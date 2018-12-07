Шестой пошел: У полпреда президента СЗФО появился новый зам - Потомский

Экс-заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Вадим Потомский теперь стал заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Об говорится в сообщении полпредства СЗФО. До этого у руководителя было пять замов, Потомский пришел шестым.

На официальном сайте полпреда президента РФ в СЗФО появилась информация о кадровых пополнениях в руководстве ведомства. В частности, из Центрального федерального округа сюда в заместители полпреда президента СЗФО назначен Вадим Потомский. Он пришел на должность шестым замом, поскольку, как уточняют местные СМИ, у полпреда уже есть пятеро.

Указывается, что на новую должность Потомский назначен распоряжением администрации президента России.

Однако в сообщении не говорится, какую именно сферу он будет курировать и чем займется. На прежнем месте в ЦФО он курировал работу с промышленными предприятиями и мусорными полигонами.