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Шейнин ловко осадил американца Бома по вопросу НАТО и России: "Не кажется ли тебе"

21 декабря 2021, 18:25  •  113 • Политика
Телеведущий программы "Время покажет" Артём Шейнин ловко загнал американского журналиста Майкла Бома в ловушку в споре о НАТО и России.
Россия выступила с требованием в адрес НАТО и США о предоставлении юридических гарантий нерасширения альянса на Восток. Американец Бом, комментируя ситуацию, заметил, что Россия якобы не способна давить на Соединённые Штаты, поэтому ни НАТО, ни Америка не станут разговаривать с Москвой по вопросу каких-либо гарантий.
Шейнин поставил американского журналиста на место, напомнив, что диалог между Россией и альянсом уже начался.
Не кажется ли тебе, что перечисление пунктов, которые можно и нельзя обсуждать, - это уже и есть диалог, который наконец начался? - резонно заметил Шейнин.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже провёл переговоры с коллегой из России Юрием Ушаковым, добавил Шейнин. Такая чёткая позиция телеведущего поставила американца в неловкое положение.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание, чтобы решить спорные вопросы между альянсом и Москвой. Переговоры могут пройти в начале 2022 года.

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