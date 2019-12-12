Шестая победа «Баварии», вылет «Шахтёра» и хет-трик Жезуса за 20 минут: обзор игрового дня Лиги чемпионов

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» взяла верх над «Тоттенхэмом» и одержала шестую победу подряд, а донецкий «Шахтёр» крупно уступил «Аталанте» и упустил шанс выйти в плей-офф. Три гола Габриэля Жезуса за 20 минут помогли «Манчестер Сити» разгромить загребское «Динамо», а «Пари Сен-Жермен» отправил пять безответных мячей в ворота «Галатасарая». «Ювентус» в третий раз в истории набрал 16 очков на групповой стадии, а Криштиану Роналду пострадал от рук выбежавшего на поля фаната.

Пять безответных голов ПСЖ и успех «Реала»

Перед заключительным туром в группе А практически не осталось интриг. Под вопросом оставался лишь обладатель путёвки в Лигу Европы, на которую претендовали «Брюгге» и «Галатасарай». Правда, шансы бельгийцев были значительно выше. Они имели на одно очко больше, вследствие чего туркам могла помочь лишь победа над лидером квартета — «Пари Сен-Жермен».

Однако задача оказалась невыполнимой. Подопечные Томаса Тухеля не пожалели визави и устроили разгром. По разу отличились Мауро Икарди, Пабло Сарабия и Эдинсон Кавани, а главными действующими лицами стали Килиан Мбаппе и Неймар. Форварды записали на свой счёт по голу и по два раза выступили в роли ассистентов. При этом бразилец забил первый мяч в нынешнем розыгрыше, а француз оформил уникальное достижение. Теперь в его активе значится 30 (19 + 11) очков за результативность в 30 матчах Лиги чемпионов.

«Реал» же расправился с «Брюгге» и реабилитировался за ничью на «Сантьяго Бернабеу». Причём первую половину гости провели из рук вон плохо и установили антирекорд по числу ударов по воротам (три) за тайм в сезоне. Правда, во второй исправились и трижды огорчили Симона Миньоле. Отличились Винисиус Жуниор, Лука Модрич и Родриго, который продолжает поражать результативностью. Так, бразилец лишь восемь раз прикладывался к мячу в футболке «сливочных» и шесть раз отправлял его в цель.

Сражение лидеров в Мюнхене и два пенальти в Пирее

«Тоттенхэм» не смог взять реванш за унизительное поражение со счётом 2:7 и вновь уступил «Баварии». На этот раз мюнхенцы сподобились всего на три забитых мяча, которые пришлись на долю Кингсли Комана, Томаса Мюллера и Фелипе Коутиньо. У лондонцев отличился Райан Сессеньон, ставший самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в составе «шпор». На момент встречи его возраст составлял 19 лет 207 дней.

Таким образом, «Бавария» не только одержала шестую победу подряд, но и установила рекорд. «ФК Голливуд» завершил групповой этап с 18 очками и «+19» в графе «разница забитых и пропущенных мячей» и превзошёл по этому показателю «Реал» образца сезона-2011/12 (18 очков и «+17»). Примечательно, что 24 года назад подобное удавалось московскому «Спартаку», правда, баланс голов был немного скромнее («+11»).

Тем временем в Пирее местный «Олимпиакос» взял верх над «Црвеной Звездой» и вырвал путёвку в плей-офф Лиги Европы. В преддверии заключительного тура в активе греков значился всего один балл, но победа помогла им опередить сербов. Всё решили два 11-метровых, причём оба были назначены за три минуты до окончания основного времени таймов. Но если удар форварда гостей Томане пришёлся в перекладину, то нападающего хозяев Юссефа Эль-Араби — точно в цель.

Три гола Жезуса и разгром «Шахтёра»

Если имя победителя группы C не вызывало сомнений, то вопрос относительно обладателя второй путёвки в плей-офф оставался открытым. За тур до конца на неё претендовали «Шахтёр», «Аталанта» и загребское «Динамо», последнему из которых предстоял матч с «Манчестер Сити». Несмотря на отсутствие мотивации, подопечные Пепа Гвардиолы не собирались дарить очки и крупно обыграли соперников. «Горожане» отправили в ворота Доминика Ливаковича четыре мяча, пропустив лишь однажды.

Главным героем стал Габриэль Жезус. Ему потребовалось всего 20 минут, чтобы оформить хет-трик и стать самым молодым бразильцем, которому удавалось забить десять мячей в Лиге чемпионов. Эта планка покорилась ему в 22 года 252 дня, что позволило игроку обойти Неймара (23 года 75 дней). Кроме того, этот гол стал для него 101-м карьере, причём 55 из них были оформлены в футболке «Манчестер Сити».

В составе «Динамо» отличился Даниэль Ольмо, а окончательный счёт установил Фил Фоден. Для 19-летнего англичанина этот мяч стал третьим в Лиге чемпионов, а для «Манчестер Сити» — 503-м во всех турнирах под руководством Гвардиолы.

Таким образом, судьба второго места решалась в параллельной встрече, где «Шахтёр» был разгромлен «Аталантой». Уже в начале полузащитник хозяев Виктор Коваленко отметился дальним ударом, но гол был отменён из-за положения вне игры. Ровно 50 минут спустя подобная ситуация возникла в штрафной самих «горняков», но видеоассистент рассудил иначе. Пятка защитника помогла футболисту гостей не залезть в офсайд, а Леандро Кастан смог открыть счёт.

После этого у дружины Луиша Каштру оставались шансы добиться спасительной ничьей, но всё перечеркнуло удаление Додо. Бразилец позволил себе несдержанность и шлёпнул ладонью по лицу соперника. Вдесятером «Шахтёр» расклеился и пропустил ещё раз — экс-хавбек «Спартака» Марио Пашалич укрепил преимущество своей команды. Тем примечательнее, что ассистировал ему украинец Руслан Малиновский, ранее защищавший цвета оранжево-чёрных. На 94-й минуте Робин Гозенс воспользовался грубейшей ошибкой Хосе Паломино и помог «Аталанте» сотворить историю. Коллектив из Бергамо первым в истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов после трёх поражений на старте группового этапа.

Пятая победа «Ювентуса» и нападение на Роналду

Как и другие лидеры квартетов, «старая синьора» проявила принципиальность и не стала делиться очками в ничего не значащем матче. И это при том, что в первом тайме «Байер» был очень активен и нанёс 13 ударов по воротам противника. В последний раз «Ювентус» позволял так часто беспокоить вратаря в финале турнира с «Реалом».

Но в концовке звёздные подопечные Маурицио Сарри сказали своё веское слово. Сначала Пауло Дибала помог отличиться Криштиану Роналду, а в компенсированное время дальним ударом отметился Гонсало Игуаин. «Ювентус» набрал 16 очков на групповом этапе и повторил собственный рекорд. Ранее он лишь дважды демонстрировал подобный результат — в сезоне-1996/97 и 2004/05.

Тем не менее концовка встречи была омрачена хамским поведением болельщиков. В течение последних десяти минут фанаты трижды выбегали на поле и устремлялись к Роналду, при этом двое из них вели себя крайне неадекватно. Один чуть было не врезался в Криштиану, а второй дёрнул его за шею в попытке сфотографироваться.