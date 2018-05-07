Шестидневная война. Часть 3. Непредвзято и беспристрастно • 84 • Война

Арабо-израильский конфликт, затянувшийся на две трети века, до сих пор остается во многом неизвестной войной. В советские времена достоверная информация о ходе боевых действий была фактически недоступна: официальная печать предпочитала отмалчиваться о причинах поражений своих арабских союзников, ограничиваясь ритуальными проклятиями в адрес «израильской военщины». После распада СССР вышли небольшими тиражами несколько содержательных книг по истории арабо-израильских войн, сеть интернета полна журналистскими байками, статьями, грешащими фактическими ошибками, поверхностными знаниями о предмете, а иной раз и заведомыми измышлениями, искажениями исторической действительности и пр.



Публикация первых двух частей серии о Шестидневной войне выявила определённый интерес у читателей «Военного обозрения». Наряду с положительными откликами читатели высказали ряд замечаний:



«В целом, конечно, интересно, но не беспристрастно, конечно же, отнюдь».



«Интересная статья, конечно источники на которые ссылается автор очень специфические, поэтому материал получился очень тенденциозный».

«Я уж столько раз, в том числе и здесь, читал статьи про победоносное шествие армии Израиля, что хочется взгляда с другой стороны или нейтральной оценки событий. Например, оценки советских военных историков».



Ко мнению читателей следует прислушиваться, конструктивную критику принимать и делать соответствующие выводы.



И эта часть серии будет посвящена в основном видению происходивших событий другой стороной. Здесь и взгляд советских историков и мнение арабов — непосредственных участников событий. При этом, как говорится, из песни слов не выкинешь: текст без цензуры. В нём присутствует резкость высказываний и жесткая антиизраильская риторика. Я позволю себе некоторые пояснения или комментарии по ходу повествования. (Они заключены в скобки и выделены курсивом.) Ну, а на сколько всё это непредвзято и беспристрастно, судить вам, уважаемые читатели.



Вот как описывали происходящее советские историки.



После тройственной агрессии (имеется в виду «Суэцкая кампания») ближневосточный конфликт вступил в новую фазу, характеризующуюся тем, что силы империализма еще более активно стали использовать агрессивность и экспансионизм израильской правящей верхушки в борьбе против арабского национально-освободительного движения. Господствующая в Израиле сионистская идеология служила основой официальной доктрины территориальной экспансии, захвата земель соседних арабских государств и изгнания с них коренного населения.



Военно-экономические планы Израиля целиком и полностью отвечали интересам западных держав. Поощряемые ими руководители Израиля форсировали милитаризацию страны. Ассигнования на военные расходы в 1966-67 году достигли 30% от бюджета. К 1967 году вооруженные силы Израиля получили от стран Запада большое количество современного вооружения, в том числе сотни танков, самолетов и несколько десятков вспомогательных кораблей, артиллерию крупного калибра, зенитные ракеты и современное радиоэлектронное оборудование.



Генеральный штаб разработал план войны против арабских стран, который базировался на принципе «молниеносной войны». Сущность его заключалась во внезапном налете авиации на аэродромы арабских стран, уничтожении самолетов и завоевании господства в воздухе, решительными действиями танковых и механизированных соединений при активной поддержке авиации разгромить сухопутные войска арабских стран.



Первый удар планировалось нанести против Египта. Планом предусматривалось силами пехотных соединений прорвать оборону египетских войск, вводом танковых группировок развить наступление к Суэцкому каналу, отрезать египетские войска на Синайском полуострове, рассечь и по частям уничтожить. Высадкой воздушного десанта в районе Шарм-эш-Шейха овладеть морским портом, обеспечить судоходство Израиля по заливу Акаба. В последующем разгромить иорданские войска западнее реки Иордан и овладеть Иерусалимом. В заключение развернуть наступление против Сирии для захвата Голанских высот и выдвигаться в сторону Дамаска. Шестидневная война. Часть 2. Дипломатические интриги и военные приготовления



Израильская авиация произвела детальную аэрофотосъемку военных объектов на территории Египта, Сирии и Иордании. Были собраны подробные сведения о вооруженных силах арабских государств (их численности, вооружении, дислокации), намечены цели для авиации. К началу войны израильские ВВС имели подробные карты с объектами, по которым необходимо было нанести удары.



Правящие круги США и Англии не только поддерживали милитаристские планы Израиля, но и готовились оказать ему военную помощь. С конца мая 1967 года корабли 6-го американского флота с морскими пехотинцами в готовности курсировали в восточной части Средиземного моря. В начале июня Англия направила на Ближний Восток два авианосца и соединения бомбардировщиков.



Правительства арабских государств расценили израильские действия как подготовку к новой территориальной экспансии и активировали поиски средств противодействия. По инициативе Насера в январе 1964(!) года в Каире состоялось первое общеарабское совещание глав государств, на котором обсуждалась проблема объединения усилий для отражения исходящей от Израиля угрозы. Совещание рассмотрело также вопросы поддержки, которую следовало оказать палестинскому национально-освободительному движению. В этот период возникли организации ФАТХ и некоторые другие палестинские группы. В конце мая 1964 года в Восточном Иерусалиме состоялся первый Палестинский Национальный Конгресс, на котором было объявлено о создании Организации освобождения Палестины (ООП). Конгресс принял Национальную хартию и утвердил Устав ООП. С января 1965 года ФАТХ начал проводить отдельные партизанские акции на израильской территории. Израиль воспользовался этими акциями как предлогом для новых нападений на арабские страны, рассчитывая заставить их принять жесткие меры против палестинского движения. В мае 1965 года израильская армия совершила налеты на ряд населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Авианосцы США в Сирии бьют по Асаду и России



Весной 1967 года израильские войска предприняли ряд нападений на сирийские пограничные населенные пункты, а израильская авиация наносила удары по важным объектам на сирийском фронте. Эти провокационные действия были направлены на то, чтобы запугать арабские страны и заставить их отказаться от координации усилий в борьбе с империализмом и сионизмом, а также подорвать в Сирии прогрессивный правящий режим.



Стремясь предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки, Советский Союз в апреле 1967 года предупредил Израиль о тяжелой ответственности за проводимую им авантюристическую политику и призвал его проявить сдержанность и благоразумие. Однако и после этого израильское правительство не пересмотрело свой курс.



Учитывая создавшееся положение, СССР в конце мая вновь попытался предотвратить критическое развитие событий. В своем заявлении «О положении на Ближнем Востоке» от 23 мая 1967 года Советское правительство предупредило Израиль, что если он развяжет агрессию, то ему придется встретиться не только с объединенной силой арабских стран, но и с решительным противодействием агрессии со стороны Советского Союза, всех миролюбивых государств.



В связи с тем, что правительство Израиля не прислушалось к предупреждениям СССР и продолжало подготовку к нападению на Сирию, Египет вынужден был 22 мая 1967 года запретить проход через Тиранский пролив и залив Акаба израильских судов, а также судов других стран, перевозивших стратегические грузы для Израиля. Одновременно Египет потребовал отзыва войск ООН и перебросил собственные силы на Синайский полуостров для организации отпора агрессору...



После агрессии 1956 года Египет значительно укрепил свою обороноспособность. Его вооруженные силы с помощью СССР и других социалистических стран были перевооружены новой военной техникой, прекратив закупки оружия у империалистических монополий.







С целью координации военных действий арабских государств в борьбе с агрессором были подписаны договоры о совместной обороне с Сирией (1966 г.) и Иорданией (1967 г.).







