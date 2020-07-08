Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Главная / Политика

Шестизначные штрафы и тюрьма: Госдума рассмотрит новый законопроект об экстремизме

08 июля 2020, 15:00  •  25 • Политика
Госдума рассмотрит новый законопроект о экстремизме. В частности, в случае принятия такого закона нарушения по соответствующей статье будут грозить шестизначными штрафами и тюрьмой.
Как сообщил депутат Павел Крашенинников, в Госдуму внесён законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности.
В частности, административные штрафы за призывы к нарушению территориальной целостности России могут составить до 300 000 рублей.
Собственно, за нарушение территориальной целостности страны будет грозить тюрьма от 6 до 10 лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним бэтээром России
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
08 июля 2020, 00:00
Морская группировка НАТО проникла в Чёрное море: Русские корабли взяли след
08 июля 2020, 11:00
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
08 июля 2020, 02:00
Испытания гиперзвукового "Циркона" вышли на финишную прямую? В Нёноксе увидели намёк
08 июля 2020, 09:00
"В резерве и выведен из-под критики": Венедиктов раскрыл возможного преемника Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним ...
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на кол...
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раск...
08 июля 2020, 04:00
"Бастионы" отправят США в морское изгнание? Россия может распахнуть ливийск...
08 июля 2020, 03:00
Зеленский отказался от минских соглашений. Забираем Донбасс? (Дмитрий Абзалов)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним бэтээром России
01 июля 2020, 17:55
«Боялись и боятся»: что известно о схиигумене Сергии (Романове), закрывшемся в Среднеуральском монастыре
05 июля 2020, 10:00
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
02 июля 2020, 15:00
«Конец российской демократии»: как западные СМИ оценили итоги голосования в РФ
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
06 июля 2020, 10:00
Опаснее Навального? На политической арене выросла новая надежда оппозиции
04 июля 2020, 16:00
Фермеры Эстонии в отчаянии – урожай гибнет на глазах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.