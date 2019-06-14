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Шестой по счету: В Доминикане загадочно погибают американские туристы

14 июня 2019, 21:54  •  83 • В мире
За последние два месяца в Доминикане загадочным образом погибли шесть американских туристов. СМИ попытались провести расследование.
Брат телеведущей программы "Акулы бизнеса" Барбары Коркоран стал шестым американским туристом, погибшем в Доминикане при странных обстоятельствах. Мужчина скончался от сердечного приступа, однако это лишь предварительная версия, пишет "Интерфакс".
Так, свидетели не могут сказать, употреблял ли американец что-либо в баре в отеле, где проживал.
Примечательно, что первой жертвой стала 41-летняя Миранда Шауп-Вернер из Пенсильвании погибла при схожих обстоятельствах. Она выпила напиток в мини-баре гостиницы и скончалась, упав в обморок.
Через пять дней Эдварда Натаниэля Холмса и Синтию Дэй из соседнего отеля нашли мертвыми также после употребления ими напитка из мини-бара. Еще несколькими днями ранее в своем номере отеля был обнаружен 67-летний Роберт Белл Уоллес из Калифорнии. Установлено, что он пил скотч из мини-бара.
Журналисты не исключают, что смерть туристов связана с фальсифицированным алкоголем. Однако пока власти квалифицируют инциденты как единичные случаи, не связанные межу собой.
Тем не менее, по данным телеканал NBC, власти страны пригласили ФБР, чтобы помочь в расследовании смертей. Токсикологическая экспертиза погибших может занять до 30 дней.

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