Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Наркотик зомби» может стать бедой для всей Европы: Эксперт о проблеме наркотраф...
ЕС: отменяем Доллар. Теперь платим только Евро (Роман Романов)
В Севастополе построят новую РЛС взамен разрушенной в годы украинской оккупации ...
«Подталкивают к ложному выбору»: Лавров рассказал, что Россия обеспокоена ситуац...
Главная / Политика

Шестой пошел: У полпреда президента СЗФО появился новый зам - Потомский

07 декабря 2018, 12:24  •  64 • Политика
Экс-заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Вадим Потомский теперь стал заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Об говорится в сообщении полпредства СЗФО. До этого у руководителя было пять замов, Потомский пришел шестым.
На официальном сайте полпреда президента РФ в СЗФО появилась информация о кадровых пополнениях в руководстве ведомства. В частности, из Центрального федерального округа сюда в заместители полпреда президента СЗФО назначен Вадим Потомский. Он пришел на должность шестым замом, поскольку, как уточняют местные СМИ, у полпреда уже есть пятеро.
Указывается, что на новую должность Потомский назначен распоряжением администрации президента России.
Однако в сообщении не говорится, какую именно сферу он будет курировать и чем займется. На прежнем месте в ЦФО он курировал работу с промышленными предприятиями и мусорными полигонами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

64
Источник
Похожие новости
07 декабря 2018, 12:24
"Встреча с вами - вот лучший подарок": президент Тодт - президенту Путину
07 декабря 2018, 12:24
"Я читал закрытые доклады": президент Чехии опроверг данные своей контрразведки о "российских шпионах"
07 декабря 2018, 05:54
США обратили взор на Арктику: В Пентагоне заявили о необходимости стратегического порта на Аляске

06 декабря 2018, 23:24
В Госдуме ополчились на британских шпионов в СМИ
06 декабря 2018, 20:09
Медведев посоветовал «чиновникам-бревнам» «включать мозги»
07 декабря 2018, 12:24
«Зашквар недели»: Грузинских чиновниц, рекламировавших русский майонез, затравили в Сети
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
07 декабря 2018, 02:39
«Таблеточки обязательно пейте»: Шейнин на житейском примере объяснил Бому «диагноз» С...
07 декабря 2018, 02:39
Министр обороны Украины поблагодарил украинских моряков, сдавшихся России без сопроти...
07 декабря 2018, 02:39
Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Ро...
07 декабря 2018, 09:09
«Мы не прекратим»: Полторак заявил, что Украина будет пользоваться Керченским проливо...
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десан...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
05 декабря 2018, 01:54
Источник назвал причину резкого ухода Грызлова с заседания ОБСЕ
02 декабря 2018, 20:09
Диктатор в агонии: Почему Порошенко ждёт судьба Януковича
03 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 02.12.18
05 декабря 2018, 01:54
Госдеп США пригрозил России болью
01 декабря 2018, 03:39
Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
02 декабря 2018, 15:24
«Я же вам говорил!» Журналист подслушал разговор Макрона и саудовского принца
30 ноября 2018, 17:54
Лавров ответил на отмену встречи Трампом новым крылатым выражением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.