Во второй половине мая 1967 года перед лицом участившихся военных провокаций Израиля Египет начал усиливать свои войска на Синайском полуострове, доведя их численность к началу войны до 100 тыс. человек (6–7 дивизий) и до 1 тыс. танков. Египетские войска были подготовлены для решительных наступательных действий, в случае если бы Израиль предпринял агрессию против Сирии. С 29.05.1967 г. египетские войска начали выполнять оборонительный план «Победитель».



5 июня 1967 года, в 8:45 по каирскому времени, израильские ВВС нанесли внезапный удар по 16 египетским аэродромам. Для выхода на цели израильская авиация совершала глубокий обходный маневр, выходя к аэродромам египетских ВВС со стороны моря. Когда первая волна наносила удар по целям, вторая волна израильской авиации была уже в воздухе, а третья взлетала со своих баз. Перерыв между волнами составлял 10 минут. Воздушный налет обеспечивался подавлением радиолокационных станций, радиосетей наведения авиации, ПВО, сетей управления сухопутными войсками египетских вооруженных сил. В результате удара израильских ВВС 85 % египетских самолетов было уничтожено.







В полдень того же дня израильская авиация нанесла удары по сирийским аэродромам и по иракскому аэродрому «Н-3», уничтожив на земле значительное количество самолетов.



Всего за время войны израильские истребители и истребители-бомбардировщики совершили 3279 самолето-вылетов, атаковав 28 арабских аэродромов, из них 97% аэродромов было атаковано в первый день войны. Завоевав господство в воздухе в первые часы, израильские ВВС переключились на поддержку сухопутных войск. России ее С-300 уже не помогут, она проиграла Сирию



Главный удар израильские войска наносили на приморском направлении. В первый день на большинстве направлений войска первого эшелона египетской армии успешно отражали наступление израильтян. К исходу дня на направлениях главных ударов израильтянам удалось прорвать оборону египетских войск, а танковыми группировками продвинуться на значительное расстоянии в глубь Синайского полуострова, перехватить коммуникации и нарушить управление египетскими войсками. Приморская группировка израильских войск, насчитывавшая в своем составе до 300 танков, блокировав 7-ю египетскую дивизию, оборонявшуюся в районе Рафах, к исходу 5 июня вышла на подступы Эль-Ариш — железнодорожному узлу и главной базе снабжения египетских войск. Египетское командование вынуждено было отдать приказ войскам первого эшелона в ночь на 6 июня отойти на оборонительный рубеж Джабаль, Лябни-Тамад. Утром 6 июня израильские войска заняли Эль-Ариш и на основных направлениях при поддержке авиации стремительно продвинулись ко второй полосе. В 12.00 6 июня маршал Абд Эль-Хаким Амар отдал приказ войскам, обороняющимся в районе Эль-Ариш, отойти на западный берег Суэцкого канала, имея при себе лишь легкое вооружение.



Абд Эль-Хаким Амар



Такой же приказ был отдан дивизиям на Синае. Штаб фронта и армии также начали отход.



Начальник штаба египетской армии генерал-полковник Мухаммад Фавзи по этому поводу писал: «Ввиду отсутствия письменного приказа об отступлении получилась путаница. Войска охватила паника. Неорганизованный отход деморализовал 100-тысячную армию. Отступая, солдаты ушли по своим домам. Пораженческие настроения господствовали во всей отступающей египетской армии… Ни в одной из отступающих групп солдат не было видно офицеров…»



США подключили авианосец к войне против ИГ Мухаммад Фавзи



Вечером 7 июня израильские войска вышли к Суэцкому каналу.



Совет Безопасности дважды принимал решение о прекращении огня. Однако Израиль, нагло попирая их, не только не приостановил военные действия против арабских стран, но и продолжал захват новых территорий.



Боевые действия против Иордании израильские войска начали в 13:00 5 июня после мощного авиационного удара. Наступление началось на двух направлениях: иерусалимском и джанин-наблусском. На иерусалимском направлении при поддержке авиации перешли в наступление три пехотных, воздушно-десантная и танковая бригады. К 24:00 Иерусалим был окружен. Авиационному удару подвергся штаб иорданской армии на Западном берегу реки Иордан. Бои за кварталы города продолжались и ночью. Утром 6 июня израильтяне овладели горной цепью Бейт-Аксар-Ан Наби, Самовейл, Эль-Латрун, отбив атаки иорданских резервов, выдвигающихся из Ариха. К 7 июня на южном участке израильские войска полностью овладели Иерусалимом, Эль-Халилем и развивали наступление к переправам через реку Иордан.



На северном участке израильские войска перешли в наступление в 12:00 5 июня после мощной авиационной и артиллерийской подготовки. К утру 6 июня две израильские бригады окружили город Дженин. Попытка 40-й танковой бригады Иордании прорваться к городу успеха не имела. Бригада подверглась мощному авиационному удару и понесла большие потери.



7 июня израильские части подошли к городу Наблус. Местное население приветствовало авангард израильских войск, приняв их за иракские войска. В 10:30, когда израильтяне вошли в город, местное население, поняв свою ошибку, начало оказывать сопротивление оккупантам. В тот же день на этом направлении израильские войска вышли к реке Иордан, захватив мост в Дамья. Ирак бьет по штабам ИГ



Таким образом, к 7 июня Западный берег реки Иордан был полностью оккупирован израильскими войсками. В 20:00 7 июня Израиль и Иордания дали согласие на прекращение огня.



12:00 6 июня король Иордании Хусейн, проанализировав обстановку, направил Насеру следующую телеграмму: «Обстановка на Западном берегу на грани неминуемого краха… Концентрированное наступление ведется на всех направлениях… Авиационные удары днем и ночью. Иорданские, сирийские и иракские ВВС практически уничтожены».



Король Иордании Хусейн



После консультации с египетским генерал-лейтенантом Абд Эль Мунима Риядом, прибывшим для руководства иорданским фронтом, король попросил доложить египетскому руководству три имеющиеся варианта для выхода из сложившейся ситуации.



1. Политическое решение о прекращении огня усилиями США, СССР и Совета Безопасности.



2. Эвакуация войск ночью на восточный берег.



3. Задержка еще на один день приведет к тому, что иорданская армия будет полностью отрезана и уничтожена.





Генерал-лейтенант Абд Эль Мунима Рияд



В 14:00 6 июня маршал Абд-Эль-Хаким Амер дал телеграммой ответ следующего содержания:



«Его Величеству королю Хусейну! Будем делать все для прекращения боев. Согласны на отвод регулярной армии. Попытайтесь вооружить местное население для оказания народного сопротивления».



5 июня в 13:00 правительство Сирии объявило о начале войны. ВВС нанесли удар 22 самолетами по 3 израильским аэродромам (самолетов противника на аэродромах не оказалось)(!).



В 14:00 израильские ВВС нанесли ответный удар по четырем сирийским аэродромам, уничтожив 75% самолетов. Во второй половине дня сирийское командование предприняло попытку форсировать реку Иордан.







Выдвижение войск в исходные районы для форсирования осуществлялось под непрерывными ударами израильской авиации и огня артиллерии. Из-за больших потерь, нанесенных в ходе выдвижения, во второй половине дня 6 июня сирийские войска отказались от форсирования водной преграды и начали переходить к обороне, сосредоточив основные усилия на центральном участке фронта.







