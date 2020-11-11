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Шестеро смелых: Загадка новых министров Мишустина

11 ноября 2020, 18:40  •  107 • Политика
Председатель правительства внёс в Государственную Думу кандидатуры новых министров в твёрдой уверенности, что депутаты их одобрят. "Единая Россия" объявила об этом заранее, так что неожиданностей быть не могло. Тем интереснее посмотреть, кто теперь отвечает за строительство, Арктику, энергетику и транспорт.
Автор:
Андрей Перла
То, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "нормальным ротационным процессом", на самом деле означает довольно серьёзные изменения сфер влияния. Различные эксперты едва ли не в один голос отмечают, что сделанные назначения делают российское правительство в куда большей степени "правительством Мишустина", чем ещё месяц назад. Причина (как уже писал Царьград, и в том числе ваш покорный слуга) – в ослаблении влияния Сергея Собянина на ключевые министерства – строительства и природных ресурсов – при сохранении эффективности управления.

Главное – не мусорить в Арктике

С этой точки зрения, очень важно перемещение бывшего губернатора Амурской области Александра Козлова с поста министра по развитию Дальнего Востока и Арктики на пост министра природных ресурсов.
Нужно понимать, что эти позиции с самого начала были в правительстве смежными. Более того, Дмитрий Кобылкин, бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, в своё время надеялся стать не министром природных ресурсов, а "министром Арктики". Кобылкин, по мнению наблюдателей, лишился поста, поскольку не сумел справиться с "мусорной" реформой, причём в частности – в Архангельской области.
Так или иначе, тема природных ресурсов от развития Арктики неотделима, а Арктика неразделима с Дальним Востоком – хотя бы потому, что Северный морской путь ведёт из Мурманска в Петропавловск-Камчатский. Теперь эти темы оказались объединены, так сказать, личной унией. Александр Козлов – в Минприроды, его преемник в Миндале – Николай Чекунков, бывший глава Фонда развития Дальнего Востока. Таким образом, в Миндале реализуется прямая преемственность управления. А над этим министерством высится исполинская фигура вице-премьера правительства и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Именно Трутнев выглядит, с точки зрения аппаратного веса, тем человеком в правительстве Мишустина, который максимально усилил свои позиции в результате перестановок. Именно он объединил под своей рукой смежные, но ранее "разнонаправленные" министерства. И именно он теперь, коль скоро сумел посадить на ключевые посты своих людей, окажется в ответе за все проблемы по важнейшим направлениям. Арктика Арктикой, но "мусорную" реформу ведь никто не отменял, никто не отменял недовольство населения ростом тарифов на вывоз мусора и катастрофического положения в трети (!) российских регионов с созданием новых полигонов для вывоза отходов.

Главное – строить больше и быстрее

Конечно, посты министров строительства, транспорта и энергетики не менее важны.
Начнём с Минстроя. Новый министр строительства – бывший первый замглавы Минстроя Ирек Файзуллин. Преемственность управления налицо (к бывшему министру, теперь полпреду в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву претензии если и есть, то не в силу его профессиональной некомпетентности – более компетентного найти трудно). Но, в отличие от предыдущего министра, Файзуллин – не человек Сергея Собянина из тюменского клана, а человек вице-премьера Марата Хуснуллина, работавший с ним долгое время в Татарстане.
Файзуллин – безусловный профессионал строительной отрасли, во многом отвечавший за нынешний расцвет Татарстана – бывший главный архитектор, а затем министр строительства этой республики.
Строительство сейчас, как известно, рассматривается президентом и правительством как один из локомотивов развития экономики. И недаром: льготная ипотека обеспечила рекордную выручку строителей жилья и рост объёмов жилищного строительства по сравнению с 2019 годом на 70%. Если поручение президента ускорить оборот средств в отрасли будет выполнено, она потянет за собой остальную экономику к росту. Ответственность тандема Хуснуллин – Файзуллин – огромная. Взаимопонимание между двумя бывшими министрами строительства одного и того же Татарстана – полное. Причины решения Михаила Мишустина – очевидны.

Первым делом – самолёты

Чего не скажешь о решении назначить новым министром транспорта вместо Евгения Дитриха главу "Аэрофлота" Виталия Савельева. Некоторые наблюдатели, в числе которых, например, политолог Марат Баширов, даже считают, что Савельев стал министром только потому, что должен был уйти из "Аэрофлота". Если так, то министерство для него – нечто вроде утешительного приза. Впрочем, для 66-летнего Виталия Савельева в отрасли, разумеется, никаких секретов нет, сомневаться в его компетенции было бы странно, к тому же, по некоторым данным, он – один из сохраняющих возможность личного контакта с президентом.
При этом Савельев, конечно, будет одним из тех министров, которые постоянно находятся под прицелом пристального внимания СМИ, общественных организаций и депутатов Государственной Думы. Чтобы понять – почему, достаточно сказать вслух "цена авиабилетов" – и уже всё станет ясно.
"Аэрофлот" "Аэрофлотом", но транспортная связность российских регионов – это в самом деле больная тема. Попробуйте попасть из Самары в Томск – будете лететь через Москву. Про беду внутрирегиональных авиаперевозок и вспоминать не хочется. Сумеет ли бывший руководитель главной авиакомпании страны справиться хотя бы с частью этих проблем? Или спустя некоторое время уйдёт в окончательную отставку? Вот вопрос, на который сегодня нет ответа.

Главное – нефть

Новым министром энергетики становится Николай Шульгинов, который до последнего времени руководил "РусГидро", – одним из крупнейших российских энергетических холдингов. Шесть ГЭС – не шутка.
Если новый министр природы Александр Козлов – самый молодой в правительстве, хотя и опытный управленец, то господин Шульгинов – самый возрастной из министров. Ему уже 69. Почему его выбрали на этот пост – тема, которую большинство даже профессиональных комментаторов российской кадровой политики осторожно обходит стороной. Есть предположение, что самый заслуженный из руководителей министерств пробудет на своём посту не слишком долго и уйдёт с почётом, никакой борозды не испортив и не став центром новой борьбы за влияние в правительстве России.
Ну, и наконец, Александр Новак, ранее министр энергетики, теперь заместитель председателя правительства. Человек, о котором Михаил Мишустин на заседании правительства сказал, что он не нуждается в представлении.
Действительно, в российской политике и государственном управлении трудно найти человека, который не знал бы, кто такой Новак, – он занимал пост министра с 2012 года, а до того работал вице-губернатором Красноярского края и занимал посты в "Норильском никеле". Новак, насколько можно судить, – то, что называется "карьерный бюрократ" или, на современном политическом языке, "технократ". Кстати, по меркам государственного управления ещё довольно молодой, ему 49 лет. Новак считается одним из лучших российских специалистов по переговорам с зарубежными партнёрами по вопросам энергоресурсов и, насколько можно судить, ни разу не подводил президента и непосредственных руководителей. То, что России предстоят различные сложные переговоры, прежде всего связанные с OPEC, то есть с ценами на углеводороды, вряд ли кто-то сомневается. Новак – тот человек, который отвечал за сделку с этой организацией в 2016 и в 2020 годах.

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