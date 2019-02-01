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Шестой в "клане Арашуковых": Следствие установило ещё одного фигуранта "газового" дела

01 февраля 2019, 18:09  •  103 • Политика
По данным пресс-службы Следственного комитета России, в ведомстве в рамках расследования хищения газа на 30 миллиардов рублей допрашивают исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова. После окончания допроса следствие будет ходатайствовать о его аресте. Таким образом, в деле семьи Арашуковых появился шестой фигурант.
По данным пресс-службы Следственного комитета России, в ведомстве в рамках расследования хищения газа на 30 миллиардов рублей допрашивают исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова.
После окончания допроса следствие будет ходатайствовать о его аресте. Таким образом, в деле семьи Арашуковых появился шестой фигурант.
Об этом сообщает "РИА Новости"
Напомним, 32-летний сенатор Рауф Арашуков был арестован во время заседания Совфеда при личном участии генпрокурора Юрия Чайки и главы СК Александра Бастрыкина. Он обвиняется в причастности к двум убийствам, нанесении тяжких телесных повреждений и других тяжких преступлениях. Показания против Арашукова дали килеры, непосредственно выполнявшие заказ.
Позднее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте фигурантов дела Арашуковых. В СИЗО отправились отец сенатора Рауль Арашуков и трое его предполагаемых подельников по делу о хищении газа на 30 миллиардов рублей. Пятый подозреваемый сбежал от следствия. Жизни свидетелей находятся под угрозой, предупредили следователи в суде.

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