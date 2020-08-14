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Шесть туристических мест в России для тех, кто скучает по Европе

14 августа 2020, 16:40  •  88 • Аналитика
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
МОСКВА, Многие путешественники в этом году с неожиданной стороны открыли для себя внутренний туризм. Россия настолько многообразна, что может предложить даже ландшафты и пейзажи, напоминающие заграницу. О том, как побывать в Греции, Финляндии, Италии, не выезжая за рубеж, — в материале РИА Новости.

Финляндия — музей "Кижи"

Лучше всего отдых в Кижах охарактеризовать милым подзабытым словом "зашхериться". То есть — затаиться, спрятаться, в общем, залечь на дно, чтобы переждать бурю. А вообще пришедшим из шведского языка словом "шхеры" называют архипелаг из небольших скалистых островов, разделенных узкими проливами. Таких много на берегу Онежского озера — второго по величине пресного озера Европы, в котором находится остров Кижи.
Для любителей рыбалки, скалистых пейзажей и красивого леса, за чем обычно едут в Финляндию, — идеальное место. И, кстати, прибалтийские и финские племена действительно населяли эти земли вплоть до XI века.
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Публикация от Galina Yankovskaya (@yankovskayagalina11)
А вот архитектура в Кижах — исконно русская: более 80 памятников деревянного зодчества XIV-XX веков. В следующем году, после одиннадцатилетней кропотливой реставрации откроется возведенная более 300 лет назад Преображенская церковь Кижского погоста, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
А пока можно просто полюбоваться ее впечатляющим фасадом и оценить высоту — выглядит вполне как древнерусский небоскреб. По легенде построили это архитектурное чудо без гвоздей, которые в то время были весьма дороги, одним топором. Инструмент после строительства мастер бросил в Онежское озеро, чтобы такая красота больше нигде не повторялась.
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Ветряная мельница с острова Волкостров на Онежском озере.
© РИА Новости / Илья Тимин
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Осенние берега Онежского озера на территории музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.
© РИА Новости / Илья Тимин
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Деревня Ямка на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.
© РИА Новости / Илья Тимин
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Ветряная мельница с острова Волкостров на Онежском озере.
© РИА Новости / Илья Тимин
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Осенние берега Онежского озера на территории музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.
© РИА Новости / Илья Тимин
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Деревня Ямка на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.
© РИА Новости / Илья Тимин
Как лучше добраться: из Петрозаводска на быстроходном катере "Комета".
Что еще посмотреть рядом: вместе с Национальным и Художественным музеями Карелии остров Кижи входит в маршрут "Тайны деревянного зодчества", одно из направлений национального проекта "Культура" — "Дороги Победы".

Италия — Судакская крепость

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Публикация от Dance House DJ Dima Válerson (@dimavalerson)
Здесь вполне можно было бы снять пару серий "Игры престолов" — атмосфера способствует. Не зря Судакская крепость так полюбилась реконструкторам, которые каждый август устраивают тут фестиваль "Генуэзский шлем". Название, кстати, выбрали не просто для красоты.
Когда-то значительная часть Крымского побережья, от Алушты до Фороса, принадлежала итальянцам — Генуэзской республике, которая враждовала с Венецианской. В XIV-XV веках их крепость считалась практически неприступной. И по сей день на горе высится зубчатая стена с башнями, а от средневекового итальянского города сохранились храм Двенадцати Апостолов и католический собор Девы Марии.
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Генуэзская крепость в Судаке (музей-заповедник "Судакская крепость").
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генуэзская крепость в Судаке.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Луна над Генуэзской крепостью в Судаке (музей-заповедник "Судакская крепость").
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генуэзская крепость в Судаке (музей-заповедник "Судакская крепость").
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генуэзская крепость в Судаке.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Луна над Генуэзской крепостью в Судаке (музей-заповедник "Судакская крепость").
© РИА Новости / Владимир Астапкович
С Крепостной горы (это, кстати, окаменевший коралловый риф) отлично виден длинный пляж курорта Судак. Только в прошлом году его посещаемость в сезон выросла на десять процентов, однако нацпроект "Культура" ставит цель: 15 процентов, и музей стремится к этому — благо площадь почти в 30 гектаров позволяет не бояться толп.
Как быстрее добраться: из города ходят автобусы.
Что еще посмотреть рядом: пещерный монастырь, городской аквапарк, мыс Меганом.

