Шестой в "клане Арашуковых": Следствие установило ещё одного фигуранта "газового" дела

По данным пресс-службы Следственного комитета России, в ведомстве в рамках расследования хищения газа на 30 миллиардов рублей допрашивают исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова. После окончания допроса следствие будет ходатайствовать о его аресте. Таким образом, в деле семьи Арашуковых появился шестой фигурант.

По данным пресс-службы Следственного комитета России, в ведомстве в рамках расследования хищения газа на 30 миллиардов рублей допрашивают исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова.

После окончания допроса следствие будет ходатайствовать о его аресте. Таким образом, в деле семьи Арашуковых появился шестой фигурант.

Об этом сообщает "РИА Новости"

Напомним, 32-летний сенатор Рауф Арашуков был арестован во время заседания Совфеда при личном участии генпрокурора Юрия Чайки и главы СК Александра Бастрыкина. Он обвиняется в причастности к двум убийствам, нанесении тяжких телесных повреждений и других тяжких преступлениях. Показания против Арашукова дали килеры, непосредственно выполнявшие заказ.

Позднее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте фигурантов дела Арашуковых. В СИЗО отправились отец сенатора Рауль Арашуков и трое его предполагаемых подельников по делу о хищении газа на 30 миллиардов рублей. Пятый подозреваемый сбежал от следствия. Жизни свидетелей находятся под угрозой, предупредили следователи в суде.