В течение 7 и 8 июня израильские ВВС и артиллерия продолжали наносить удары по сирийским войскам, а в 12:30 9 июня пехотные и танковые бригады перешли в наступление. К исходу дня 9 июня на северном участке израильские войска, при непрерывной поддержке авиации прорвали оборону сирийских войск и начали развивать наступление на Кунейтру. Сирийские части стойко держались против превосходящих сил противника, нанося ему большие потери в живой силе и технике. В 15.00 10 июня Кунейтра пала.



В сложившейся критической ситуации Советский Союз, ранее неоднократно предупреждавший израильское правительство о пагубных последствиях его авантюры, разорвал дипломатические отношения с Израилем и заявил о готовности применить соответствующие меры в отношении агрессора в случае продолжения им захватнических действий. Твердая советская позиция явилась одним из основных факторов, заставивших израильское правительство в 16:30 10 июня прекратить военные действия.



В результате агрессии Израиль захватил территории площадью около 70 тыс. кв. км (Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты) и в качестве первого шага к будущей аннексии захваченных земель установил на них систему израильской оккупации.



Киеву запретили стрелять «Джавелинами» в Донбассе

Военный губернатор Газы генерал Абдул Мунейм Хусейни подписывает соглашение о капитуляции



«В результате мужественной борьбы арабского народа, поддержки его Советским Союзом, другими социалистическими странами и мировой прогрессивной общественностью империализм не смог решить своих главных задач — свергнуть прогрессивный строй в Сирии и Египте. Израиль «не достиг ни одной важной политической цели. Ему не удалось свергнуть режимы Каира и Дамаска», — вынуждена была констатировать американская буржуазная газета «Нью-Йорк Трибюн».

(Ну, это они маленько погорячились. Газета New York Tribune прекратила своё существование за год до описываемых событий, а крошка Израиль ни при каких победах не мог бы свергать такие режимы.)



Теперь послушаем арабских офицеров.



Это вступление к весьма крутой книжице-учебнику «АРАБСКО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА. Подготовка к третьей арабо-израильской кампании», выпущенной военно-научным управлением ОАР сразу после поражения в Шестидневной войне. Там на двух сотнях страниц очень подробно рассматриваются мобилизационные планы, оперативное развёртывание противостоящих сторон, стратегические оперативные планы и пр. Разъясняются достоинства и недостатки ВС сторон, анализируются ошибки и пр. Если будут интересующиеся, я выложу где-то в сети несколько файлов pdf.







«Белые каски» остались без денег



Несомненно, что 3-й «раунд» не является последним, так как империализм не достиг своих целей, а у арабов сохранилось достаточно сил и воли для того, чтобы справедливость восторжествовала.



Все дело в том, что сионистское движение является империалистическим по идеологии, захватническим по целям, расистским по содержанию и фашистским по методам действий. А Израиль — его послушное орудие в Палестине, плацдарм неоколониализма и империализма в его борьбе за сохранение влияния в Африке и Азии.



Именно поэтому ВНУ ВС ОАР и дает этот анализ третьего «раунда» арабско-израильской борьбы в целях извлечения необходимых уроков, опыта и пользы для лучшей подготовки к грядущей решающей битве.



Генерал-лейтенант Генерал-майор

Абдель Мокейм Мухаммед Риад Начальник ВНУ

НГШ ВС ОАР Мустафа Хасан Эль Гамаль». «Арабско-израильские войны 1948-1949 и 1956 годов не завершили непрекращающейся борьбы арабской нации против агрессивных империалистических и сионистских попыток захватить их территорию и природные ресурсы, погасить пламя национально-освободительной борьбы и разорвать узы единства арабов. Поэтому не странно, что летом 1967 года наступил третий раунд арабско-израильской борьбы, однако поражает та легкость и скорость, с которой империализм и сионизм смогли добиться новых успехов, несмотря на то что у арабов было и время и возможности для хорошей подготовки к этому «раунду».Несомненно, что 3-й «раунд» не является последним, так как империализм не достиг своих целей, а у арабов сохранилось достаточно сил и воли для того, чтобы справедливость восторжествовала.Все дело в том, что сионистское движение является империалистическим по идеологии, захватническим по целям, расистским по содержанию и фашистским по методам действий. А Израиль — его послушное орудие в Палестине, плацдарм неоколониализма и империализма в его борьбе за сохранение влияния в Африке и Азии.Именно поэтому ВНУ ВС ОАР и дает этот анализ третьего «раунда» арабско-израильской борьбы в целях извлечения необходимых уроков, опыта и пользы для лучшей подготовки к грядущей решающей битве.Генерал-лейтенант Генерал-майорАбдель Мокейм Мухаммед Риад Начальник ВНУНГШ ВС ОАР Мустафа Хасан Эль Гамаль».



9 июня 1967 года, когда огонь с обеих сторон был прекращен, завершился 70-летний период тяжелой борьбы арабов против империализма и сионизма. Эти 70 лет можно подразделить на два периода. Первый — начиная с 29 августа 1897 года, когда в Швейцарии состоялся первый сионистский съезд, и до 29 ноября 1947 года, когда Совет Безопасности принял резолюцию о разделе Палестины. Второй период — 20 лет непрерывной борьбы арабов против Израиля. За это время произошло три раунда. В первом, летом 1948 года, на стороне Израиля было большинство стран, как западных, так и восточных.



Во втором, осенью 1956 года, Израиль был лишь орудием в руках двух великих держав и служил для выполнения их империалистических целей.



Затем наступил третий «раунд», являющийся темой исследования этой книги. Многое, случившееся за время этих 3 «раундов», заслуживает пристального внимания, тщательной оценки и анализа.



Насколько великие державы и их приспешники старались помочь Израилю летом 1948 года тем, что некоторые из них даже признали его существование как государства еще до того, как им была направлена официальная просьба Израиля по этому поводу, настолько весь мир, как правительства, так и народы, осудили империалистическую тройственную агрессию, в которой принимал участие и Израиль летом 1956 года. Подобным же образом развивались отношения и в военной области. В Чёрном море стартовали учения НАТО «Морской щит - 2018»



В 1948 году западные страны во главе с США и социалистические во главе с СССР помогли Израилю оружием, деньгами, техникой и добровольцами.



А в 1956 году и страны Запада, и страны социалистического лагеря потребовали решительного прекращения агрессии.



Что же касается третьего «раунда» летом 1967 года, то все сложилось иначе. Интересно, что насколько тщательно Израиль проводил подготовку к войне с арабами, насколько скрупулезно он следовал основам и принципам военной науки в каждом из этих 3 «раундов», насколько полно мобилизовал все свои материальные ресурсы и моральные силы и возможности, настолько арабы пренебрегали всякой подготовкой, игнорировали основы и принципы военной науки, распыляли свои усилия и несли неоправданные потери.



«Как могло получиться, что, вопреки всякой логике 2,5 млн. сионистов раз за разом одерживают победу над более чем 100 млн. арабов?



Победу одерживал Израиль, площадь которого равна 20 тыс. км², а у арабов более 11 млн. км², военный бюджет Израиля составлял 270 млн. долларов, а бюджет граничащих с ним 6 арабских стран равнялся 830 млн. долларов. Невероятно, но факт, что Израиль сумел двинуть в бой отлично подготовленную и вооруженную армию, мобилизовав 10 % своего населения, в то время как шесть граничащих с ним стран для решающей битвы мобилизовали лишь 0,3 % своего населения. Но постоянно существующий сговор и взаимная поддержка империалистических стран сделали из невозможного возможное, а из немыслимого — реальное.



