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Шестерки в "семерке"

25 апреля 2018, 16:54  •  74 • Карикатуры

Страны G7 выразили обеспокоенность действиями России в Сирии и на Украине, а также обвинили Москву во "вмешательстве в демократические процессы". В саммите в этот раз принял участие и глава украинского МИД Павел Климкин.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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