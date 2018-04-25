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Шестерки в "семерке"
25 апреля 2018, 16:54 • 74 • Карикатуры
Страны G7 выразили обеспокоенность действиями России в Сирии и на Украине, а также обвинили Москву во "вмешательстве в демократические процессы". В саммите в этот раз принял участие и глава украинского МИД Павел Климкин.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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