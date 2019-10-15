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Шевченко сравнил игроков сборной Украины со львами после победы над командой Португалии
15 октября 2019, 10:54 • 74 • Украина
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал победу над португальцами (2:1), которая позволила его команде досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы с первого места в группе.
Reuters
«Я сегодня увидел 11 львов, которые боролись до конца. Было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли всё. Ребятам понравилась идея, они влюбились в неё, потому спасибо им за сегодняшний матч. Характер у нас никогда не пропадал, на это не всегда обращали внимание, но он всегда был. Я не сомневался в характере футболистов, нам нужно было работать над тактикой. А львиного сердца у нас хоть отбавляй», — цитирует Шевченко Sport24 со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
Сборная Украины за два тура до конца отборочного турнира квалифицировалась на чемпионат Европы-2020 по футболу.
Ранее сообщалось, что Роналду в матче с Украиной забил 700-й мяч в карьере.
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