Греция — маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"

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Публикация от Russia Travel (@russia.travel.official)
Глобальный туристический проект, созданный по инициативе Русского географического общества и действующий с весны прошлого года, позволяет увидеть российский Юг не только как пляжное направление. Это путешествие по античному царству Боспор, просуществовавшему до шестого века нашей эры — в 2020 году как раз отмечают 2,5 тысячи лет с момента его основания.
Амфоры, пифосы и другие артефакты до сих пор находят при раскопках древнегреческих полисов на территории Крыма, Краснодарского края, Ростовской области и Севастополя, так что история тут — буквально под ногами.
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Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Городище Горгиппия в Анапе.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Городище Горгиппия в Анапе.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Маршрут включает 12 городов, а также памятники природы — водопад Жемчужный в Анапе, пики Ай-Петри и урочище Опук в Крыму, Воронцовскую и Ахштырскую пещеры в Сочи. Поездка — от трех до 14 дней, транспорт также на ваш выбор. Руины храмов, море, виноградники — все, как летом в Греции, только вокруг говорят по-русски.
Как заказать: можно спланировать самостоятельное путешествие на сайте или купить уже готовый тур.

Альпы — Шерегеш

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Публикация от Шерегеш Live (@sheregesh.su)
Летом вместо пляжей покорять вершины предпочитают настоящие любители уединенного отдыха — такие поездки действительно перезагружают. Особенно хороши для трекингов крупные горнолыжные курорты, оборудованные подъемниками, например Шерегеш в Кузбассе.
Кроме походов, из развлечений летом здесь рекомендуют вертолетные экскурсии, конные прогулки, велотуры, полеты на парапланах. А недалеко — Шорский национальный парк, где предлагают сплавы как для бывалых, так и для новичков. В теплый сезон есть все, за что так любят горы летом: изумрудного цвета альпийские луга, водопады, чистейший воздух и — тишина, ведь основные толпы туристов пока на морях.
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Бачатские сопки Кузбасса получили статус природного заказника.
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Оксана Андреева
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Объекты Шорского национального парка — в списке культурного наследия России.
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Анастасия Сычёва
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Горнолыжный курорт Шерегеш.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бачатские сопки Кузбасса получили статус природного заказника.
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Оксана Андреева
2 из 3
Объекты Шорского национального парка — в списке культурного наследия России.
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Анастасия Сычёва
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Горнолыжный курорт Шерегеш.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Как добраться: из Новокузнецка. В этом году курорт станет для туристов еще доступнее, когда по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" закончится ремонт сложного участка дороги между поселками Мундыбаш и Учулен.
Что еще посмотреть: музей ГУЛАГа, город Таштагол.

Австрия — национальный парк Таганай

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Публикация от @min.prirody
Символично, что именно через этот Таганай проходит географическая граница Европы и Азии. Его пейзажи с крутыми вершинами, родниками, валунами и соснами легко представить где-нибудь в Австрии. Особенно живописно все выглядит в конце августа и начале осени, когда листья на деревьях понемногу становятся ярко-желтыми или оранжевыми.
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Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
3 из 3
Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
1 из 3
Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
2 из 3
Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
3 из 3
Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Не обошлось и без мистики, ради которой сюда съезжаются любители эзотерики. Главным местом силы считается гора Круглица: ее вершина в солнечный день кажется покачивающейся — такой любопытный визуальный эффект создают вытекающие из трещин породы подземные воды. Трекинг в парке подойдет и новичкам: в рамках национального проекта "Экология" на территории активно создают новые удобные тропы.
Как добраться: лучше всего ехать от города Златоуст.
Что еще посмотреть: горный парк Бажова, краеведческий музей Златоуста.

Маленькая Швейцария — Галичья Гора

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И красиво и страшно одновременно

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