В то время как арабы были заняты разногласиями в своей среде, Израиль проводил тщательную и серьезную подготовку к войне. Сионисты с должным вниманием отнеслись к преимуществам совместных действий и не были щепетильны в выборе средств для достижения своих целей. Их лозунг — все средства хороши, если они приводят к необходимому результату. Арабы же, все время занятые разрешением существующих между ними разногласий, в своих действиях придерживались общепринятых правил и норм. А зачем быть вежливым, прислушиваться к голосу совести и уважать того, у кого нет совести, кто является апологетом войны, кто погряз в крови». С миру по нитке: Киев назвал спонсоров операции в Донбассе



Арабский воин должен приложить все силы, чтобы наилучшим образом подготовиться к решающей битве, которая, несомненно, будет. Он должен хорошо знать сильные и слабые стороны израильской армии, знать, что заявления о непобедимости израильской армии — это лишь миф, лишенный основания. Каждый воин, где бы он ни был, должен обратиться к военной хронике этих трех «раундов» и внимательно изучить ее.



Это те самые воины и их братья, которые в 1948 году и в 1956 году проявили бесстрашие и героизм. Герои событий 1948 и 1956 годов могут спросить сейчас своих братьев: почему в третьем раунде арабы оказались настолько слабыми, почему они потерпели такое сокрушительное и позорное поражение, и что нужно сделать, чтобы хорошо, по-настоящему подготовиться к будущему сражению, к новому раунду?



Условия на ТВД перед третьей арабско-израильской кампанией. В 1967 год Израиль вступил, испытывая серьезные трудности внутреннего характера: в стране царила безработица, снизился размер иностранных капиталовложений, возросла эмиграция и приостановился приток евреев из-за границы. Все это грозило существованию Израиля как государства и рушило миф о его процветании. В своем выступлении 19 апреля 1967 года Давид Бен-Гурион забил тревогу, заявив, что будущее государства Израиль уже нельзя считать гарантированным.

(Действительно в те времена дела в Израиле шли не лучшим образом, но к этому времени Бен-Гуриону уже был 81 год и он, практически не удел, жил пенсионером в своём кибуце.) «Цель Киева — легализовать свои преступления»

Ему вторили многие другие государственные и политические деятели. Они требовали создать условия для привлечения новых иммигрантов в Израиль и «расселить их на обширной территории», чтобы со временем арабское население перестало быть преобладающим. Все это толкало Израиль на принятие срочных и решительных мер, направленных на то, чтобы заручиться поддержкой империализма и сионизма.

С помощью империалистических сил был разработан план, призванный не только разрешить стоящие перед Израилем проблемы, но и привлечь на свою сторону мировое общественное мнение. Этот план учитывал существование на территории Израиля организации палестинских патриотов «Эль Фатах» и ее военного крыла «Эль Асифа», которые развернули в это время активную деятельность. С другой стороны, империализм стремился покончить с прогрессивными арабскими режимами в этом районе, и особенно в Сирии и ОАР. Эти страны, проводя миролюбивую внешнюю политику, мешали осуществлению империалистических планов, активно поддерживали линию, выражаемую лозунгом «Арабская нефть — арабам». К тому же обе эти страны имеют общую с Израилем границу. Начальник ГШ Израиля генерал-майор Рабин заявил 12 мая 1967 года:



«Мы совершим стремительный рейд против Сирии, оккупируем Дамаск, свергнем существующий там режим и вернемся назад».

(Ну, Рабин был ещё тот рубака! В запале он и не такое ляпал, но что-то ни в одном серьёзном источнике я таких его слов не нашёл.)



Это заявление в адрес Дамаска должно было задеть и Каир. К серьезному планированию своей агрессии против арабов сионизм и империализм приступили в начале 1967 года, приводя в действие пружины механизма тайных маневров и открытых консультаций как на международной арене, так и внутри Израиля. В результате в апреле Израиль предпринял попытку агрессии против Сирии с целью свержения существующего там режима, которая успехом не увенчалась.

(Второй раз уже встречаю такое утверждение, но когда и в чём именно проявилась «попытка агрессии», так и не понял.) Террористы, замаскированные под тележурналистов



Тогда Израиль начал подготовку более широкой агрессии, обвинив Сирию в том, что она поощряет действия палестинских патриотов и восстанавливает против нее мировое общественное мнение. Израиль развернул широкую психологическую кампанию против арабов в мировом масштабе, требуя от всех своих послов провести необходимую для этого работу в странах, где они аккредитованы.



Все израильские партии внутри страны также присоединились к этой кампании, подводя население Израиля и мировое общественное мнение к выводу о том, что будущая израильская агрессия есть дело правое и неизбежное.



Советские круги так прокомментировали все эти действия Израиля и его непрекращающиеся угрозы по адресу арабов:



«Концентрация израильских войск в демилитаризованной зоне ясно подтверждает, что Израиль, вопреки своим интересам, является источником напряженности на Ближнем Востоке».



14 мая израильский план столкнулся с препятствием, когда ОАР объявила, что примет все необходимые меры для отражения империалистической агрессии против Сирии.



Для империалистов и Израиля вмешательство ОАР было неожиданным, несмотря на то что им было известно о существовании соглашения о взаимопомощи между Сирией и ОАР, подписанного в ноябре 1966 года, так как они считали, что у Египта слишком много забот в Йемене и нет ни средств, ни возможности оказать Сирии достаточную военную помощь. Все это заставило Израиль и империалистов с 14 мая по 4 июня изыскивать новые методы и вырабатывать новый план, детали которого выявились позднее.



Вывод советских историков:

«Успех Израиля в войнах в значительной степени обусловливается просчетами арабских командований в подготовке войны, некоторой беспечностью их в управлении боевыми действиями, но не исключительными особенностями израильской армии, как это часто преподносят сионисты на Западе. Командование вооруженных сил арабских государств плохо координировало боевые действия фронтов, не осуществляло взаимодействия видов вооруженных сил и родов войск. Потери арабских армий значительно превосходили потери Израиля и имели тенденцию роста в каждой новой войне».

(Иными словами, евреи победили не потому, что хорошо воевали, а потому, что арабы воевали плохо.)



Ну вот, уважаемые читатели, теперь вы знаете о Шестидневной войне практически всё. Дабы не огорчать воинственно настроенных по отношению к Израилю читателей, я не стану помещать тут "произраильскую", "предвзятую" и "пристрастную" версию описания военных действий сторон. Добавлю лишь несколько цифр и штрихов, дополняющих общую картину.



Решение о разрыве дипломатических отношений с Израилем в СССР было принято 10 июня.



Посол СССР Дмитрий Чувахин внезапно попросил срочной аудиенции у министра иностранных дел Израиля Аббы Эвена. Дрожащим голосом советский посол сказал:



— В свете продолжающейся агрессии Израиля против арабских стран правительство СССР решило разорвать дипотношения с Израилем.



Эбан, надо отдать ему честь, очень сдержанно и разумно ответил:



— Между нашими странами есть глубокие разногласия, но именно поэтому следует укреплять отношения, а не прекращать их.



— То, что ваше превосходительство говорит, содержит рациональное зерно, но я послан сюда не для того, чтобы обсуждать рациональность нашего официального заявления. Я прибыл, чтобы объявить вам о разрыве дипотношений между нашими странами.



Произнося эти слова, советский посол неожиданно разрыдался и выбежал из кабинета. Эвен просто застыл — он никак не ожидал такой реакции.



После возвращения в Москву Дмитрий Степанович Чувахин, в сердцах признанный одним из виновников арабского разгрома израильской военщиной, более никогда не назначался на должность посла. Результаты войны были огромным поражением для советской дипломатии, и кого-то надо было назначить виновным.



