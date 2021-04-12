Шестидесятая весна с гагаринской улыбкой

О человеке, совершившем первый прыжок во Вселенную

Юрий Гагарин полетел в космос в 27 лет. Не случись в 1968 году роковой авиакатастрофы, ему могло бы быть сегодня (трудно представить!) без малого 90. С какой же космической скоростью летят годы, всё больше удаляя от нас первую гагаринскую весну! Удаляя, но не отдаляя, а лишь ещё больше подчеркивая её историческую значимость.

12 апреля 1961 года – из разряда тех считаных великих дат Отечества, к которым принадлежит 9 мая 1945-го. К моменту полёта Гагарина со дня окончания Великой Отечественной войны прошло полтора десятка лет. Всего-навсего! Где, за счёт чего страна, потерявшая при нацистском нашествии больше четверти национального богатства, нашла ресурсы, выдвинувшие её в мировые лидеры освоения космоса?!

Берёмся утверждать: нашла за счёт самоотверженного, беззаветного труда поколений наших отцов и дедов. Восстановление экономики, обеспечение научно-технического рывка были сродни боям на полях Смоленщины и Подмосковья, у стен Сталинграда и на Курской дуге, за Киев и Севастополь, за Минск и Одессу. Создание ракетно-ядерного щита и освоение космического пространства были, если пользоваться языком наших дней, национальными проектами. Их осуществляли по правилам военной стратегии, прошедшей испытание войной, обеспечивая на решающих участках двойное, тройное преимущество, сосредоточивая на укрощении атома и освоении космоса все возможные и даже невозможные ресурсы – финансовые, научные, кадровые, административно-управленческие.

А ещё на штурм космоса была поднята дерзкая, жадная до свершений молодёжь. Именно это необходимо молодым. Тысячи парней поступали в лётные училища с одной мыслью – через авиацию попасть в отряд космонавтов. У освоения космоса было молодое лицо! И первыми штурмовали космос дети и подростки военной поры, вместе с родителями хлебнувшие военного лиха, знавшие цену честному поступку, данному обещанию, делу, рассчитанному на общее благо, а не на личную выгоду.

…Наверное, каждому из людей старшего поколения есть чем поделиться при воспоминании о 12 апреля 1961 года, о восприятии личности первого космонавта. Как забыть аршинные заголовки на первых полосах газет «Человек в космосе!», «Прыжок во Вселенную», «Капитан первого звездолёта – наш, советский». Как забыть фото молодого офицера в гермошлеме, чья улыбка в тот день озарила всю Землю!

Скромные воспоминания есть и у автора этих строк. В 1967 г. к Михаилу Шолохову в Вешенскую (где прошли мои детские годы) прибыла делегация молодых писателей. Это потом Василий Белов и Олжас Сулейменов стали классиками, а тогда это были начинающие писатели, приехавшие к патриарху советской литературы, чтобы набрать в лёгкие воздуха, которым дышали Григорий Мелехов с Аксиньей. И с ними, молодыми писателями, робевшими перед классиком, приехал Гагарин – их ровесник.

Не было в нём даже тени величия, хотя он уже стал мировой знаменитостью. Он был удивительно прост. Его ещё донимали шуточными расспросами о шраме на брови, намекая на романтическое происшествие и для вида не веря в объяснение: мол, неудачно нырнул, купаясь в реке. Тут же на песчаном берегу Дона Гагарин организовал волейбольный круг, подзадорил молодых литераторов на заплыв наперегонки. «Ну, Юра, казак, – посмеивался Шолохов. – Ты мне писателей не загоняй...»

И не верилось, что шолоховский гость и человек, не сходивший с первых полос газет и обложек журналов, объехавший полмира, обедавший с британской королевой, – одно и то же лицо.

Потом, когда мне довелось прочитать заключение группы психологов Центрального военного научно-исследовательского авиационного госпиталя, отбиравшего кандидатов в космонавты, я порадовался тому, что моё первое впечатление не разошлось с вердиктом специалистов: «Любит зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, целеустремлённость, ощущение коллектива. Любимое слово — «работать». На собраниях вносит дельные предложения. Постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. Интеллектуальное развитие у Юры высокое. Прекрасная память. Выделяется среди товарищей широким объёмом активного внимания, сообразительностью, быстрой реакцией. Усидчив. Не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной».

Фото: mil.ru

Хороший подарок к 60-летию первого полёта человека в космос сделал Центральный архив Министерства обороны России, запустив на сайте Минобороны специальный раздел, в котором представлены архивные документы, связанные с подготовкой советских космонавтов к полётам на орбиту. Из них предстаёт образ Гагарина не из стали, а живого, не без погрешностей. Например, обучаясь в Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского, он знал высшую математику, физику, английский на «хорошо», не дотягивая до «отлично», но неизменно отличными были характеристики его волевых и командирских качеств в училище ли, в 769-м истребительном авиационном полку ВВС Северного флота, который стал первым местом его офицерской службы: «Летать любит, летает уверенно», «в полетах спокоен, инициативен, в усложненной обстановке действует правильно», «инициативен, настойчив, трудностей не боится», «при принятии решений исходит из конкретной обстановки, что исключает шаблон в решении поставленной задачи»… За два года из начинающего лётчика Юрий Гагарин стал военным лётчиком 3-го класса, чуть позже – инструктором парашютно-десантной подготовки. Это были его первые, но уверенные шаги к старту 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур.