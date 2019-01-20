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Шесть убитых в Мали: Террористы напали на базу ООН

20 января 2019, 20:54  •  50 • В мире
В результате нападения на базу ООН Аугельхок в северной части Мали погибли несколько миротворцев.
Как сообщает CBN, джихадисты напали на лагерь Агуэлхок в малийской области Кидаль.
Боевики подъехали к базе на мотоциклах и машинах и открыли огонь.
В результате завязавшегося боя погибли чадские военнослужащие - они входили в отряды миротворцев. Известно о шести погибших.
Канал Directorate 4, специализирующийся на событиях в горячих точках, говорит о 10 убитых и 19 раненых.
В воскресенье обострилась ситуация и на Ближнем Востоке. В Сирии осуществлено несколько терактов, после чего Израиль произвел воздушную ракетную атаку на арабскую республику.
Al-Qaeda-linked jihadists attack UN base in North Mali, killing 6 https://t.co/QcMU1tDrD0 pic.twitter.com/mjBGkRKIJs
— Brian Hurley (@brianhurley) 20 января 2019 г.

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