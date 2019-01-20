Шесть убитых в Мали: Террористы напали на базу ООН

В результате нападения на базу ООН Аугельхок в северной части Мали погибли несколько миротворцев.

Как сообщает CBN, джихадисты напали на лагерь Агуэлхок в малийской области Кидаль.

Боевики подъехали к базе на мотоциклах и машинах и открыли огонь.

В результате завязавшегося боя погибли чадские военнослужащие - они входили в отряды миротворцев. Известно о шести погибших.

Канал Directorate 4, специализирующийся на событиях в горячих точках, говорит о 10 убитых и 19 раненых.

В воскресенье обострилась ситуация и на Ближнем Востоке. В Сирии осуществлено несколько терактов, после чего Израиль произвел воздушную ракетную атаку на арабскую республику.