Он умер в 1997 году. Родина сурово обошлась со своим дипломатом: я не нашёл в русскоязычном Интернете ни одного снимка этого человека. А вот в Израиле его помнят — за скрытую симпатию, которую он питал к людям нашей страны…



А вот с США Израиль приобрел некий неформальный союз, который пережил не только вражду СССР, но даже и сам СССР, что в те годы казалось немыслимым. Союз этот жив и поныне.



На этой войне погибли 766 израильских солдат (у Бен-Гуриона — 777 солдат и 26 гражданских лиц) и было ранено около 2500-3000 человек, ещё 15 человек попали в плен. Арабские страны свои потери не обнародовали, но большинство историков считают, что Египет потерял 15000 убитыми (у Бен-Гуриона — 11 500) и 5600 пленными, Сирия — до 500-600 убитыми и 700 ранеными, Иордания, со слов иорданского премьер-министра, потеряла 6094 человек убитыми и пропавшими без вести.





Египетские пленные солдаты на Синае



Даже по самым осторожным подсчетам, арабские армии потеряли военного имущества на 1 млрд. долларов, и почти всё — советского производства. По разным источникам, например, одних танков арабские армии потеряли от 500 до 800. Самолетов было уничтожено 469 (391 — на земле, 75 — в воздушных боях, 3 — сбиты зенитчиками), из них 23 иракских — страны, которая не имеет общей границы с Израилем. Цифры от исследователя к исследователю чуть разнятся, но особых разногласий не вызывают.



Израильтяне собрали на полях сражений какое-то немыслимое число военных трофеев. До 80% арабских танков оказались во вполне боеспособном состоянии (100 танков были захвачены в полной исправности и с неизрасходованным боекомплектом и около 200 — с незначительными повреждениями) и ещё много лет служили в разных видах в ЦАХАЛе.





Трофеи Шестидневной войны: ИС-3, Т-54, ПТ-76, Т-34-85, ЗСУ-57-2





Захваченная у арабов трофейная советская бронетехника на параде в Иерусалиме



Не берусь судить о мировом отзвуке, но советская пропаганда донесла какие-то разрозненные куски всей этой истории до самых неожиданных углов советского языкового пространства.



Даян и Эбан стали фольклорными персонажами, чему способствовали их странно звучащие для русского уха фамилии. Этот факт оказался зарегистрирован Веничкой Ерофеевым в его знаменитой книге "Москва-Петушки". (Я честно хотел процитировать, но там присутствует обсценная лексика. Увы…)



Действительность переплеталась с легендой. Видимо, с легкой руки Михаила Веллера в жизнь ушла история о героизме, якобы проявленном Моше Даяном во время Великой Отечественной войны где-то под Киевом.







А через год после описываемых событий Александр Галич написал свою незабвенную баладу «О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира».







Источники:

Арабо-израильские войны. Арабский взгляд. 2008.

Горбатов О., Черкасский Л. Борьба СССР за обеспечение прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке. М., 1980.

Эль-Асли Бассам. Сионистская армия агрессии. Палестинское издательство «Ард», 1979.

Подготовка к третьей арабо-израильской кампании (третий раунд) Военно-научное управление, 1967.

Штереншис М. Израиль. История государства. 2009.

