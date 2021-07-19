Шевченко, Явлинский и Шнур изобразят на выборах видимость политической активности

Нынешние думские выборы в чём-то сродни походу в супермаркет. Не сказать, что все продукты на полках так уж аппетитны, но выбрать есть из чего. Помимо «ЕдРа» и троицы его оппонентов в избирательных списках будет и «несистемная оппозиция» – 10 партий. Интрига, однако, в том, что в новый парламент смогут проскочить даже незарегистри­рованные партии – к примеру, «объединённые коммунисты».

Если правым голосовать, в общем-то, не за кого, кроме как за «Родину» (с альтернативами в виде «Двуглавого орла» и «Царьграда» у «православного банкира» Константина Малофеева не задалось), то у левых – изобилие, как при коммунизме. Не по вкусу «системные» эсеры с КПРФ – вот вам Российская партия свободы и справедливости (РПСС) Максима Шевченко или «Коммунисты России» Максима Сурайкина. Однако и это не всё меню – в думской кампании собирается участвовать Объединённая коммунистическая партия (ОКП) Владимира Лакеева, не прошедшая процедуру регистрации, но додумавшаяся, как оказаться в парламенте окружным путём. Кандидаты от ОКП массово баллотируются в округах, причём ленинцам, похоже, удалось кулуарно договориться о взаимной поддержке выдвигающихся кандидатов от разных партий. Вот пример. Всегда жёстко оппонирующая зюгановцам Дарья Митина, выдвиженка от ОКП, призывает своих сторонников поддержать Анастасию Удальцову, выдвиженку от КПРФ в 201-м столичном округе. «Отнюдь не каждого кандидата, выдвинутого КПРФ, надо поддерживать, но за многолетнего товарища по Левому фронту Анастасию Удальцову могу поручиться, как за саму себя». А Удальцова, между прочим, баллотируется под двусмысленным девизом – «Иду на бой с «Единой Россией!». То ли о партии речь, то ли о цельности государства российского – поди разберись, на что тут намёк.

Шумно, но неубедительно

Впрочем, своя «белая ворона» отыскалась и у «красных» – РПСС Шевченко. «Съезд» «партии» длился 40 минут, – сообщила Дарья Митина, побывавшая на мероприятии. – В зале сидела массовка из трёх десятков человек. Шевченко заявил, что федеральный список уже утверждён». Далее – полчаса выступлений «о чём душа болит», а затем лидер партии завершил мероприятие: «Вот и всё, до свидания». «Вся эта чепуха зачем-то транслировалась, – отмечает Митина, – и теперь любой желающий может оспорить «съезд» в Минюсте и ЦИК. «Съезд» неправомочен и юридически ничтожен». Надо же, сколько страсти и негодования. С чего бы вдруг? Причём лупят Шевченко почём зря и остальные левые, будто по заказу. Между тем ОКП начала собственную кампанию, и довольно-таки агрессивно – с сообщения о нападении на члена ЦК партии Евгению Егорову. В неё выстрелил неизвестный, активистка в больнице. Но подаётся история так, что Егорову якобы мог «заказать» мэр Подольска, ранее подавший на неё в суд за оскорбление (она публично заявила, что «жирную тушу» градоначальника следует «в окно выкинуть»). Похоже на то, что ОКП, педалируя скандальную тему и позиционируя своих выдвиженцев как пострадавших от критики власти, и впрямь протолкнёт нескольких своих кандидатов в Госдуму. Политтехнолог Олег Матвейчев полагает, что «программа более радикальной коммунистической идеологии на фоне повышения интереса к Сталину может найти свою аудиторию» и «шанс на выборах есть», если в ОКП «найдут достаточно средств и будут проявлять активность постоянно».

