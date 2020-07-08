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Шестизначные штрафы и тюрьма: Госдума рассмотрит новый законопроект об экстремизме
08 июля 2020, 15:00 • 25 • Политика
Госдума рассмотрит новый законопроект о экстремизме. В частности, в случае принятия такого закона нарушения по соответствующей статье будут грозить шестизначными штрафами и тюрьмой.
Как сообщил депутат Павел Крашенинников, в Госдуму внесён законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности.
В частности, административные штрафы за призывы к нарушению территориальной целостности России могут составить до 300 000 рублей.
Собственно, за нарушение территориальной целостности страны будет грозить тюрьма от 6 до 10 лет.
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