Тененбаум Б. Незнаменитая арабо-израильская война 1956 года. 2011. Арабо-израильский конфликт, затянувшийся на две трети века, до сих пор остается во многом неизвестной войной. В советские времена достоверная информация о ходе боевых действий была фактически недоступна: официальная печать предпочитала отмалчиваться о причинах поражений своих арабских союзников, ограничиваясь ритуальными проклятиями в адрес «израильской военщины». После распада СССР вышли небольшими тиражами несколько содержательных книг по истории арабо-израильских войн, сеть интернета полна журналистскими байками, статьями, грешащими фактическими ошибками, поверхностными знаниями о предмете, а иной раз и заведомыми измышлениями, искажениями исторической действительности и пр.Публикация первых двух частей серии о Шестидневной войне выявила определённый интерес у читателей «Военного обозрения». Наряду с положительными откликами читатели высказали ряд замечаний:Ко мнению читателей следует прислушиваться, конструктивную критику принимать и делать соответствующие выводы.И эта часть серии будет посвящена в основном видению происходивших событий другой стороной. Здесь и взгляд советских историков и мнение арабов — непосредственных участников событий. При этом, как говорится, из песни слов не выкинешь: текст без цензуры. В нём присутствует резкость высказываний и жесткая антиизраильская риторика. Я позволю себе некоторые пояснения или комментарии по ходу повествования.Ну, а на сколько всё это непредвзято и беспристрастно, судить вам, уважаемые читатели.Вот как описывали происходящееПосле тройственной агрессииближневосточный конфликт вступил в новую фазу, характеризующуюся тем, что силы империализма еще более активно стали использовать агрессивность и экспансионизм израильской правящей верхушки в борьбе против арабского национально-освободительного движения. Господствующая в Израиле сионистская идеология служила основой официальной доктрины территориальной экспансии, захвата земель соседних арабских государств и изгнания с них коренного населения.Военно-экономические планы Израиля целиком и полностью отвечали интересам западных держав. Поощряемые ими руководители Израиля форсировали милитаризацию страны. Ассигнования на военные расходы в 1966-67 году достигли 30% от бюджета. К 1967 году вооруженные силы Израиля получили от стран Запада большое количество современного вооружения, в том числе сотни танков, самолетов и несколько десятков вспомогательных кораблей, артиллерию крупного калибра, зенитные ракеты и современное радиоэлектронное оборудование.Генеральный штаб разработал план войны против арабских стран, который базировался на принципе «молниеносной войны». Сущность его заключалась во внезапном налете авиации на аэродромы арабских стран, уничтожении самолетов и завоевании господства в воздухе, решительными действиями танковых и механизированных соединений при активной поддержке авиации разгромить сухопутные войска арабских стран.Первый удар планировалось нанести против Египта. Планом предусматривалось силами пехотных соединений прорвать оборону египетских войск, вводом танковых группировок развить наступление к Суэцкому каналу, отрезать египетские войска на Синайском полуострове, рассечь и по частям уничтожить. Высадкой воздушного десанта в районе Шарм-эш-Шейха овладеть морским портом, обеспечить судоходство Израиля по заливу Акаба. В последующем разгромить иорданские войска западнее реки Иордан и овладеть Иерусалимом. В заключение развернуть наступление против Сирии для захвата Голанских высот и выдвигаться в сторону Дамаска.Израильская авиация произвела детальную аэрофотосъемку военных объектов на территории Египта, Сирии и Иордании. Были собраны подробные сведения о вооруженных силах арабских государств (их численности, вооружении, дислокации), намечены цели для авиации. К началу войны израильские ВВС имели подробные карты с объектами, по которым необходимо было нанести удары.Правящие круги США и Англии не только поддерживали милитаристские планы Израиля, но и готовились оказать ему военную помощь. С конца мая 1967 года корабли 6-го американского флота с морскими пехотинцами в готовности курсировали в восточной части Средиземного моря. В начале июня Англия направила на Ближний Восток два авианосца и соединения бомбардировщиков.Правительства арабских государств расценили израильские действия как подготовку к новой территориальной экспансии и активировали поиски средств противодействия. По инициативе Насера в январе 1964года в Каире состоялось первое общеарабское совещание глав государств, на котором обсуждалась проблема объединения усилий для отражения исходящей от Израиля угрозы. Совещание рассмотрело также вопросы поддержки, которую следовало оказать палестинскому национально-освободительному движению. В этот период возникли организации ФАТХ и некоторые другие палестинские группы. В конце мая 1964 года в Восточном Иерусалиме состоялся первый Палестинский Национальный Конгресс, на котором было объявлено о создании Организации освобождения Палестины (ООП). Конгресс принял Национальную хартию и утвердил Устав ООП. С января 1965 года ФАТХ начал проводить отдельные партизанские акции на израильской территории. Израиль воспользовался этими акциями как предлогом для новых нападений на арабские страны, рассчитывая заставить их принять жесткие меры против палестинского движения. В мае 1965 года израильская армия совершила налеты на ряд населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан.Весной 1967 года израильские войска предприняли ряд нападений на сирийские пограничные населенные пункты, а израильская авиация наносила удары по важным объектам на сирийском фронте. Эти провокационные действия были направлены на то, чтобы запугать арабские страны и заставить их отказаться от координации усилий в борьбе с империализмом и сионизмом, а также подорвать в Сирии прогрессивный правящий режим.Стремясь предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки, Советский Союз в апреле 1967 года предупредил Израиль о тяжелой ответственности за проводимую им авантюристическую политику и призвал его проявить сдержанность и благоразумие. Однако и после этого израильское правительство не пересмотрело свой курс.Учитывая создавшееся положение, СССР в конце мая вновь попытался предотвратить критическое развитие событий. В своем заявлении «О положении на Ближнем Востоке» от 23 мая 1967 года Советское правительство предупредило Израиль, что если он развяжет агрессию, то ему придется встретиться не только с объединенной силой арабских стран, но и с решительным противодействием агрессии со стороны Советского Союза, всех миролюбивых государств.В связи с тем, что правительство Израиля не прислушалось к предупреждениям СССР и продолжало подготовку к нападению на Сирию, Египет вынужден был 22 мая 1967 года запретить проход через Тиранский пролив и залив Акаба израильских судов, а также судов других стран, перевозивших стратегические грузы для Израиля. Одновременно Египет потребовал отзыва войск ООН и перебросил собственные силы на Синайский полуостров для организации отпора агрессору...После агрессии 1956 года Египет значительно укрепил свою обороноспособность. Его вооруженные силы с помощью СССР и других социалистических стран были перевооружены новой военной техникой, прекратив закупки оружия у империалистических монополий.С целью координации военных действий арабских государств в борьбе с агрессором были подписаны договоры о совместной обороне с Сирией (1966 г.) и Иорданией (1967 г.).Во второй половине мая 1967 года перед лицом участившихся военных провокаций Израиля Египет начал усиливать свои войска на Синайском полуострове, доведя их численность к началу войны до 100 тыс. человек (6–7 дивизий) и до 1 тыс. танков. Египетские войска были подготовлены для решительных наступательных действий, в случае если бы Израиль предпринял агрессию против Сирии. С 29.05.1967 г. египетские войска начали выполнять оборонительный план «Победитель».5 июня 1967 года, в 8:45 по каирскому времени, израильские ВВС нанесли внезапный удар по 16 египетским аэродромам. Для выхода на цели израильская авиация совершала глубокий обходный маневр, выходя к аэродромам египетских ВВС со стороны моря. Когда первая волна наносила удар по целям, вторая волна израильской авиации была уже в воздухе, а третья взлетала со своих баз. Перерыв между волнами составлял 10 минут. Воздушный налет обеспечивался подавлением радиолокационных станций, радиосетей наведения авиации, ПВО, сетей управления сухопутными войсками египетских вооруженных сил. В результате удара израильских ВВС 85 % египетских самолетов было уничтожено.В полдень того же дня израильская авиация нанесла удары по сирийским аэродромам и по иракскому аэродрому «Н-3», уничтожив на земле значительное количество самолетов.Всего за время войны израильские истребители и истребители-бомбардировщики совершили 3279 самолето-вылетов, атаковав 28 арабских аэродромов, из них 97% аэродромов было атаковано в первый день войны. Завоевав господство в воздухе в первые часы, израильские ВВС переключились на поддержку сухопутных войск.