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Шестеро украинских диверсантов подорвались рядом с Донецком на минах ВСУ

02 августа 2019, 17:24  •  75 • В России

Провалом закончилась попытка украинских диверсантов проникнуть сегодня ночью на территорию ДНР – севернее Донецка.

- Группа украинских диверсантов до шести человек подорвалась на минах, - рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. – Трое получили ранения различной степени тяжести и с трудом эвакуировались. Это случилось в ночь на пятницу южнее поселка Опытное.

Причем диверсанты пострадали от мин, которые украинские саперы установили накануне дистанционным способом.

- Наши подразделения огонь не открывали, предоставив возможность противнику беспрепятственно покинуть серую зону, — отметил полковник Басурин.

Напомним, что в Минске Украина и республики Донбасса договорились о начале 21 июля в 00:01 «всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня». В частности, стороны обязались не минировать территорию на линии разграничения и прекратить действия диверсионных групп. Однако ВСУ продолжают не только засылать в ДНР и ЛНР диверсантов, но и обстреливают территорию республик из минометов и гранатометов.

- С момента объявления перемирия 21 июля противник нарушил его 55 раз. Всего за указанный период по территории нашей Республики было выпущено 67 гранат различного типа и 23 мины калибром 120 и 82 мм, — сообщил Басурин. - Наши подразделения ответный огонь не открывали, полностью соблюдая перемирие.

Он отметил, что факт обстрела населенных пунктов Республики демонстрирует отношение политического и военного руководства Украины к выполнению Минских договоренностей.

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