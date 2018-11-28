Шестерых граждан России заочно обвинили в интернет-мошенничестве в Нью-Йорке

Американские власти заочно предъявили обвинения в интернет-мошенничестве двум гражданам Казахстана и шестерым гражданам России. Об этом сообщается в коммюнике прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Оно опубликовано во вторник, 27 ноября. В заявлении указано, что заочно обвиненные причинили ущерб на сумму в десятки миллионов долларов.

Имена обвиненных граждан России: Александр Жуков, Борис Тимохин, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и Михаил Андреев. Последний также имеет гражданство Украины.

Имена казахстанских граждан: Евгений Тимченко и Сергей Овсяников.

Отметим, что двое из числа обвиненных были ранее задержаны. Жуков - в Болгарии. Тимченко - в Малайзии.