Главный удар израильские войска наносили на приморском направлении. В первый день на большинстве направлений войска первого эшелона египетской армии успешно отражали наступление израильтян. К исходу дня на направлениях главных ударов израильтянам удалось прорвать оборону египетских войск, а танковыми группировками продвинуться на значительное расстоянии в глубь Синайского полуострова, перехватить коммуникации и нарушить управление египетскими войсками. Приморская группировка израильских войск, насчитывавшая в своем составе до 300 танков, блокировав 7-ю египетскую дивизию, оборонявшуюся в районе Рафах, к исходу 5 июня вышла на подступы Эль-Ариш — железнодорожному узлу и главной базе снабжения египетских войск. Египетское командование вынуждено было отдать приказ войскам первого эшелона в ночь на 6 июня отойти на оборонительный рубеж Джабаль, Лябни-Тамад. Утром 6 июня израильские войска заняли Эль-Ариш и на основных направлениях при поддержке авиации стремительно продвинулись ко второй полосе. В 12.00 6 июня маршал Абд Эль-Хаким Амар отдал приказ войскам, обороняющимся в районе Эль-Ариш, отойти на западный берег Суэцкого канала, имея при себе лишь легкое вооружение.Такой же приказ был отдан дивизиям на Синае. Штаб фронта и армии также начали отход.Начальник штаба египетской армии генерал-полковник Мухаммад Фавзи по этому поводу писал:Вечером 7 июня израильские войска вышли к Суэцкому каналу.Совет Безопасности дважды принимал решение о прекращении огня. Однако Израиль, нагло попирая их, не только не приостановил военные действия против арабских стран, но и продолжал захват новых территорий.Боевые действия против Иордании израильские войска начали в 13:00 5 июня после мощного авиационного удара. Наступление началось на двух направлениях: иерусалимском и джанин-наблусском. На иерусалимском направлении при поддержке авиации перешли в наступление три пехотных, воздушно-десантная и танковая бригады. К 24:00 Иерусалим был окружен. Авиационному удару подвергся штаб иорданской армии на Западном берегу реки Иордан. Бои за кварталы города продолжались и ночью. Утром 6 июня израильтяне овладели горной цепью Бейт-Аксар-Ан Наби, Самовейл, Эль-Латрун, отбив атаки иорданских резервов, выдвигающихся из Ариха. К 7 июня на южном участке израильские войска полностью овладели Иерусалимом, Эль-Халилем и развивали наступление к переправам через реку Иордан.На северном участке израильские войска перешли в наступление в 12:00 5 июня после мощной авиационной и артиллерийской подготовки. К утру 6 июня две израильские бригады окружили город Дженин. Попытка 40-й танковой бригады Иордании прорваться к городу успеха не имела. Бригада подверглась мощному авиационному удару и понесла большие потери.7 июня израильские части подошли к городу Наблус. Местное население приветствовало авангард израильских войск, приняв их за иракские войска. В 10:30, когда израильтяне вошли в город, местное население, поняв свою ошибку, начало оказывать сопротивление оккупантам. В тот же день на этом направлении израильские войска вышли к реке Иордан, захватив мост в Дамья.Таким образом, к 7 июня Западный берег реки Иордан был полностью оккупирован израильскими войсками. В 20:00 7 июня Израиль и Иордания дали согласие на прекращение огня.12:00 6 июня король Иордании Хусейн, проанализировав обстановку, направил Насеру следующую телеграмму:После консультации с египетским генерал-лейтенантом Абд Эль Мунима Риядом, прибывшим для руководства иорданским фронтом, король попросил доложить египетскому руководству три имеющиеся варианта для выхода из сложившейся ситуации.1. Политическое решение о прекращении огня усилиями США, СССР и Совета Безопасности.2. Эвакуация войск ночью на восточный берег.3. Задержка еще на один день приведет к тому, что иорданская армия будет полностью отрезана и уничтожена.В 14:00 6 июня маршал Абд-Эль-Хаким Амер дал телеграммой ответ следующего содержания:5 июня в 13:00 правительство Сирии объявило о начале войны. ВВС нанесли удар 22 самолетами по 3 израильским аэродромам (самолетов противника на аэродромах не оказалось)В 14:00 израильские ВВС нанесли ответный удар по четырем сирийским аэродромам, уничтожив 75% самолетов. Во второй половине дня сирийское командование предприняло попытку форсировать реку Иордан.Выдвижение войск в исходные районы для форсирования осуществлялось под непрерывными ударами израильской авиации и огня артиллерии. Из-за больших потерь, нанесенных в ходе выдвижения, во второй половине дня 6 июня сирийские войска отказались от форсирования водной преграды и начали переходить к обороне, сосредоточив основные усилия на центральном участке фронта.В течение 7 и 8 июня израильские ВВС и артиллерия продолжали наносить удары по сирийским войскам, а в 12:30 9 июня пехотные и танковые бригады перешли в наступление. К исходу дня 9 июня на северном участке израильские войска, при непрерывной поддержке авиации прорвали оборону сирийских войск и начали развивать наступление на Кунейтру. Сирийские части стойко держались против превосходящих сил противника, нанося ему большие потери в живой силе и технике. В 15.00 10 июня Кунейтра пала.В сложившейся критической ситуации Советский Союз, ранее неоднократно предупреждавший израильское правительство о пагубных последствиях его авантюры, разорвал дипломатические отношения с Израилем и заявил о готовности применить соответствующие меры в отношении агрессора в случае продолжения им захватнических действий. Твердая советская позиция явилась одним из основных факторов, заставивших израильское правительство в 16:30 10 июня прекратить военные действия.В результате агрессии Израиль захватил территории площадью около 70 тыс. кв. км (Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты) и в качестве первого шага к будущей аннексии захваченных земель установил на них систему израильской оккупации.Теперь послушаем арабских офицеров.Это вступление к весьма крутой книжице-учебнику «АРАБСКО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА. Подготовка к третьей арабо-израильской кампании», выпущенной военно-научным управлением ОАР сразу после поражения в Шестидневной войне. Там на двух сотнях страниц очень подробно рассматриваются мобилизационные планы, оперативное развёртывание противостоящих сторон, стратегические оперативные планы и пр. Разъясняются достоинства и недостатки ВС сторон, анализируются ошибки и пр. Если будут интересующиеся, я выложу где-то в сети несколько файлов pdf.9 июня 1967 года, когда огонь с обеих сторон был прекращен, завершился 70-летний период тяжелой борьбы арабов против империализма и сионизма. Эти 70 лет можно подразделить на два периода. Первый — начиная с 29 августа 1897 года, когда в Швейцарии состоялся первый сионистский съезд, и до 29 ноября 1947 года, когда Совет Безопасности принял резолюцию о разделе Палестины. Второй период — 20 лет непрерывной борьбы арабов против Израиля. За это время произошло три раунда. В первом, летом 1948 года, на стороне Израиля было большинство стран, как западных, так и восточных.Во втором, осенью 1956 года, Израиль был лишь орудием в руках двух великих держав и служил для выполнения их империалистических целей.Затем наступил третий «раунд», являющийся темой исследования этой книги. Многое, случившееся за время этих 3 «раундов», заслуживает пристального внимания, тщательной оценки и анализа.Насколько великие державы и их приспешники старались помочь Израилю летом 1948 года тем, что некоторые из них даже признали его существование как государства еще до того, как им была направлена официальная просьба Израиля по этому поводу, настолько весь мир, как правительства, так и народы, осудили империалистическую тройственную агрессию, в которой принимал участие и Израиль летом 1956 года. Подобным же образом развивались отношения и в военной области.В 1948 году западные страны во главе с США и социалистические во главе с СССР помогли Израилю оружием, деньгами, техникой и добровольцами.А в 1956 году и страны Запада, и страны социалистического лагеря потребовали решительного прекращения агрессии.Что же касается третьего «раунда» летом 1967 года, то все сложилось иначе. Интересно, что насколько тщательно Израиль проводил подготовку к войне с арабами, насколько скрупулезно он следовал основам и принципам военной науки в каждом из этих 3 «раундов», насколько полно мобилизовал все свои материальные ресурсы и моральные силы и возможности, настолько арабы пренебрегали всякой подготовкой, игнорировали основы и принципы военной науки, распыляли свои усилия и несли неоправданные потери.«Как могло получиться, что, вопреки всякой логике 2,5 млн. сионистов раз за разом одерживают победу над более чем 100 млн. арабов?Победу одерживал Израиль, площадь которого равна 20 тыс. км², а у арабов более 11 млн. км², военный бюджет Израиля составлял 270 млн. долларов, а бюджет граничащих с ним 6 арабских стран равнялся 830 млн. долларов. Невероятно, но факт, что Израиль сумел двинуть в бой отлично подготовленную и вооруженную армию, мобилизовав 10 % своего населения, в то время как шесть граничащих с ним стран для решающей битвы мобилизовали лишь 0,3 % своего населения. Но постоянно существующий сговор и взаимная поддержка империалистических стран сделали из невозможного возможное, а из немыслимого — реальное.