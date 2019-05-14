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Шестеро убиты, десятки ранены: В Судане открыли огонь по протестующим против военной власти

14 мая 2019, 11:39  •  61 • Политика
В столице Судана военные открыли огонь по участникам сидящей демонстрации против военной власти, захватившей власть в стране после отставки президента. Шесть человек были убиты, десятки - ранены.
Пятеро участников сидячей демонстрации и один офицер суданской армии были убиты вечером 13 мая в столице Судана спустя несколько часов после того, как лидеры протеста и генералы, пришедшие к власти в стране, заключили соглашение о переходном периоде.
Столкновения на улицах Хартума начались после заявления Генпрокуратуры Судана о том, что свергнутого президента Омара аль-Башира обвинили в расстреле участников протеста против его режима во время демонстраций в прошлом месяце, уточняет AFP.
Тысячи протестующих остаются в палаточных городках на улицах Хартума на протяжении нескольких недель, требуя отстранения от власти генералов, возглавивших Судан после отставки президента. По данным AFP, представители военных властей уже заявили, что огонь по демонстрантам открыли "неопознанные элементы". При этом десятки людей были ранены.
Лидеры протеста и генералы договорились о формировании временного правительства, которое будет управлять Суданом до передачи власти гражданской администрации. Переговоры должны продолжиться 14 мая.

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