Если на левом фланге всё бурлит и клокочет, то на правом – затишье: конкурентов у «Родины» нет. И можно было бы, наверное, обойтись без скандалёзной подоплёки, да уже не получится. Партия Алексея Журавлёва двинула на выборы под лозунгом «Родина – партия российских регионов». О чём он вообще, этот слоган? О том, что «Родина» собирается противопоставлять региональную повестку федеральной? Или углублять регионализацию страны – но чего ради? Как-то попахивает сепаратизмом – если это, конечно, не, как сейчас выражаются, хайп. В первой пятёрке партии – герои вчерашних дней: популярная в конце 90-х певица Татьяна Буланова и бывший форвард столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин. То, что в списках оказались Карен Григорян и Бабек Юсиф-оглы Мамедов, – ход, признаться, неоднозначный, и явно оценят не все сторонники – из тех, что ходили на «русские марши». С другой стороны, странно, что в первой пятёрке не нашлось места известному экономисту Михаилу Хазину. Лидер «Родины» Журавлёв – персонаж, безусловно, узнаваемый благодаря постоянному мельканию в эфире федеральных телеканалов, вот только едва ли его узнаваемость окажется конгруэнтна результату на выборах.

Шнур и «женщины около 40»

Удивила Партия Роста Бориса Титова. Либералы (пращуры партии – Анатолий Чубайс и Леонид Гозман, если кто позабыл) выкатили чисто женскую первую тройку. Бывшая гендиректор «Муз-ТВ» Ирина Миронова, «мисс мира» среди девушек-инвалидов Ксения Безуглова и Елена Ульянова, возглавляющая «социальный» комитет томской городской думы. Хотя в Партии Роста, вообще-то, есть политик, который, как справедливо подметила Дарья Митина, «одна стоит сотни кандидатов-мужиков», – это Оксана Дмитриева. Но в первую тройку она почему-то не попала. Хуже того, как признался сам Титов, партия обсуждала возможность отказа от участия в выборах. Не потому ли из первой тройки исключили приметную Дмитриеву – чтобы уберечь от стыдобища предсказуемого провала? Поговаривают, что предвыборной кампанией в партии занимается её активный член Сергей Шнуров, популярный исполнитель, и это, признаться, многое объясняет. Шнур в своих интервью говорил, что, по его мнению, «наступил период женского мира», где «женщина является основным экономическим заказчиком» и «влияет на рынки сильнее, чем мужчины в потребительском спросе», а потому, собирая вокруг себя массовую аудиторию, следует «целиться» в контингент «женщин около 40». Может, именно поэтому, как подмечает политолог Алексей Чеснаков, от Титова и разбегаются спонсоры, усомнившиеся в компетентности Шнура как партийного стратега (в частности, от сотрудничества уклонился миллиардер Олег Дерипаска, ранее проявлявший к ПР интерес)? Кстати, и сам Шнур от участия в выборах уклонился. Впрочем, судачат, что Титов якобы загодя договорился о прохождении в Думу двух своих кандидатов – Дмитриевой и Виктора Звагельского. У Партии Роста в этом сезоне появился мощный конкурент – «Новые люди». В отличие от вяловатого детища Титова у «Новых людей» внятная программа и представительный список. Того и гляди, уведут избирателей! Социологические замеры подтверждают: «Новые люди» проходят в новый состав парламента, Партия Роста – нет.

«Яблоко» упало

Григорий Явлинский приехал на съезд своего «Яблока» на роскошном «Майбахе». В выборах сам он, впрочем, участвовать не собирается – поведёт объединённых демократов в Думу Николай Рыбаков. Подбирать ему ансамбль, впрочем, уже не из кого – партию покинули наиболее яркие её представители (Оксана Дмитриева, Максим Кац, Илья Яшин). Что же до перспектив, то они туманны. Накануне от участия в выборах показательно уклонился Игорь Артемьев (бывший глава ФАС, а ныне советник главы правительства), что как бы намекает на нежелание тех, кто выстраивает контуры нового российского парламентаризма, видеть «Яблоко» среди законодателей. Впрочем, Явлинскому, похоже, оно и не нужно – вполне достаточно сохранить государственное финансирование партии. У «Майбаха» обновление модельного ряда на носу, сами понимаете. Так что «Яблоко», как выражаются циничные политологи, нынче «шумовой проект». «Нашумят» в регионах, и только. Занятно, что Явлинский, по сути, первым из политических динозавров завершил карьеру; вскоре его путём предстоит пройти Жириновскому с Зюгановым, а возможно, и Миронову. Вот, кстати, и ответ, почему «Яблоко» уклонилось от сотрудничества с несистемной оппозицией (а последователи Навального его предлагали, чуть ли не навязывали), – Явлинский явно не желает на старости лет портить себе жизнь.

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