В то время как арабы были заняты разногласиями в своей среде, Израиль проводил тщательную и серьезную подготовку к войне. Сионисты с должным вниманием отнеслись к преимуществам совместных действий и не были щепетильны в выборе средств для достижения своих целей. Их лозунг — все средства хороши, если они приводят к необходимому результату. Арабы же, все время занятые разрешением существующих между ними разногласий, в своих действиях придерживались общепринятых правил и норм. А зачем быть вежливым, прислушиваться к голосу совести и уважать того, у кого нет совести, кто является апологетом войны, кто погряз в крови».Арабский воин должен приложить все силы, чтобы наилучшим образом подготовиться к решающей битве, которая, несомненно, будет. Он должен хорошо знать сильные и слабые стороны израильской армии, знать, что заявления о непобедимости израильской армии — это лишь миф, лишенный основания. Каждый воин, где бы он ни был, должен обратиться к военной хронике этих трех «раундов» и внимательно изучить ее.Это те самые воины и их братья, которые в 1948 году и в 1956 году проявили бесстрашие и героизм. Герои событий 1948 и 1956 годов могут спросить сейчас своих братьев: почему в третьем раунде арабы оказались настолько слабыми, почему они потерпели такое сокрушительное и позорное поражение, и что нужно сделать, чтобы хорошо, по-настоящему подготовиться к будущему сражению, к новому раунду?В 1967 год Израиль вступил, испытывая серьезные трудности внутреннего характера: в стране царила безработица, снизился размер иностранных капиталовложений, возросла эмиграция и приостановился приток евреев из-за границы. Все это грозило существованию Израиля как государства и рушило миф о его процветании. В своем выступлении 19 апреля 1967 года Давид Бен-Гурион забил тревогу, заявив, что будущее государства Израиль уже нельзя считать гарантированным.Ему вторили многие другие государственные и политические деятели. Они требовали создать условия для привлечения новых иммигрантов в Израиль и «расселить их на обширной территории», чтобы со временем арабское население перестало быть преобладающим. Все это толкало Израиль на принятие срочных и решительных мер, направленных на то, чтобы заручиться поддержкой империализма и сионизма.С помощью империалистических сил был разработан план, призванный не только разрешить стоящие перед Израилем проблемы, но и привлечь на свою сторону мировое общественное мнение. Этот план учитывал существование на территории Израиля организации палестинских патриотов «Эль Фатах» и ее военного крыла «Эль Асифа», которые развернули в это время активную деятельность. С другой стороны, империализм стремился покончить с прогрессивными арабскими режимами в этом районе, и особенно в Сирии и ОАР. Эти страны, проводя миролюбивую внешнюю политику, мешали осуществлению империалистических планов, активно поддерживали линию, выражаемую лозунгом «Арабская нефть — арабам». К тому же обе эти страны имеют общую с Израилем границу. Начальник ГШ Израиля генерал-майор Рабин заявил 12 мая 1967 года:Это заявление в адрес Дамаска должно было задеть и Каир. К серьезному планированию своей агрессии против арабов сионизм и империализм приступили в начале 1967 года, приводя в действие пружины механизма тайных маневров и открытых консультаций как на международной арене, так и внутри Израиля. В результате в апреле Израиль предпринял попытку агрессии против Сирии с целью свержения существующего там режима, которая успехом не увенчалась.Тогда Израиль начал подготовку более широкой агрессии, обвинив Сирию в том, что она поощряет действия палестинских патриотов и восстанавливает против нее мировое общественное мнение. Израиль развернул широкую психологическую кампанию против арабов в мировом масштабе, требуя от всех своих послов провести необходимую для этого работу в странах, где они аккредитованы.Все израильские партии внутри страны также присоединились к этой кампании, подводя население Израиля и мировое общественное мнение к выводу о том, что будущая израильская агрессия есть дело правое и неизбежное.Советские круги так прокомментировали все эти действия Израиля и его непрекращающиеся угрозы по адресу арабов:14 мая израильский план столкнулся с препятствием, когда ОАР объявила, что примет все необходимые меры для отражения империалистической агрессии против Сирии.Для империалистов и Израиля вмешательство ОАР было неожиданным, несмотря на то что им было известно о существовании соглашения о взаимопомощи между Сирией и ОАР, подписанного в ноябре 1966 года, так как они считали, что у Египта слишком много забот в Йемене и нет ни средств, ни возможности оказать Сирии достаточную военную помощь. Все это заставило Израиль и империалистов с 14 мая по 4 июня изыскивать новые методы и вырабатывать новый план, детали которого выявились позднее.Ну вот, уважаемые читатели, теперь вы знаете о Шестидневной войне практически всё. Дабы не огорчать воинственно настроенных по отношению к Израилю читателей, я не стану помещать тут "произраильскую", "предвзятую" и "пристрастную" версию описания военных действий сторон. Добавлю лишь несколько цифр и штрихов, дополняющих общую картину.Решение о разрыве дипломатических отношений с Израилем в СССР было принято 10 июня.Посол СССР Дмитрий Чувахин внезапно попросил срочной аудиенции у министра иностранных дел Израиля Аббы Эвена. Дрожащим голосом советский посол сказал:— В свете продолжающейся агрессии Израиля против арабских стран правительство СССР решило разорвать дипотношения с Израилем.Эбан, надо отдать ему честь, очень сдержанно и разумно ответил:— Между нашими странами есть глубокие разногласия, но именно поэтому следует укреплять отношения, а не прекращать их.— То, что ваше превосходительство говорит, содержит рациональное зерно, но я послан сюда не для того, чтобы обсуждать рациональность нашего официального заявления. Я прибыл, чтобы объявить вам о разрыве дипотношений между нашими странами.Произнося эти слова, советский посол неожиданно разрыдался и выбежал из кабинета. Эвен просто застыл — он никак не ожидал такой реакции.После возвращения в Москву Дмитрий Степанович Чувахин, в сердцах признанный одним из виновников арабского разгрома израильской военщиной, более никогда не назначался на должность посла. Результаты войны были огромным поражением для советской дипломатии, и кого-то надо было назначить виновным.Он умер в 1997 году. Родина сурово обошлась со своим дипломатом: я не нашёл в русскоязычном Интернете ни одного снимка этого человека. А вот в Израиле его помнят — за скрытую симпатию, которую он питал к людям нашей страны…А вот с США Израиль приобрел некий неформальный союз, который пережил не только вражду СССР, но даже и сам СССР, что в те годы казалось немыслимым. Союз этот жив и поныне.На этой войне погибли 766 израильских солдат (у Бен-Гуриона — 777 солдат и 26 гражданских лиц) и было ранено около 2500-3000 человек, ещё 15 человек попали в плен. Арабские страны свои потери не обнародовали, но большинство историков считают, что Египет потерял 15000 убитыми (у Бен-Гуриона — 11 500) и 5600 пленными, Сирия — до 500-600 убитыми и 700 ранеными, Иордания, со слов иорданского премьер-министра, потеряла 6094 человек убитыми и пропавшими без вести.Даже по самым осторожным подсчетам, арабские армии потеряли военного имущества на 1 млрд. долларов, и почти всё — советского производства. По разным источникам, например, одних танков арабские армии потеряли от 500 до 800. Самолетов было уничтожено 469 (391 — на земле, 75 — в воздушных боях, 3 — сбиты зенитчиками), из них 23 иракских — страны, которая не имеет общей границы с Израилем. Цифры от исследователя к исследователю чуть разнятся, но особых разногласий не вызывают.Израильтяне собрали на полях сражений какое-то немыслимое число военных трофеев. До 80% арабских танков оказались во вполне боеспособном состоянии (100 танков были захвачены в полной исправности и с неизрасходованным боекомплектом и около 200 — с незначительными повреждениями) и ещё много лет служили в разных видах в ЦАХАЛе.Не берусь судить о мировом отзвуке, но советская пропаганда донесла какие-то разрозненные куски всей этой истории до самых неожиданных углов советского языкового пространства.Даян и Эбан стали фольклорными персонажами, чему способствовали их странно звучащие для русского уха фамилии. Этот факт оказался зарегистрирован Веничкой Ерофеевым в его знаменитой книге "Москва-Петушки". (Я честно хотел процитировать, но там присутствует обсценная лексика. Увы…)Действительность переплеталась с легендой. Видимо, с легкой руки Михаила Веллера в жизнь ушла история о героизме, якобы проявленном Моше Даяном во время Великой Отечественной войны где-то под Киевом.А через год после описываемых событий Александр Галич написал свою незабвенную баладу «О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира».Источники:Арабо-израильские войны. Арабский взгляд. 2008.Горбатов О., Черкасский Л. Борьба СССР за обеспечение прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке. М., 1980.Эль-Асли Бассам. Сионистская армия агрессии. Палестинское издательство «Ард», 1979.Подготовка к третьей арабо-израильской кампании (третий раунд) Военно-научное управление, 1967.Штереншис М. Израиль. История государства. 2009.Тененбаум Б. Незнаменитая арабо-израильская война 1956 года. 2011. Автор: Александр Привалов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 84 Источник Похожие новости В Чёрном море стартовали учения НАТО «Морской щит - 2018» США подключили авианосец к войне против ИГ Ирак бьет по штабам ИГ

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