступила с требованием в адрес НАТО и США о предоставлении юридических гарантий нерасширения альянса на Восток. Американец Бом, комментируя ситуацию, заметил, что Россия якобы не способна давить на Соединённые Штаты, поэтому ни НАТО, ни Америка не станут разговаривать с Москвой по вопросу каких-либо гарантий.

Шейнин поставил американского журналиста на место, напомнив, что диалог между Россией и альянсом уже начался.

Не кажется ли тебе, что перечисление пунктов, которые можно и нельзя обсуждать, - это уже и есть диалог, который наконец начался? - резонно заметил Шейнин.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже провёл переговоры с коллегой из России Юрием Ушаковым, добавил Шейнин. Такая чёткая позиция телеведущего поставила американца в неловкое положение.